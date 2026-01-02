Украина в 2025 году привлекла рекордные $45 млрд международной помощи в сфере безопасности, - Шмыгаль
В 2025 году Украина привлекла более 45 млрд долларов международной помощи в сфере безопасности - это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны и почти на 30% больше, чем в 2024 году.
Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Направления поддержки
По его словам, ключевыми направлениями поддержки в 2025 году стали:
- поставки вооружения и боеприпасов;
- развитие систем противовоздушной и противоракетной обороны;
- инвестиции в совместное производство;
- закупки для украинского оборонно-промышленного комплекса;
- обучение, ремонт, техническая поддержка и логистика.
Более 6 млрд долларов международной помощи было направлено непосредственно на развитие украинского ОПК, в частности в рамках так называемой "датской модели".
Замороженные российские активы
Кроме того, почти 3 млрд долларов Украина получила от доходов от замороженных российских активов в Европейском Союзе и Великобритании. Эти средства использовали для закупки вооружения и развития оборонной отрасли.
"Международная поддержка Украины становится долгосрочной и системной. Это залог сдерживания российской агрессии, усиления нашей обороноспособности и обеспечения справедливого мира в Европе. Искренне благодарю каждого из наших партнеров за эту чрезвычайно важную поддержку", - написал Шмыгаль.
А ще Україна у 2025 році втратила найбільше территорій за останні роки війни.
Виходить дивна кореляція.
Чим більше грошей на оборону і безпеку нам дають західні партнери, тим швидше Україна втрачає території.
Хоча мало би бути навпаки.
А це значить, що або влада не компетентна в сфері захисту держави або влада просто ще більше розкрадає західних грошей, виділених Україні на оборону.