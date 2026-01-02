РУС
Украина в 2025 году привлекла рекордные $45 млрд международной помощи в сфере безопасности, - Шмыгаль

шмигаль

В 2025 году Украина привлекла более 45 млрд долларов международной помощи в сфере безопасности - это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны и почти на 30% больше, чем в 2024 году.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Направления поддержки

По его словам, ключевыми направлениями поддержки в 2025 году стали:

  • поставки вооружения и боеприпасов;
  • развитие систем противовоздушной и противоракетной обороны;
  • инвестиции в совместное производство;
  • закупки для украинского оборонно-промышленного комплекса;
  • обучение, ремонт, техническая поддержка и логистика.

Более 6 млрд долларов международной помощи было направлено непосредственно на развитие украинского ОПК, в частности в рамках так называемой "датской модели".

Замороженные российские активы

Кроме того, почти 3 млрд долларов Украина получила от доходов от замороженных российских активов в Европейском Союзе и Великобритании. Эти средства использовали для закупки вооружения и развития оборонной отрасли.

"Международная поддержка Украины становится долгосрочной и системной. Это залог сдерживания российской агрессии, усиления нашей обороноспособности и обеспечения справедливого мира в Европе. Искренне благодарю каждого из наших партнеров за эту чрезвычайно важную поддержку", - написал Шмыгаль.

Шмигаль цвіте і пахне - бабла з головою
02.01.2026 16:10 Ответить
Невідомо куди поділись ці гроші. Потрібен звіт по грошах. Ми отримали велику міжнародну допомогу, плюс наш внутрішній борг збільшівся на десятки мільярдів доларів за 2025 рік, плюс у нас ще був національний бюджет який ми витрачали! Питання - куди пішла така купа грошей! Де результати таких шалених інвестицій?
02.01.2026 16:11 Ответить
А скільки виведено з України млрд дол, з 2019 року, чомусь шмигаль з головою нацбанку пишним, замовчують!! Західні партнери, їм можуть уточнити цю суму, поіменно …
02.01.2026 16:12 Ответить
Україна у 2025 році залучила рекордні $45 млрд міжнародної безпекової допомоги, - Шмигаль.
А ще Україна у 2025 році втратила найбільше территорій за останні роки війни.
Виходить дивна кореляція.
Чим більше грошей на оборону і безпеку нам дають західні партнери, тим швидше Україна втрачає території.
Хоча мало би бути навпаки.
А це значить, що або влада не компетентна в сфері захисту держави або влада просто ще більше розкрадає західних грошей, виділених Україні на оборону.
02.01.2026 16:13 Ответить
Надо заводить рядом с "Выделено" графу "Спизж*но".
02.01.2026 16:14 Ответить
Цікаво,а скількі скізжено,теж рекорд ??))
02.01.2026 16:24 Ответить
Україна посіла четверте місце у глобальному рейтингу держав за кількістю bitcoin-резервів
02.01.2026 16:28 Ответить
🥳🥳🥳
02.01.2026 16:24 Ответить
 
 