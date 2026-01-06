Виробникам надано вже 30 ліцензій використання технологій, які розробили військові, - Міноборони
Упродовж четвертого кварталу 2025 року оборонне відомство надало виробникам 30 ліцензій на використання технологій, розроблених військовими в межах Міноборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис міністра оборони Дениса Шмигаля.
"Найкращі рішення, які народжуються безпосередньо в Українському війську, мають швидко масштабуватися і працювати для захисників", – наголосив міністр оборони.
У межах експериментального проєкту вже доступні технології у трьох напрямах:
- радіоелектронна розвідка;
- протидія ударним безпілотникам типу Shahed;
- керовані засоби ураження з автоматичним донаведенням.
Перші зразки - вже у війську
Перші зразки озброєння, виготовлені за цими ліцензіями, вже надходять до війська.
"Це результат урядового рішення, яке дозволило передавати розробки, створені в системі Міноборони, у масове виробництво одразу декільком виробникам. Так ми скорочуємо шлях від ідеї, перевіреної в бою, до масового постачання", - зазначив Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль