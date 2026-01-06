Виробникам надано вже 30 ліцензій використання технологій, які розробили військові, - Міноборони

Упродовж четвертого кварталу 2025 року оборонне відомство надало виробникам 30 ліцензій на використання технологій, розроблених військовими в межах Міноборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис міністра оборони Дениса Шмигаля.

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"Найкращі рішення, які народжуються безпосередньо в Українському війську, мають швидко масштабуватися і працювати для захисників", – наголосив міністр оборони.

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У межах експериментального проєкту вже доступні технології у трьох напрямах:

радіоелектронна розвідка;

протидія ударним безпілотникам типу Shahed;

керовані засоби ураження з автоматичним донаведенням.

Перші зразки - вже у війську

Перші зразки озброєння, виготовлені за цими ліцензіями, вже надходять до війська.

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"Це результат урядового рішення, яке дозволило передавати розробки, створені в системі Міноборони, у масове виробництво одразу декільком виробникам. Так ми скорочуємо шлях від ідеї, перевіреної в бою, до масового постачання", - зазначив Шмигаль.