Производителям предоставлено уже 30 лицензий на использование технологий, разработанных военными, - Минобороны
В течение четвертого квартала 2025 года оборонное ведомство предоставило производителям 30 лицензий на использование технологий, разработанных военными в рамках Минобороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.
"Лучшие решения, которые рождаются непосредственно в украинской армии, должны быстро масштабироваться и работать для защитников", – подчеркнул министр обороны.
В рамках экспериментального проекта уже доступны технологии в трех направлениях:
- радиоэлектронная разведка;
- противодействие ударным беспилотникам типа Shahed;
- управляемые средства поражения с автоматическим донаведением.
Первые образцы – уже в армии
Первые образцы вооружения, изготовленные по этим лицензиям, уже поступают в войска.
"Это результат правительственного решения, которое позволило передавать разработки, созданные в системе Минобороны, в массовое производство сразу нескольким производителям. Так мы сокращаем путь от идеи, проверенной в бою, до массовых поставок", - отметил Шмыгаль.
Досі в мережі зустрічаю людожерів, які продовжують топити за примусову мобілізацію, за бандитську бусифікацію, за викрадення та катування українців.
Сподіваюся, колись поруч із криміналітетом з ТЦК перед судом стануть і підбурювачі до насильства - блогери, журналісти, які створювали й створюють інформаційне прикриття ганебної опричнини.
Рекрутинг має бути виключно добровільним. Мотивація проста:
100 тис. грн - стартовий контракт.
Відсторонення, розслідування дій та покарання «м'ясних» командирів.
Нормальне забезпечення технікою та зброєю.
Сьогодні немає нормального забезпечення, попри надмірне фінансування мирного держапарату, рекордні надходження до бюджетів усіх рівнів та рекордний рівень західної допомоги. Не вистачає дронів, пікапів, медеваків; майже всі підрозділи оголошують збори. Штучно створюється враження дефіциту грошей. А жодного дефіциту немає!
Зарплатня тилових чиновників зашкалює і жодним чином не залежить від результатів їхніх дій - забезпечення армії та рівня життя пересічних громадян. Польща, США та всі розвинуті країни мають жорстку прив'язку зарплат чиновників до рівня життя громадян - не більше ніж у 8 разів від прожиткового мінімуму (мінімальної зарплатні). Прожитковий мінімум встановлюється реальний, ринковим методом.
Зарплатня керівників деяких державних установ сягає 590 тисяч (!!!) - 73 рази від мінімалки! Ніде у світі такого розриву в доходах, такого пограбунку бюджету чиновниками немає! У Пенсійному фонді розрив виплат сягає 165 разів (!!!). Спецпенсіонери у 30-40 років - це пряма українська «інновація»!
Сам факт того, що чиновники отримують 100-200-300 тисяч, демотивує бійця, зарплатня якого стартує з 20 тисяч, а щоб військовому отримати 100 тисяч - потрібно місяць жити на «нулі». Може, потрібно щось змінювати в королівстві? Може, лауреати Шевченківських премій та дослідники пінгвінів краще б спрямували свої таланти саме на усунення цих диспропорцій?
Деякі люди пишуть: зарплатня не має значення. Це більш ніж хибно! Ніхто з керівництва країни не пробував підняти зарплати військовим. Водночас усі президенти, прем'єри та депутати радісно голосують за підвищення зарплат суддям та прокурорам. Цікаво - чому? Відповідь очевидна.
Горіть в аду!