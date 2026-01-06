Производителям предоставлено уже 30 лицензий на использование технологий, разработанных военными, - Минобороны

В течение четвертого квартала 2025 года оборонное ведомство предоставило производителям 30 лицензий на использование технологий, разработанных военными в рамках Минобороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Лучшие решения, которые рождаются непосредственно в украинской армии, должны быстро масштабироваться и работать для защитников", – подчеркнул министр обороны.

Смотрите также: Здесь создается вооружение, которое меняет ход войны: Шмыгаль с партнерами посетили одно из инновационных оборонных предприятий Украины. ФОТОрепортаж

В рамках экспериментального проекта уже доступны технологии в трех направлениях:

радиоэлектронная разведка;

противодействие ударным беспилотникам типа Shahed;

управляемые средства поражения с автоматическим донаведением.

Первые образцы – уже в армии

Первые образцы вооружения, изготовленные по этим лицензиям, уже поступают в войска.

Смотрите также: Минобороны кодифицировало индивидуальное средство для противодействия БПЛА "Антидроновый пистолет" украинского производства. ФОТО

"Это результат правительственного решения, которое позволило передавать разработки, созданные в системе Минобороны, в массовое производство сразу нескольким производителям. Так мы сокращаем путь от идеи, проверенной в бою, до массовых поставок", - отметил Шмыгаль.