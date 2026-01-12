Британська поліція: Лондон безпечніший за Лос-Анджелес і Нью-Йорк

Поліція Лондона про зменшення рівня злочинності

Рівень вбивств у Лондоні досяг найнижчого показника за останні десять років, що свідчить про покращення безпеки у місті.

  • Комісар поліції Лондона Марк Роулі зазначив, що у розрахунку на душу населення рівень вбивств у столиці Великої Британії є історично найнижчим. Він додав, що Лондон зараз безпечніший за Лос-Анджелес, Нью-Йорк та багато європейських столиць.

Падіння насильства у місті

За даними поліції, у 2025 році в Лондоні було скоєно 97 вбивств, що на 11% менше, ніж у 2024 році. Кількість тяжких насильницьких інцидентів, що призвели до травм, зменшилася на 20% порівняно з 2014 роком, а дані про госпіталізації підтверджують цей тренд.

"Попри поширені в інтернеті твердження, включно із створеними за допомогою штучного інтелекту відеороликами з вигаданими сценаріями насильства, деякі коментатори просувають версію, яка їм вигідна, попри те, що факти свідчать про зовсім інше", — наголосив Роулі.

Розбіжності у сприйнятті безпеки

Роулі спростував недостовірні заяви, зокрема критику з боку колишнього президента США Дональда Трампа про "небезпечні райони Лондона", де поліція нібито не може працювати. Поліцейські та статистичні дані демонструють зворотнє — загальний рівень злочинності зменшується.

Раніше видання Bloomberg написало, що у Польщі зафіксовано зростання злочинів та проявів ненависті проти українців.

Топ коментарі
+4
ну воно якшо певні категорії злочинів серед певної категорії населення не фіксувати, то статистика взагалі зашибісь буде.
12.01.2026 23:29 Відповісти
+2
Просто сомодурство влади ОАЭ
12.01.2026 23:14 Відповісти
+2
Все завдяки тому що кідарів звідусіль повиганяли.
12.01.2026 23:18 Відповісти
Просто сомодурство влади ОАЭ
12.01.2026 23:14 Відповісти
Кілька років тому Канада осудила саудитів, так також негайно відізвали всіх студентів з Канади.
12.01.2026 23:18 Відповісти
Фактично, саудити наказали своїх студентів, особливо - студентів - медиків, у яких навчання було пов'язане з практикою в канадських госпіталях і які не отримали канадських дипломів.
Перевестись на навчання в інші країни була проблема.
Всі хорошого рівня університети завжди забиті.
13.01.2026 01:01 Відповісти
... ваша и айзеншпица новость об усилении исламизма в Британии очень важна для нас! оставайтесь на линии и продолжайте наблюдение...
12.01.2026 23:21 Відповісти
Кацап - здрисни
12.01.2026 23:51 Відповісти
... ваша и айзеншпица новость об усилении исламизма в Британии очень важна для нас! оставайтесь на линии и продолжайте наблюдение...
12.01.2026 23:58 Відповісти
Кто о чем а изя о своих геморройных болях. Ну ви изечка не напрягайтесь так, а то всю Украину диарреей накроете.
13.01.2026 02:33 Відповісти
Рівень насильницької злочинності в Чикаго залишається нижчим, ніж у двох найбільших містах, згідно з даними кримінальної статистики ФБР.

Він становить приблизно 540 насильницьких злочинів на 100 000 жителів.Для порівняння, у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі рівні насильницької злочинності становлять приблизно 671 та 728 насильницьких злочинів на 100 000 жителів відповідно.

Насправді, з 10 найбільших поліцейських департаментів, включених у дані ФБР, Х'юстон є містом з найвищим рівнем насильницької злочинності - приблизно 1 148 насильницьких злочинів на 100 000 жителів, згідно з даними.

Інші міста, такі як Філадельфія та Фінікс, також мають вищі рівні насильницької злочинності, ніж у Чикаго - приблизно 909 та 800 насильницьких злочинів на 100 000 жителів відповідно.
12.01.2026 23:12 Відповісти
... ваша и айзеншпица новость об усилении/уменьшении преступности в Чикаго/Нью-Йорке очень важна для нас! оставайтесь на линии и продолжайте наблюдение...
12.01.2026 23:25 Відповісти
Кацап - здрисни
12.01.2026 23:50 Відповісти
... ваш звонок и ромалов новость об усилении/уменьшении ************ в Чикаго/Нью-Йорке очень важна для нас! оставайтесь на линии и продолжайте наблюдение...
12.01.2026 23:56 Відповісти
Кількість вбивств по найбільших містах в 2025 рік, населення, рівень вбивств.

Chicago - 416 трупів 2.7 млн населення, 15.4 на 100 тис жителів
NYC - 305 8.4 млн, 3.6 на 100 тис.
LA - 230 3.9 млн, 5.9 на 100 тис.

Ну а першість по рівню вбивств належить Сент Луісу
140 на 280 тис населення, або ж 50 трупів на 100.

Якщо ж рахувати кількість трупів на 100 тис чорного населення то розрив буде не таким разючим.

Ну і для допитливих - https://heyjackass.com/ Illustrating Chicago Values
12.01.2026 23:35 Відповісти
Все завдяки тому що кідарів звідусіль повиганяли.
12.01.2026 23:18 Відповісти
ну воно якшо певні категорії злочинів серед певної категорії населення не фіксувати, то статистика взагалі зашибісь буде.
12.01.2026 23:29 Відповісти
Вася це Британія не засрашка, тут фіксуючи все й не насагаються "малювати" статистику.
13.01.2026 01:00 Відповісти
та невже, лошара? а шо там із генг рейпами, все вигадали, чи як?
оце особливо цікаво:
https://www.bbc.com/news/articles/cn4j0l3rlmlo Police say that there appear to be cases where lines of inquiry were not pursued properly, victim accounts were not taken, and suspects were not interviewed as they should have been. Investigations that were wrongly closed with no further action taken have already been discovered.
Тобто копи клали болт на відкриття справ, розслідування і свідоцтва злочинів, малюючи чудову і безпечну статистику. І робили це десятиліттями.
То шо ти там проперділо, га?
13.01.2026 13:43 Відповісти
шо обіженочка, всралася? вчися сам з людьми розмовляти.
13.01.2026 15:20 Відповісти
Обіденочки фото там де й лошари - у твоєму паспорті.
13.01.2026 19:13 Відповісти
Тю, тіпа це щось нове.
12.01.2026 23:37 Відповісти
 
 