Рівень вбивств у Лондоні досяг найнижчого показника за останні десять років, що свідчить про покращення безпеки у місті.

Як повідомляє агентство Reuters.

Комісар поліції Лондона Марк Роулі зазначив, що у розрахунку на душу населення рівень вбивств у столиці Великої Британії є історично найнижчим. Він додав, що Лондон зараз безпечніший за Лос-Анджелес, Нью-Йорк та багато європейських столиць.

Падіння насильства у місті

За даними поліції, у 2025 році в Лондоні було скоєно 97 вбивств, що на 11% менше, ніж у 2024 році. Кількість тяжких насильницьких інцидентів, що призвели до травм, зменшилася на 20% порівняно з 2014 роком, а дані про госпіталізації підтверджують цей тренд.

"Попри поширені в інтернеті твердження, включно із створеними за допомогою штучного інтелекту відеороликами з вигаданими сценаріями насильства, деякі коментатори просувають версію, яка їм вигідна, попри те, що факти свідчать про зовсім інше", — наголосив Роулі.

Розбіжності у сприйнятті безпеки

Роулі спростував недостовірні заяви, зокрема критику з боку колишнього президента США Дональда Трампа про "небезпечні райони Лондона", де поліція нібито не може працювати. Поліцейські та статистичні дані демонструють зворотнє — загальний рівень злочинності зменшується.

