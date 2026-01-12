Британская полиция: Лондон безопаснее Лос-Анджелеса и Нью-Йорка
Уровень убийств в Лондоне достиг самого низкого показателя за последние десять лет, что свидетельствует об улучшении безопасности в городе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Reuters.
- Комиссар полиции Лондона Марк Роули отметил, что в расчете на душу населения уровень убийств в столице Великобритании является исторически самым низким. Он добавил, что Лондон сейчас безопаснее Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и многих европейских столиц.
Снижение уровня насилия в городе
По данным полиции, в 2025 году в Лондоне было совершено 97 убийств, что на 11% меньше, чем в 2024 году. Количество тяжких насильственных инцидентов, приведших к травмам, уменьшилось на 20% по сравнению с 2014 годом, а данные о госпитализациях подтверждают этот тренд.
"Несмотря на распространенные в интернете утверждения, включая созданные с помощью искусственного интеллекта видеоролики с вымышленными сценариями насилия, некоторые комментаторы продвигают версию, которая им выгодна, несмотря на то, что факты свидетельствуют о совсем другом", — подчеркнул Роули.
Разногласия в восприятии безопасности
Роули опроверг недостоверные заявления, в частности критику со стороны бывшего президента США Дональда Трампа о "опасных районах Лондона", где полиция якобы не может работать. Полицейские и статистические данные демонстрируют обратное — общий уровень преступности снижается.
Ранее издание Bloomberg написало, что в Польше зафиксирован рост преступлений и проявлений ненависти против украинцев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ВСЕ британские университеты исключены из стипендиальной программы Объединенных Арабских Эмиратов. Это государство Залива крайне щедро финансировало обучение своих граждан в зарубежных вузах, теперь учебу в Британии оплачивать не будут. Причина: студенты во время обучения становятся радикальными исламистами.
Перечитайте еще раз, я ничего не перепутал и местами не переставил. Студенты из ОАЭ едут в Британию и там на кампусах становятся радикальными исламистами с идеологией "Братьев-мусульман". Не наоборот. Причем, обрабатывают их там весьма системно и профессионально.
А чтобы не возникло соблазна учиться за свои или за счет какой-нибудь "дочки" "Братьев-мусульман", то Эмираты перестанут признавать часть академических квалификаций, полученных в британских вузах.
Это ж до каких мышей надо было, чтобы Эмираты перестали своих студентов посылать в Великобританию, потому что там они становятся террористами-экстремистами.
Він становить приблизно 540 насильницьких злочинів на 100 000 жителів.Для порівняння, у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі рівні насильницької злочинності становлять приблизно 671 та 728 насильницьких злочинів на 100 000 жителів відповідно.
Насправді, з 10 найбільших поліцейських департаментів, включених у дані ФБР, Х'юстон є містом з найвищим рівнем насильницької злочинності - приблизно 1 148 насильницьких злочинів на 100 000 жителів, згідно з даними.
Інші міста, такі як Філадельфія та Фінікс, також мають вищі рівні насильницької злочинності, ніж у Чикаго - приблизно 909 та 800 насильницьких злочинів на 100 000 жителів відповідно.
Chicago - 416 трупів 2.7 млн населення, 15.4 на 100 тис жителів
NYC - 305 8.4 млн, 3.6 на 100 тис.
LA - 230 3.9 млн, 5.9 на 100 тис.
Ну а першість по рівню вбивств належить Сент Луісу
140 на 280 тис населення, або ж 50 трупів на 100.
Якщо ж рахувати кількість трупів на 100 тис чорного населення то розрив буде не таким разючим.
Ну і для допитливих - https://heyjackass.com/ Illustrating Chicago Values https://heyjackass.com