Британская полиция: Лондон безопаснее Лос-Анджелеса и Нью-Йорка

Уровень убийств в Лондоне достиг самого низкого показателя за последние десять лет, что свидетельствует об улучшении безопасности в городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Reuters.

Комиссар полиции Лондона Марк Роули отметил, что в расчете на душу населения уровень убийств в столице Великобритании является исторически самым низким. Он добавил, что Лондон сейчас безопаснее Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и многих европейских столиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юноша из США, который планировал бегство в Украину после убийства родителей и покушения на Трампа, признал вину, - АР

Снижение уровня насилия в городе

По данным полиции, в 2025 году в Лондоне было совершено 97 убийств, что на 11% меньше, чем в 2024 году. Количество тяжких насильственных инцидентов, приведших к травмам, уменьшилось на 20% по сравнению с 2014 годом, а данные о госпитализациях подтверждают этот тренд.

"Несмотря на распространенные в интернете утверждения, включая созданные с помощью искусственного интеллекта видеоролики с вымышленными сценариями насилия, некоторые комментаторы продвигают версию, которая им выгодна, несмотря на то, что факты свидетельствуют о совсем другом", — подчеркнул Роули.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уже убили или покалечили более 1000 человек: Возвращение россиян с фронта вызвало волну насилия в РФ, - СВР

Разногласия в восприятии безопасности

Роули опроверг недостоверные заявления, в частности критику со стороны бывшего президента США Дональда Трампа о "опасных районах Лондона", где полиция якобы не может работать. Полицейские и статистические данные демонстрируют обратное — общий уровень преступности снижается.

Ранее издание Bloomberg написало, что в Польше зафиксирован рост преступлений и проявлений ненависти против украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совершил 26 преступлений: суд приговорил педофила в Одессе к пожизненному заключению