Британская полиция: Лондон безопаснее Лос-Анджелеса и Нью-Йорка

Полиция Лондона об уменьшении уровня преступности

Уровень убийств в Лондоне достиг самого низкого показателя за последние десять лет, что свидетельствует об улучшении безопасности в городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Reuters.

  • Комиссар полиции Лондона Марк Роули отметил, что в расчете на душу населения уровень убийств в столице Великобритании является исторически самым низким. Он добавил, что Лондон сейчас безопаснее Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и многих европейских столиц.

Снижение уровня насилия в городе

По данным полиции, в 2025 году в Лондоне было совершено 97 убийств, что на 11% меньше, чем в 2024 году. Количество тяжких насильственных инцидентов, приведших к травмам, уменьшилось на 20% по сравнению с 2014 годом, а данные о госпитализациях подтверждают этот тренд.

"Несмотря на распространенные в интернете утверждения, включая созданные с помощью искусственного интеллекта видеоролики с вымышленными сценариями насилия, некоторые комментаторы продвигают версию, которая им выгодна, несмотря на то, что факты свидетельствуют о совсем другом", — подчеркнул Роули.

Разногласия в восприятии безопасности

Роули опроверг недостоверные заявления, в частности критику со стороны бывшего президента США Дональда Трампа о "опасных районах Лондона", где полиция якобы не может работать. Полицейские и статистические данные демонстрируют обратное — общий уровень преступности снижается.

+2
ну воно якшо певні категорії злочинів серед певної категорії населення не фіксувати, то статистика взагалі зашибісь буде.
12.01.2026 23:29 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

ВСЕ британские университеты исключены из стипендиальной программы Объединенных Арабских Эмиратов. Это государство Залива крайне щедро финансировало обучение своих граждан в зарубежных вузах, теперь учебу в Британии оплачивать не будут. Причина: студенты во время обучения становятся радикальными исламистами.

Перечитайте еще раз, я ничего не перепутал и местами не переставил. Студенты из ОАЭ едут в Британию и там на кампусах становятся радикальными исламистами с идеологией "Братьев-мусульман". Не наоборот. Причем, обрабатывают их там весьма системно и профессионально.

А чтобы не возникло соблазна учиться за свои или за счет какой-нибудь "дочки" "Братьев-мусульман", то Эмираты перестанут признавать часть академических квалификаций, полученных в британских вузах.

Это ж до каких мышей надо было, чтобы Эмираты перестали своих студентов посылать в Великобританию, потому что там они становятся террористами-экстремистами.
12.01.2026 23:06 Ответить
Просто сомодурство влади ОАЭ
12.01.2026 23:14 Ответить
Кілька років тому Канада осудила саудитів, так також негайно відізвали всіх студентів з Канади.
12.01.2026 23:18 Ответить
12.01.2026 23:51 Ответить
Рівень насильницької злочинності в Чикаго залишається нижчим, ніж у двох найбільших містах, згідно з даними кримінальної статистики ФБР.

Він становить приблизно 540 насильницьких злочинів на 100 000 жителів.Для порівняння, у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі рівні насильницької злочинності становлять приблизно 671 та 728 насильницьких злочинів на 100 000 жителів відповідно.

Насправді, з 10 найбільших поліцейських департаментів, включених у дані ФБР, Х'юстон є містом з найвищим рівнем насильницької злочинності - приблизно 1 148 насильницьких злочинів на 100 000 жителів, згідно з даними.

Інші міста, такі як Філадельфія та Фінікс, також мають вищі рівні насильницької злочинності, ніж у Чикаго - приблизно 909 та 800 насильницьких злочинів на 100 000 жителів відповідно.
12.01.2026 23:12 Ответить
Кількість вбивств по найбільших містах в 2025 рік, населення, рівень вбивств.

Chicago - 416 трупів 2.7 млн населення, 15.4 на 100 тис жителів
NYC - 305 8.4 млн, 3.6 на 100 тис.
LA - 230 3.9 млн, 5.9 на 100 тис.

Ну а першість по рівню вбивств належить Сент Луісу
140 на 280 тис населення, або ж 50 трупів на 100.

Якщо ж рахувати кількість трупів на 100 тис чорного населення то розрив буде не таким разючим.

Ну і для допитливих - https://heyjackass.com/ Illustrating Chicago Values https://heyjackass.com
12.01.2026 23:35 Ответить
Все завдяки тому що кідарів звідусіль повиганяли.
12.01.2026 23:18 Ответить
ну воно якшо певні категорії злочинів серед певної категорії населення не фіксувати, то статистика взагалі зашибісь буде.
12.01.2026 23:29 Ответить
Тю, тіпа це щось нове.
12.01.2026 23:37 Ответить
 
 