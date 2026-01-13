"Шахед" влучив у дитячий санаторій у Харкові: спалахнула пожежа

У ніч проти вівторка, 13 січня, війська РФ атакували ударними безпілотниками територію Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Є влучання в санаторій

За його словами, зафіксовано влучання "шахеду" у дитячий санаторій в Шевченківському районі Харкова. На місці пожежа.

За даними ОВА, минулося без постарждалих.

Більше інформації щодо цієї атаки на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Росія обстріляла передмістя Харкова, є загиблий та постраждалі. Пізніше стало відомо про двох загиблих від ворожих ударів по передмістю Харкова.

