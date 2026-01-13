"Шахед" попал в детский санаторий в Харькове: произошел пожар

В ночь на среду, 13 января, войска РФ атаковали ударными беспилотниками территорию Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть попадание в санаторий

По его словам, зафиксировано попадание "шахеда" в детский санаторий в Шевченковском районе Харькова. На месте - пожар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли 25 населенных пунктов Харьковщины за неделю: пострадали 11 человек

По данным ОВА, обошлось без пострадавших.

Более подробная информация об этой атаке на данный момент неизвестна.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Россия обстреляла пригород Харькова, есть погибший и пострадавшие. Позже стало известно о двух погибших от вражеских ударов по пригороду Харькова.

Смотрите также: Россия нанесла удар по Харькову: по меньшей мере четверо погибших, среди пострадавших - дети. ВИДЕО+ФОТОрепортаж