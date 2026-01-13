"Шахед" попал в детский санаторий в Харькове: произошел пожар
В ночь на среду, 13 января, войска РФ атаковали ударными беспилотниками территорию Харькова.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Есть попадание в санаторий
По его словам, зафиксировано попадание "шахеда" в детский санаторий в Шевченковском районе Харькова. На месте - пожар.
По данным ОВА, обошлось без пострадавших.
Более подробная информация об этой атаке на данный момент неизвестна.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Россия обстреляла пригород Харькова, есть погибший и пострадавшие. Позже стало известно о двух погибших от вражеских ударов по пригороду Харькова.
