РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10538 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Харьков
912 0

"Шахед" попал в детский санаторий в Харькове: произошел пожар

удар шахедом по санаторию в Харькове

В ночь на среду, 13 января, войска РФ атаковали ударными беспилотниками территорию Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть попадание в санаторий

По его словам, зафиксировано попадание "шахеда" в детский санаторий в Шевченковском районе Харькова. На месте - пожар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли 25 населенных пунктов Харьковщины за неделю: пострадали 11 человек

По данным ОВА, обошлось без пострадавших. 

Более подробная информация об этой атаке на данный момент неизвестна.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Россия обстреляла пригород Харькова, есть погибший и пострадавшие. Позже стало известно о двух погибших от вражеских ударов по пригороду Харькова.

Смотрите также: Россия нанесла удар по Харькову: по меньшей мере четверо погибших, среди пострадавших - дети. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (31305) Харьков (7870)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 