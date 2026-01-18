Ворог атакував дронами Хмельниччину: спалахнула пожежа на підприємстві (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі, 18 січня 2026 року, ворог атакував Хмельниччину ударними безпілотниками. Лунали вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

За даними ОВА, працювали сили ППО. Є збиття. Детальніше обіцяють повідомити згодом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували "Кинджалами" Хмельниччину, без постраждалих

Спалахнула пожежа

Внаслідок російської атаки виникла пожежа на одному з підприємств у Хмельницькому районі. Пожежу ліквідовано підрозділами ДСНС.

Інформація щодо загиблих та травмованих не надходила.

Оновлена інформація

За даними ДСНС, один із об’єктів у Хмельницькому районі зазнав удару - виникли кілька займань, які рятувальники швидко загасили.

Жертв і постраждалих немає.









Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч на неділю, 18 січня, тривала ворожа атака безпілотниками на українські міста. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Також зазначалося, що росіяни поцілили "шахедом" по будинку у Харкові: одна людина загинула, ще одна поранена.

Читайте також: Ворог завдав удару по обладнанню, яке забезпечує видобуток газу, - "Нафтогаз"