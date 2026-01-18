Новини Обстріли Хмельниччини
3 615 5

Ворог атакував дронами Хмельниччину: спалахнула пожежа на підприємстві (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі, 18 січня 2026 року, ворог атакував Хмельниччину ударними безпілотниками. Лунали вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

За даними ОВА, працювали сили ППО. Є збиття. Детальніше обіцяють повідомити згодом.

Спалахнула пожежа

Внаслідок російської атаки виникла пожежа на одному з підприємств у Хмельницькому районі. Пожежу ліквідовано підрозділами ДСНС.

Інформація щодо загиблих та травмованих не надходила.

Оновлена інформація

За даними ДСНС, один із об’єктів у Хмельницькому районі зазнав удару - виникли кілька займань, які рятувальники швидко загасили.

Жертв і постраждалих немає.

Хмельниччина після обстрілу
Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у ніч на неділю, 18 січня, тривала ворожа атака безпілотниками на українські міста. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
  • Також зазначалося, що росіяни поцілили "шахедом" по будинку у Харкові: одна людина загинула, ще одна поранена.

В Хмельницькому мешкає немало відставників часів радянської армії корінних москалів за місцем народження та поведінкою. Роботи СБУ повно по виявленню посібників ворога які надають координати розташування військових підприємств.й тішаться таким влучанням
18.01.2026 09:42 Відповісти
А в Німеччині їх скільки о-го-го.
18.01.2026 09:53 Відповісти
Хіба тільки в Хмельницькому? Та по Україні цих бл#дських старперів і ждунів...
Вони з своїх рєзанєй і калуг повтікали і як лімітчики і як старпери. А їхні нащадки такі собі 'патріоти' України. Це та 5 колона, яка кричала ' Путін ввєді'. І нікуди вони не ділися.
18.01.2026 10:02 Відповісти
літінант бакланов вже за гратами,чи бувших очільників СБУ не можна рухати?
18.01.2026 11:19 Відповісти
18.01.2026 09:47 Відповісти
 
 