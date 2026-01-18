Ворог атакував дронами Хмельниччину: спалахнула пожежа на підприємстві (оновлено). ФОТОрепортаж
У ніч проти неділі, 18 січня 2026 року, ворог атакував Хмельниччину ударними безпілотниками. Лунали вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
За даними ОВА, працювали сили ППО. Є збиття. Детальніше обіцяють повідомити згодом.
Спалахнула пожежа
Внаслідок російської атаки виникла пожежа на одному з підприємств у Хмельницькому районі. Пожежу ліквідовано підрозділами ДСНС.
Інформація щодо загиблих та травмованих не надходила.
Оновлена інформація
За даними ДСНС, один із об’єктів у Хмельницькому районі зазнав удару - виникли кілька займань, які рятувальники швидко загасили.
Жертв і постраждалих немає.
Що передувало?
Вони з своїх рєзанєй і калуг повтікали і як лімітчики і як старпери. А їхні нащадки такі собі 'патріоти' України. Це та 5 колона, яка кричала ' Путін ввєді'. І нікуди вони не ділися.