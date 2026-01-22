2 315 18

Путін зазнав невдачі у кожній своїй стратегічній цілі, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Росія не перемагає у війні, а Путін зазнав невдачі у кожній стратегічній цілі.

Про це він заявив під час форуму у Давосі, передає Цензор.НЕТ.

Втрати

Стубб принципово не згоден із думкою, що Росія перемагає з військової точки зору.

"За останні 1000 днів Росія просунулася максимум на 1% української території. Сьогодні ціна цього - 1000 загиблих солдатів на день. Це приблизно 30 000 на місяць. І це лише загиблі, не рахуючи поранених, і тільки з російського боку. В Афганістані за 10 років загинуло 20 000 радянських солдатів", - розповів він.

Невдачі Путіна

"Путін зазнав невдачі у кожній своїй стратегічній цілі. Він хотів захопити Україну та зробити її російською. Він зазнав невдачі. Він не захопить Україну, а Україна стане членом Європейського Союзу", - наголосив лідер Фінляндії.

Економіка РФ страждає

"Спостерігається нульове зростання, резервів більше немає. Якщо темпи інфляції продовжать зростати так само як цього року, то за підсумками року вона становитиме 30%. Додайте до цього 16% відсоткової ставки", - пояснив Стубб.

За словами лідера Фінляндії, РФ не хоче зупиняти війну, бо це занадто дорого для Путіна.

"Він не зможе заплатити російським солдатам. Тож головна дилема, яку ми зараз маємо: як ми можемо змусити Росію припинити цю війну", - підсумував він.

Стубб принципово не згоден із думкою, що Росія перемагає з військової точки зору.

а, хто стверджує, що ***** перемагає?
трамп? орбан? скороход? українські капітулянти, що знову втомилися?
кому апелює стубб?
22.01.2026 10:18 Відповісти
Якби був Порох,то плешивий і не починав би В.війну..
22.01.2026 10:36 Відповісти
Його цілі

- знищення українського етносу
- нашої економіки
- знищити єдність НАТО і ЕС

майже все виконано
22.01.2026 10:19 Відповісти
22.01.2026 10:18 Відповісти
Якщо европейці будуть молоть всяку чушь замість допомоги, Путін досягне всіх цілей. Він обожнює пустих балаболів.
22.01.2026 10:18 Відповісти
22.01.2026 10:19 Відповісти
А якби ще діюча влада не розмінувала проходи, не відвела війська та не знищила ракетні прогграми? А якби ще не призначила на важливі посади агентів ФСБ? То кацапи сиділи б десь в Криму і відгрібали від САУ "Богдана", "Нептунів", "Сапсанів", "Вільх".. А якби обрали Порошенка у 2019 році - то кцапи вже б давно попросили б мирні переговори.
22.01.2026 10:22 Відповісти
Якби був Порох,то плешивий і не починав би В.війну..
22.01.2026 10:36 Відповісти
Підтримую. Так і було б. Якби був президентом Порошенко, то ми б мали тисячі ракет, добре замінований Чрнгар і Азовсбьке море. Ніхто б не відводив з 20 ділянок наші війська, а навпаки, будував потужніші фортифікації.
22.01.2026 14:28 Відповісти
Был бы Рошен, небыло бы войны. Был бы ужасный Минск 4 или 5. А там и ***** ласты склеило бы.
22.01.2026 11:45 Відповісти
Таке враження, що Стубб та Петрик Похмільський це одна і та сама людина. Однаковий тролінг у них Ще не хватило в кінці, що росія ось-ось розвалиться
22.01.2026 10:27 Відповісти
Ніякого тролінгу - я вже чотири роки серйозно і послідовно кажу, що в наступному році буде крах російської економіки.
22.01.2026 10:52 Відповісти
На рахунок країн Заходу,то зазнав,бо його добре вивчили по війні в Україні, Варшавський договір залишиться лише у його снах.
22.01.2026 10:36 Відповісти
а, ну все, путін не перемагає, значить і напрягатись європейцям не треба. Навіщо збільшувати поставки зброї чи ппо? путін і так не перемагає.

p.s. Україна ледь трималась при домозі в 100 лярдів на рік. Зараз - 90 лярдів на 2 роки. І чого це путін не припиняє війну, загадка прямо для стубба і інших євродегенератів
22.01.2026 10:39 Відповісти
"В Афганістані за 10 років загинуло 20 000 радянських солдатів"

і мільйон афганців
22.01.2026 10:45 Відповісти
За чотири роки гарячої фази війни з пітьмою Україна втратила приблизно 12% своєї території, а не 20%, як про це пише Стубб.
22.01.2026 11:19 Відповісти
А скільки відсотків своєї території втратила Фінляндія в 1940 році в совєтсько-фінскій війні ?
22.01.2026 11:33 Відповісти
Якщо він зазнає невдачі, то чому ж кожен день наступає вперед? У цього дядечки рожеві окуляри і перед очами рожеві поні.
22.01.2026 11:58 Відповісти
Мужику можна в Єдиному марафоні виступати. Там таку хрень *******.
22.01.2026 13:12 Відповісти
Вчора в Україні народилося 492 дитини. Це дуже мало. Це і є денацифікація.
22.01.2026 18:08 Відповісти
 
 