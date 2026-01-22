Путін зазнав невдачі у кожній своїй стратегічній цілі, - Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Росія не перемагає у війні, а Путін зазнав невдачі у кожній стратегічній цілі.
Про це він заявив під час форуму у Давосі, передає Цензор.НЕТ.
Втрати
Стубб принципово не згоден із думкою, що Росія перемагає з військової точки зору.
"За останні 1000 днів Росія просунулася максимум на 1% української території. Сьогодні ціна цього - 1000 загиблих солдатів на день. Це приблизно 30 000 на місяць. І це лише загиблі, не рахуючи поранених, і тільки з російського боку. В Афганістані за 10 років загинуло 20 000 радянських солдатів", - розповів він.
Невдачі Путіна
"Путін зазнав невдачі у кожній своїй стратегічній цілі. Він хотів захопити Україну та зробити її російською. Він зазнав невдачі. Він не захопить Україну, а Україна стане членом Європейського Союзу", - наголосив лідер Фінляндії.
Економіка РФ страждає
"Спостерігається нульове зростання, резервів більше немає. Якщо темпи інфляції продовжать зростати так само як цього року, то за підсумками року вона становитиме 30%. Додайте до цього 16% відсоткової ставки", - пояснив Стубб.
За словами лідера Фінляндії, РФ не хоче зупиняти війну, бо це занадто дорого для Путіна.
"Він не зможе заплатити російським солдатам. Тож головна дилема, яку ми зараз маємо: як ми можемо змусити Росію припинити цю війну", - підсумував він.
а, хто стверджує, що ***** перемагає?
трамп? орбан? скороход? українські капітулянти, що знову втомилися?
кому апелює стубб?
- знищення українського етносу
- нашої економіки
- знищити єдність НАТО і ЕС
майже все виконано
p.s. Україна ледь трималась при домозі в 100 лярдів на рік. Зараз - 90 лярдів на 2 роки. І чого це путін не припиняє війну, загадка прямо для стубба і інших євродегенератів
і мільйон афганців