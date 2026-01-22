Путін зазнав невдачі у кожній своїй стратегічній цілі, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Росія не перемагає у війні, а Путін зазнав невдачі у кожній стратегічній цілі.

Втрати

Стубб принципово не згоден із думкою, що Росія перемагає з військової точки зору.

"За останні 1000 днів Росія просунулася максимум на 1% української території. Сьогодні ціна цього - 1000 загиблих солдатів на день. Це приблизно 30 000 на місяць. І це лише загиблі, не рахуючи поранених, і тільки з російського боку. В Афганістані за 10 років загинуло 20 000 радянських солдатів", - розповів він.

Читайте: У Росії почали сотнями закриватися автосалони китайських брендів

Невдачі Путіна

"Путін зазнав невдачі у кожній своїй стратегічній цілі. Він хотів захопити Україну та зробити її російською. Він зазнав невдачі. Він не захопить Україну, а Україна стане членом Європейського Союзу", - наголосив лідер Фінляндії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пояснив запрошення Путіна до "Ради миру": Нам потрібні люди з "величезним впливом"

Економіка РФ страждає

"Спостерігається нульове зростання, резервів більше немає. Якщо темпи інфляції продовжать зростати так само як цього року, то за підсумками року вона становитиме 30%. Додайте до цього 16% відсоткової ставки", - пояснив Стубб.

За словами лідера Фінляндії, РФ не хоче зупиняти війну, бо це занадто дорого для Путіна.

"Він не зможе заплатити російським солдатам. Тож головна дилема, яку ми зараз маємо: як ми можемо змусити Росію припинити цю війну", - підсумував він.

Читайте: США хочуть довести війну до такого стану, щоб РФ ніколи не атакувала Україну знову, - Рютте