Арештовану нерухомість можуть передати під заселення ВПО вже цього року, - АРМА

Внутрішньо переміщених осіб можуть заселити в арештовану нерухомість, що перебуває в управлінні АРМА.

Про це розповіла т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Раніше прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що уряд передасть для розселення внутрішньо переміщених осіб нерухомість, яка наразі перебуває в управлінні АРМА.

За словами Максименко, йдеться про готелі, відпочинкові комплекси, а надалі це будуть квартири, які заберуть за актом приймання-передачі і встановлять над ними фізичний контроль.

"Тобто, це активи, які придатні для проживання, і які з тих чи інших обставин АРМА не може здати в управління. Наразі ми підібрали пул активів, кожен з яких потребує індивідуального відпрацювання. Тому що кожен з цих активів має свою індивідуальну проблематику.

Десь це пов’язано з описом активу, десь - з його утриманням, використанням чи юридичною складовою. До кожного активу ми підходимо індивідуально. І наразі працюємо над списком об’єктів, які можуть бути використані для розселення внутрішньо переміщених осіб. Це дійсно дуже важлива робота, яка має колосальне соціальне і економічне значення для нашої держави", - додала т.в.о. голови Агентства.

Умови

Максименко пояснила, що закон про АРМА містить норму, що визначає спеціальну процедуру передачі таких об’єктів.

"Активи можуть передаватися державним підприємствам, державним організаціям, які можуть займатися функційною діяльністю. Деталізований регламент користування цими об’єктами будемо розробляти спільно з іншими міністерствами і державними інституціями.

Якщо говорити про оптимістичний реалізм, то ми будемо готові розпочати передавати такі об’єкти для заселення у другому кварталі цього року", - підсумувала вона.

