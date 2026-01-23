Арестованную недвижимость могут передать под заселение ВПЛ уже в этом году, - АРМА

Внутренне перемещенных лиц могут заселить в арестованную недвижимость, находящуюся в управлении АРМА.

Об этом рассказала и.о. главы АРМА Ярослава Максименко в интервью Цензор.НЕТ.

Ранее премьер Юлия Свириденко заявила, что правительство передаст для расселения внутренне перемещенных лиц недвижимость, которая сейчас находится в управлении АРМА.

По словам Максименко, речь идет об отелях, отдыхающих комплексах, а в дальнейшем это будут квартиры, которые заберут по акту приема-передачи и установят над ними физический контроль.

"То есть, это активы, которые пригодны для проживания, и которые по тем или иным обстоятельствам АРМА не может сдать в управление. Сейчас мы подобрали пул активов, каждый из которых требует индивидуальной проработки. Потому что каждый из этих активов имеет свою индивидуальную проблематику.

Где-то это связано с описанием актива, где-то – с его содержанием, использованием или юридической составляющей. К каждому активу мы подходим индивидуально. И сейчас работаем над списком объектов, которые могут быть использованы для расселения внутренне перемещенных лиц. Это действительно очень важная работа, которая имеет колоссальное социальное и экономическое значение для нашего государства", - добавила и.о. главы Агентства.

Условия

Максименко пояснила, что закон об АРМА содержит норму, определяющую специальную процедуру передачи таких объектов.

"Активы могут передаваться государственным предприятиям, государственным организациям, которые могут заниматься функциональной деятельностью. Детализированный регламент пользования этими объектами будем разрабатывать совместно с другими министерствами и государственными институтами.

Если говорить об оптимистическом реализме, то мы будем готовы начать передавать такие объекты для заселения во втором квартале этого года", - подытожила она.

