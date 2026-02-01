Окупанти продовжують дистанційно мінувати територію Сумщини: розкидають снаряди з мінами

Російські окупаційні війська дистанційно мінують територію Сумщини. Загарбники розкидають снаряди з мінами на великі відстані.

Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог здійснює дистанційне мінування

"Ворог використовує небезпечний метод – дистанційне мінування. Замасковані боєприпаси, часто непомітні і маленькі – можуть вибухнути від найменшого дотику. Снаряди з мінами розкидаються на великі відстані і вони можуть опинитися будь-де – на дорозі, у полі чи навіть на дитячому майданчику", - сказано у повідомленні.

Як діяти у разі виявлення підозрілого предмета

В ОВА застерігають, що у разі виявлення підозрілого предмета не підходьте до нього та не чіпайте. Відійдіть не менш ніж на 100 метрів і телефонуйте 101 або 102.

+7
а у нас зеДБР арештувало майно і рахунки підприємства, яке виготовляє протипіхотні міни. Вже більше року! Нахіба нам мінувати території ?
01.02.2026 17:50 Відповісти
Де дистанційне мінування брянщіни? Або воронєжчіни? Члєнограй,де це все?
01.02.2026 17:54 Відповісти
А ми не можемо дистанційно мінувати мос область? Тут здається супер пупер дорогих дронів не потрібно.
01.02.2026 17:30 Відповісти
Невже не буде суд, невже не буде кари???!!!
Московія спить спокійно, в масквабаді гульня і ресторани, блискучі офіси і променади .
Від Херсонщини до Сумщини все палає, все мінується та вбиває...
Чи буде двушка на маскву якесь шальне Фламінго ???
Ха, ми вже бачимо... що питання ріторичне
01.02.2026 17:21 Відповісти
01.02.2026 17:30 Відповісти
Бо там бізнес-партнери кварталу, голобородька, арахамбії, чєбурєка, деркача тощо...
01.02.2026 17:33 Відповісти
01.02.2026 17:50 Відповісти
Хм, цікаво...
В Країні Мрій новини все гірші і гірші...
Чергове дно пробито - а Мудрий Нарід не вірить в Zраду, вліпився по вуха в Шмарофон....
Ех мля... Шкода що опозиція не повністю підготувалася до лютого/22 .. така була можливість знищити міндіча чи встановити над тушкою контроль 🙏🙏🙏.... Або хоча б знищити філіал рпц ( усю вертикаль спецслужби у "лаврі" і головних церквушках ) .....
01.02.2026 21:11 Відповісти
01.02.2026 17:54 Відповісти
А на москву розкидаються мішки з грошовими мінами
01.02.2026 20:01 Відповісти
- міндіч міндіч, как слишитє!! Пріцєл 120, дістанція 2000 , запускаєм Двушку.. запускаєм Двушку...
01.02.2026 21:12 Відповісти
чому ми не робимо теж саме?
01.02.2026 21:16 Відповісти
А що,у нас недостатньо гуми для рогаток щоб розкидати такі речі на кацапщині? Поверніть усіх гумових куницьких комарницьких-фірташів-юзіків-лисих,нехай попрацюють за своїм прямим призначенням,гумкою.
01.02.2026 21:26 Відповісти
А что мешает украинцам точно также закидать минами все приграничные районы русни? Ах да, я знаю, вороватые соплеменники миндича, которые в первую очередь в карман себе гроши кладут, а потом уже об Украине думают. Ведь вилла в эйлате важнее какой-то Украины.
02.02.2026 00:35 Відповісти
 
 