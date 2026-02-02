На фронті відбулося 147 бойових зіткнень, ворог застосував понад 5 тис. дронів-камікадзе, - Генштаб
Від початку доби понеділка, 2 лютого, на фронті відбулося 147 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.
Удари по Україні
Противник завдав 60 авіаційних ударів, скинув 150 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 5199 дронів-камікадзе та здійснив 2860 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Бої на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили одну атаку противника. Ворог завдав одного авіаційного удару, скинув чотири керовані авіабомби, здійснив 99 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.
Бої на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік населених пунктів Приліпка, Кутьківка, Фиголівка. Українські підрозділи відбили дев’ять атак.
- Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районі населеного пункту Загризове та в бік Курилівки, Петропавлівки, Піщаного. Ще одне боєзіткнення в даний час триває.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни зупинили сім атак у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Зарічне та у бік Дробишевого, Ставків, Діброви. Два боєзіткнення тривають.
На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед, у районі населеного пункту Дронівка та у бік Калеників, Рай-Олександрівки, Платонівки, Закітного.
На Краматорському напрямку противник здійснив одну атаку у напрямку населеного пункту Червоне, отримав відсіч.
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Степанівки, Новопалівки, Миколайпілля, Софіївки.
На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Світле та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгородне, Новопавлівка, Шевченко, Гришине. У деяких локаціях бої досі тривають.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 43 окупантів та поранили 23;
Також знищили:
- 70 безпілотних літальних апаратів,
- п’ять одиниць автомобільного транспорту,
- три наземні роботизовані комплекси,
- дві одиниці спеціальної техніки.
Крім цього, уражено три артилерійські системи, радіолокаційну станцію, одиницю важкої автомобільної техніки, шість одиниць автомобільної техніки та п’ятнадцять укриттів особового складу противника.
На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили чотири атаки окупантів у районі Єгорівки, Злагоди та у бік Остапівського.
Обстановка на півдні
- На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів – у районі Гуляйполя, Дорожнянки та у бік Святопетрівки, Залізничного, Добропілля, Зеленого. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали Залізничне, Лісне, Гірке, Копані, Долинка, Воздвижівка, Барвінівка.
- На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Приморського.
- На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту.
На Любицькому напрямку, раніше Гуляйпільський, противник заявив про захоплення Придорожнього та зняв кадри демонстрації прапорів у східній та центральній частинах населеного пункту.
Раніше російська піхота зняла кадри демонстрації прапорів у всіх частинах Тернуватого, однак у Силах оборони Півдня цю інформацію спростували, зазначивши, що населений пункт Тернувате знаходиться як мінімум за півтора десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення.
Також, на Гуляйпільському напрямку російські війська на бронетехніці здійснили штурм Оленокостянтинівки. Піхота супротивник спішилась на південній околиці населеного пункту і зайняла позиції у житловій забудові та підвальних приміщеннях. Попередньо, ця атака була відбита.
На Новопавлівському напрямку російська піхота спробувала закріпитися в південно-східній частині Новопідгороднього, але знову була виявлена і потрапила під удар дронів.
На Костянтинівському напрямку російські війська закріпилися в опорних пунктах на північ від Яблу3нівки і штурмують у напрямку Берестока.
Також, на Костянтинівському напрямку російські війська закрили «кишеню» під Клебан-Бикським водосховищем та зайняли опорний пункт між Ступочками та Предтечиним.
У Костянтинівці малі маневрені групи противника фіксуються у південно-східній частині міста в районах Сантуринівка, Гора, Шанхай та Старе Село. Водночас українські війська проводять локальні контратаки, не даючи російським військам закріпитись.
Схід міста ворожа піхота просочується до дачного селища «Металург» і через підстанцію «Травнева» робить спроби просунутися у напрямку міста.
На Слов'янському напрямку противник просунувся на північний захід від Сіверська. Бої йдуть у районі Закотного, Резниківки та Міньківки.
Ситуація у Куп'янську-Вузловому без змін. Населений пункт знаходиться під контролем ЗСУ. Російські солдати просочилися через лісопосадку на північну околицю Куп'янська-Вузлового і в об'єктив російського дрону помахали руками, після чого російські ресурси видали ці кадри за доказ контролю над населеним пунктом. Через кілька хвилин після виходу на північну околицю російські солдати були взяті в полон."