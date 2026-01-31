На фронті відбулося 135 боєзіткнень, з яких 51 – на Покровському напрямку, 29 - на Костянтинівському, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 135 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Рогізне, Павлівка, Старикове, Бачівськ, Товстодубове, Будки Сумської області.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив одну спробу наступу, 48 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік населених пунктів Графське, Вільча, Вовчанські Хутори. Чотири боєзіткнення на цей час тривають.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Новоплатонівки. Загалом на даному напрямку відбулося шість боєзіткнень, три з яких наразі тривають.

Бої на сході

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Зарічне та у бік Ставків, Новосергіївки, Шийківки. Два боєзіткнення тривають.
  • На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районі населених пунктів Ямпіль, Дронівка та у бік Закітного. Два боєзіткнення на цей час тривають.
  • На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.
  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 29 наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки. Три атаки досі тривають.
  • На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 51 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Новопавлівка, Іванівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 47 атак.
  • На Олександрівському напрямку агресор атакував п’ять разів, у районі Вербового та у бік Олександрограда, Данилівки, Нового Запоріжжя. Авіаудару керованими авіабомбами зазнала Маломихайлівка.

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 18 атак окупантів, у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля, Варварівки, Залізничного, Святопетрівки. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населеному пункту Верхня Терса. Шість боєзіткнень ще тривають.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі Плавнів та у бік Лук’янівського.

На Придніпровському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - зазначили в Генштабі.

