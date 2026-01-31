На фронте произошло 135 боестолкновений, из которых 51 - на Покровском направлении, 29 - на Константиновском, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 135 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Рогизное, Павловка, Стариково, Бачевск, Толстодубово, Будки Сумской области.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил одну попытку наступления, 48 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилепка и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча, Волчанские Хутора. Четыре боестолкновения на данный момент продолжаются.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Петропавловки, Песчаного, Новоосинового, Новоплатоновки. Всего на данном направлении произошло шесть боестолкновений, три из которых продолжаются.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Заречное и в сторону Ставок, Новосергиевки, Шийковки. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районе населенных пунктов Ямполь, Дроновка и в сторону Закитного. Два боестолкновения на данный момент продолжаются.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики осуществили 29 наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Николайполья, Степановки, Новопавловки, Софиевки. Три атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 51 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Гришино, Новоподгородное, Муравка, Новопавловка, Ивановка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 47 атак.

На Александровском направлении агрессор атаковал пять раз, в районе Вербового и в сторону Александрограда, Даниловки, Нового Запорожья. Авиаудар управляемыми авиабомбами подверглась Маломихайловка.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 18 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья, Варваровки, Железнодорожного, Святопетровки. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Верхняя Терса. Шесть боестолкновений еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Плавней и в сторону Лукьяновского.

На Приднепровском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано. Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - отметили в Генштабе.

