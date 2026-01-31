На фронте произошло 135 боестолкновений, из которых 51 - на Покровском направлении, 29 - на Константиновском, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 135 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Рогизное, Павловка, Стариково, Бачевск, Толстодубово, Будки Сумской области.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил одну попытку наступления, 48 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилепка и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча, Волчанские Хутора. Четыре боестолкновения на данный момент продолжаются.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Петропавловки, Песчаного, Новоосинового, Новоплатоновки. Всего на данном направлении произошло шесть боестолкновений, три из которых продолжаются.

Бои на востоке

  • На Лиманском направлении украинские воины отбили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Заречное и в сторону Ставок, Новосергиевки, Шийковки. Два боестолкновения продолжаются.
  • На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районе населенных пунктов Ямполь, Дроновка и в сторону Закитного. Два боестолкновения на данный момент продолжаются.
  • На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
  • На Константиновском направлении захватчики осуществили 29 наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Николайполья, Степановки, Новопавловки, Софиевки. Три атаки продолжаются до сих пор.
  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 51 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Гришино, Новоподгородное, Муравка, Новопавловка, Ивановка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 47 атак.
  • На Александровском направлении агрессор атаковал пять раз, в районе Вербового и в сторону Александрограда, Даниловки, Нового Запорожья. Авиаудар управляемыми авиабомбами подверглась Маломихайловка.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 18 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья, Варваровки, Железнодорожного, Святопетровки. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Верхняя Терса. Шесть боестолкновений еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Плавней и в сторону Лукьяновского.

На Приднепровском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано. Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - отметили в Генштабе.

