На фронте произошло 147 боевых столкновений, враг применил более 5 тыс. дронов-камикадзе, - Генштаб

С начала суток понедельника, 2 февраля, на фронте произошло 147 боевых столкновений. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

Противник нанес 60 авиационных ударов, сбросил 150 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 5199 дронов-камикадзе и осуществил 2860 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отразили одну атаку противника. Враг нанес один авиационный удар, сбросил четыре управляемые авиабомбы, осуществил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и в сторону населенных пунктов Прилепка, Кутьковка, Фиголовка. Украинские подразделения отразили девять атак .

. Четыре атаки отразили украинские защитники на Купянском направлении в районе населенного пункта Загризово и в сторону Куриловки, Петропавловки, Песчаного. Еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили семь атак в районах населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Заречное и в сторону Дробышево, Ставки, Дибровы. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники отразили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Калеников, Рай-Александровки, Платоновки, Закитного.

На Краматорском направлении противник осуществил одну атаку в направлении населенного пункта Червоное, получил отпор.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Степановки, Новопаловки, Николайполья, Софиевки.

На Покровском направлении враг осуществил 39 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Светлое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новоподгородное, Новопавловка, Шевченко, Гришино. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 43 оккупанта и ранили 23;

Также уничтожили:

70 беспилотных летательных аппаратов,

пять единиц автомобильного транспорта,

три наземных роботизированных комплекса,

две единицы специальной техники.

Кроме этого, поражены три артиллерийские системы, радиолокационная станция, единица тяжелой автомобильной техники, шесть единиц автомобильной техники и пятнадцать укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили четыре атаки оккупантов в районе Егоровки, Злагоды и в сторону Остаповского.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов – в районе Гуляйполя, Дорожнянки и в сторону Святопетровки, Зализничного, Доброполья, Зеленого. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись Зализничное, Лесное, Горное, Копани, Долинка, Воздвижовка, Барвиновка.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Приморского.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили вражескую атаку в направлении Антоновского моста.

