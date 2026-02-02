На фронте произошло 147 боевых столкновений, враг применил более 5 тыс. дронов-камикадзе, - Генштаб
С начала суток понедельника, 2 февраля, на фронте произошло 147 боевых столкновений. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.
Удары по Украине
Противник нанес 60 авиационных ударов, сбросил 150 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 5199 дронов-камикадзе и осуществил 2860 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отразили одну атаку противника. Враг нанес один авиационный удар, сбросил четыре управляемые авиабомбы, осуществил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и в сторону населенных пунктов Прилепка, Кутьковка, Фиголовка. Украинские подразделения отразили девять атак.
- Четыре атаки отразили украинские защитники на Купянском направлении в районе населенного пункта Загризово и в сторону Куриловки, Петропавловки, Песчаного. Еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины остановили семь атак в районах населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Заречное и в сторону Дробышево, Ставки, Дибровы. Два боестолкновения продолжаются.
На Славянском направлении наши защитники отразили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Калеников, Рай-Александровки, Платоновки, Закитного.
На Краматорском направлении противник осуществил одну атаку в направлении населенного пункта Червоное, получил отпор.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Степановки, Новопаловки, Николайполья, Софиевки.
На Покровском направлении враг осуществил 39 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Светлое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новоподгородное, Новопавловка, Шевченко, Гришино. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 43 оккупанта и ранили 23;
Также уничтожили:
- 70 беспилотных летательных аппаратов,
- пять единиц автомобильного транспорта,
- три наземных роботизированных комплекса,
- две единицы специальной техники.
Кроме этого, поражены три артиллерийские системы, радиолокационная станция, единица тяжелой автомобильной техники, шесть единиц автомобильной техники и пятнадцать укрытий личного состава противника.
На Александровском направлении украинские подразделения остановили четыре атаки оккупантов в районе Егоровки, Злагоды и в сторону Остаповского.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов – в районе Гуляйполя, Дорожнянки и в сторону Святопетровки, Зализничного, Доброполья, Зеленого. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись Зализничное, Лесное, Горное, Копани, Долинка, Воздвижовка, Барвиновка.
- На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Приморского.
- На Приднепровском направлении Силы обороны отразили вражескую атаку в направлении Антоновского моста.
На Любицькому напрямку, раніше Гуляйпільський, противник заявив про захоплення Придорожнього та зняв кадри демонстрації прапорів у східній та центральній частинах населеного пункту.
Раніше російська піхота зняла кадри демонстрації прапорів у всіх частинах Тернуватого, однак у Силах оборони Півдня цю інформацію спростували, зазначивши, що населений пункт Тернувате знаходиться як мінімум за півтора десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення.
Також, на Гуляйпільському напрямку російські війська на бронетехніці здійснили штурм Оленокостянтинівки. Піхота супротивник спішилась на південній околиці населеного пункту і зайняла позиції у житловій забудові та підвальних приміщеннях. Попередньо, ця атака була відбита.
На Новопавлівському напрямку російська піхота спробувала закріпитися в південно-східній частині Новопідгороднього, але знову була виявлена і потрапила під удар дронів.
На Костянтинівському напрямку російські війська закріпилися в опорних пунктах на північ від Яблу3нівки і штурмують у напрямку Берестока.
Також, на Костянтинівському напрямку російські війська закрили «кишеню» під Клебан-Бикським водосховищем та зайняли опорний пункт між Ступочками та Предтечиним.
У Костянтинівці малі маневрені групи противника фіксуються у південно-східній частині міста в районах Сантуринівка, Гора, Шанхай та Старе Село. Водночас українські війська проводять локальні контратаки, не даючи російським військам закріпитись.
Схід міста ворожа піхота просочується до дачного селища «Металург» і через підстанцію «Травнева» робить спроби просунутися у напрямку міста.
На Слов'янському напрямку противник просунувся на північний захід від Сіверська. Бої йдуть у районі Закотного, Резниківки та Міньківки.
Ситуація у Куп'янську-Вузловому без змін. Населений пункт знаходиться під контролем ЗСУ. Російські солдати просочилися через лісопосадку на північну околицю Куп'янська-Вузлового і в об'єктив російського дрону помахали руками, після чого російські ресурси видали ці кадри за доказ контролю над населеним пунктом. Через кілька хвилин після виходу на північну околицю російські солдати були взяті в полон."