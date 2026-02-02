Зафиксировано 63 боестолкновения на фронте, из них 28 - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток на фронте произошло 63 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 2 февраля, передает Цензор.НЕТ.
Удары по Украине
Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Тимоновичи Черниговской области; Бруски, Павловка, Рогозное, Казачье, Искрисковщина, Рыжевка Сумской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил одну попытку наступления, 55 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в частности два – из реактивных систем залпового огня.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и в сторону населенных пунктов Прилепка, Кутьковка.
На Купянском направлении противник осуществил одну атаку в сторону Куриловки, боестолкновение продолжается.
Бои на востоке
- На Лиманском направлении украинские воины отбили пять атак захватчиков в районах населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Заречное и в сторону Дробышево, Ставков.
- На Славянском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в районе населенного пункта Дроновка.
- На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
- На Константиновском направлении захватчики осуществили восемь наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки, Софиевки. Одна атака продолжается до сих пор.
- На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 28 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новоподгородное, Новопавловка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 21 атаку.
- На Александровском направлении агрессор атаковал три раза, в районах Егоровки, Злагоды и в сторону Остаповского. Одно боестолкновение на данный момент продолжается.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили семь атак оккупантов в районе Гуляйполя, Дорожнянки и в сторону Доброполья, Зеленого. Шесть боевых столкновений еще продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зализничного, Лесное, Горное, Копани, Долинка, Воздвижовка.
На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага не отмечено.
"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано. Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - сообщили в Генштабе.
