Зафиксировано 63 боестолкновения на фронте, из них 28 - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 63 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 2 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Тимоновичи Черниговской области; Бруски, Павловка, Рогозное, Казачье, Искрисковщина, Рыжевка Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил одну попытку наступления, 55 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в частности два – из реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и в сторону населенных пунктов Прилепка, Кутьковка.

На Купянском направлении противник осуществил одну атаку в сторону Куриловки, боестолкновение продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили пять атак захватчиков в районах населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Заречное и в сторону Дробышево, Ставков.

На Славянском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в районе населенного пункта Дроновка.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики осуществили восемь наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки, Софиевки. Одна атака продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 28 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новоподгородное, Новопавловка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 21 атаку.

На Александровском направлении агрессор атаковал три раза, в районах Егоровки, Злагоды и в сторону Остаповского. Одно боестолкновение на данный момент продолжается.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили семь атак оккупантов в районе Гуляйполя, Дорожнянки и в сторону Доброполья, Зеленого. Шесть боевых столкновений еще продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зализничного, Лесное, Горное, Копани, Долинка, Воздвижовка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага не отмечено.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано. Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - сообщили в Генштабе.