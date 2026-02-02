Зафіксовано 63 боєзіткнення на фронті, з них 28 - на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 63 бойові зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 2 лютого, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари по Україні

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Тимоновичі Чернігівської області; Бруски, Павлівка, Рогізне, Козаче, Іскрисківщина, Рижівка Сумської області.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив одну спробу наступу, 55 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Читайте також: Уражено ворожі пункти управління та склад боєприпасів на окупованій території, - Генштаб

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та в бік населених пунктів Приліпка, Кутьківка.

На Куп’янському напрямку противник здійснив одну атаку у бік Курилівки, боєзіткнення триває.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять атак загарбників у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Зарічне та у бік Дробишевого, Ставків.

На Слов’янському напрямку росіяни намагалися просунутися на позиції наших військ у районі населеного пункту Дронівка.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки, Софіївки. Одна атака досі триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгородне, Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 21 атаку.

На Олександрівському напрямку агресор атакував три рази, у районах Єгорівки, Злагоди та у бік Остапівського. Одне боєзіткнення на цей час триває.

Також дивіться: Прикордонники підрозділу "Фенікс" евакуювали пораненого бійця 36-ї бригади наземним роботом. ВIДЕО

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили сім атак окупантів у районі Гуляйполя, Дорожнянки та у бік Добропілля, Зеленого. Шість боєзіткнень ще тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Лісне, Гірке, Копані, Долинка, Воздвижівка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не відмічено.

Також дивіться: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 241 530 осіб (+850 за добу), 11 627 танків, 36 802 артсистеми, 23 981 ББМ. ІНФОГРАФІКА

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - повідомили в Генштабі.