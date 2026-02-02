Понад 170 тисяч поїздок оформлено за програмою УЗ "3000 км Україною"

Українці оформили понад 170 тисяч безкоштовних квитків у межах програми "3000 км Україною".

Про це йдеться у заяві премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко, на яку посилається Цензор.НЕТ.

Загальна протяжність поїздок за оформленими квитками становить близько 80 мільйонів кілометрів. З початку запуску програми 580 тисяч користувачів зареєструвалися у застосунку "Укрзалізниці".

Програма поєднує прифронтові та тилові регіони

Юлія Свириденко зазначила, що ініціатива допомагає українцям підтримувати зв’язок із близькими. Подорожі охоплюють прифронтові, центральні та західні області України.

"Завдяки програмі українці можуть зберігати зв’язок попри відстань", – пояснила премʼєр-міністерка.

Безоплатні поїздки діють у непікові періоди та зосереджені на маршрутах до прифронтових громад. Квитки доступні виключно через застосунок "Укрзалізниці".

Найпопулярніші маршрути програми

Наприкінці грудня українці оформили близько 40 тисяч квитків за цією програмою. Найчастіше пасажири обирають такі маршрути:

Фастів – Конотоп;

Одеса – Запоріжжя;

Київ / Жмеринка – Шостка;

Запоріжжя – Львів;

Суми – Рахів.

Програма дозволяє оформити до чотирьох поїздок загальною довжиною до 3000 кілометрів. Безкоштовні квитки доступні у плацкарті, купе, регіональних поїздах та Інтерсіті другого класу.

Ініціатива спрямована на підтримку громад поблизу лінії фронту. Для її реалізації не залучаються додаткові кошти державного бюджету.

