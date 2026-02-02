УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13829 відвідувачів онлайн
Новини Безкоштовні поїздки Укрзалізницею
1 008 9

Понад 170 тисяч поїздок оформлено за програмою УЗ "3000 км Україною"

Програма від Укрзадізниці з безкоштовних поїздок

Українці оформили понад 170 тисяч безкоштовних квитків у межах програми "3000 км Україною".

Про це йдеться у заяві премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко, на яку посилається Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Загальна протяжність поїздок за оформленими квитками становить близько 80 мільйонів кілометрів. З початку запуску програми 580 тисяч користувачів зареєструвалися у застосунку "Укрзалізниці".

Також читайте: Дільниця Лозова - Барвінкове - Краматорськ залишається зоною підвищеного ризику, - "Укрзалізниця"

Програма поєднує прифронтові та тилові регіони

Юлія Свириденко зазначила, що ініціатива допомагає українцям підтримувати зв’язок із близькими. Подорожі охоплюють прифронтові, центральні та західні області України.

"Завдяки програмі українці можуть зберігати зв’язок попри відстань", – пояснила премʼєр-міністерка.

Безоплатні поїздки діють у непікові періоди та зосереджені на маршрутах до прифронтових громад. Квитки доступні виключно через застосунок "Укрзалізниці".

Читайте: "Укрзалізниця" анонсувала запровадження динамічного ціноутворення на квитки: що відомо?

Найпопулярніші маршрути програми

Наприкінці грудня українці оформили близько 40 тисяч квитків за цією програмою. Найчастіше пасажири обирають такі маршрути:

  • Фастів – Конотоп;

  • Одеса – Запоріжжя;

  • Київ / Жмеринка – Шостка;

  • Запоріжжя – Львів;

  • Суми – Рахів.

Програма дозволяє оформити до чотирьох поїздок загальною довжиною до 3000 кілометрів. Безкоштовні квитки доступні у плацкарті, купе, регіональних поїздах та Інтерсіті другого класу.

Ініціатива спрямована на підтримку громад поблизу лінії фронту. Для її реалізації не залучаються додаткові кошти державного бюджету.

Також читайте: "Укрзалізниця" призначає новий поїзд із Одеси в Карпати. На нього можна взяти безкоштовні квитки

Автор: 

квитки (475) програма (264) Укрзалізниця (7165)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ривком наблизило нашу перемогу. Треба половину грошей з бюджету Оборони ще кинути на поїздки.
показати весь коментар
02.02.2026 23:39 Відповісти
"Перемога" вже близько!
показати весь коментар
02.02.2026 23:53 Відповісти
Це чудово. Також наближає перемогу і якісь там кордони якогось там року
показати весь коментар
03.02.2026 01:04 Відповісти
ці гроші могли піти на зброю, будівництво нових тец чи аес, але ніт.
показати весь коментар
02.02.2026 23:49 Відповісти
Гроші самі себе не спи...дять!
показати весь коментар
03.02.2026 00:11 Відповісти
Какой же бред это, на фоне того что происходит последний час в Днепре, Харькове, столице!?
показати весь коментар
03.02.2026 01:36 Відповісти
Пр дурасте йшло пр дурасте здибало
показати весь коментар
03.02.2026 05:18 Відповісти
Хто там зараз їздить. зелена шантрапа вкрала кошти. Без злодійства ці ліквідатори України одного дня прожити не можуть.
показати весь коментар
03.02.2026 10:04 Відповісти
Головне гроші 💰 вкрасти.
А будуть їздити не будуть.
показати весь коментар
03.02.2026 10:32 Відповісти
 
 