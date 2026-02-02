Более 170 тысяч поездок оформлено по программе УЗ "3000 км по Украине"
Украинцы оформили более 170 тысяч бесплатных билетов в рамках программы "3000 км по Украине".
Об этом говорится в заявлении премьер-министра Украины Юлии Свириденко, на которое ссылается Цензор.НЕТ.
Общая протяженность поездок по оформленным билетам составляет около 80 миллионов километров. С момента запуска программы 580 тысяч пользователей зарегистрировались в приложении "Укрзализныци".
Программа объединяет прифронтовые и тыловые регионы
Юлия Свириденко отметила, что инициатива помогает украинцам поддерживать связь с близкими. Путешествия охватывают прифронтовые, центральные и западные области Украины.
"Благодаря программе украинцы могут сохранять связь несмотря на расстояние", - пояснила премьер-министр.
Бесплатные поездки действуют в непиковые периоды и сосредоточены на маршрутах к прифронтовым громадам. Билеты доступны исключительно через приложение "Укрзализныци".
Самые популярные маршруты программы
В конце декабря украинцы оформили около 40 тысяч билетов по этой программе. Чаще всего пассажиры выбирают следующие маршруты:
-
Фастов – Конотоп;
-
Одесса – Запорожье;
-
Киев / Жмеринка – Шостка;
-
Запорожье – Львов;
-
Сумы – Рахов.
Программа позволяет оформить до четырех поездок общей протяженностью до 3000 километров. Бесплатные билеты доступны в плацкарте, купе, региональных поездах и Интерсити второго класса.
Инициатива направлена на поддержку громад вблизи линии фронта. Для ее реализации не привлекаются дополнительные средства государственного бюджета.
