Более 170 тысяч поездок оформлено по программе УЗ "3000 км по Украине"

Украинцы оформили более 170 тысяч бесплатных билетов в рамках программы "3000 км по Украине".

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Украины Юлии Свириденко, на которое ссылается Цензор.НЕТ.

Общая протяженность поездок по оформленным билетам составляет около 80 миллионов километров. С момента запуска программы 580 тысяч пользователей зарегистрировались в приложении "Укрзализныци".

Программа объединяет прифронтовые и тыловые регионы

Юлия Свириденко отметила, что инициатива помогает украинцам поддерживать связь с близкими. Путешествия охватывают прифронтовые, центральные и западные области Украины.

"Благодаря программе украинцы могут сохранять связь несмотря на расстояние", - пояснила премьер-министр.

Бесплатные поездки действуют в непиковые периоды и сосредоточены на маршрутах к прифронтовым громадам. Билеты доступны исключительно через приложение "Укрзализныци".

Самые популярные маршруты программы

В конце декабря украинцы оформили около 40 тысяч билетов по этой программе. Чаще всего пассажиры выбирают следующие маршруты:

  • Фастов – Конотоп;

  • Одесса – Запорожье;

  • Киев / Жмеринка – Шостка;

  • Запорожье – Львов;

  • Сумы – Рахов.

Программа позволяет оформить до четырех поездок общей протяженностью до 3000 километров. Бесплатные билеты доступны в плацкарте, купе, региональных поездах и Интерсити второго класса.

Инициатива направлена на поддержку громад вблизи линии фронта. Для ее реализации не привлекаются дополнительные средства государственного бюджета.

Це ривком наблизило нашу перемогу. Треба половину грошей з бюджету Оборони ще кинути на поїздки.
02.02.2026 23:39 Ответить
"Перемога" вже близько!
02.02.2026 23:53 Ответить
Це чудово. Також наближає перемогу і якісь там кордони якогось там року
03.02.2026 01:04 Ответить
ці гроші могли піти на зброю, будівництво нових тец чи аес, але ніт.
02.02.2026 23:49 Ответить
Гроші самі себе не спи...дять!
03.02.2026 00:11 Ответить
Какой же бред это, на фоне того что происходит последний час в Днепре, Харькове, столице!?
03.02.2026 01:36 Ответить
Пр дурасте йшло пр дурасте здибало
03.02.2026 05:18 Ответить
Хто там зараз їздить. зелена шантрапа вкрала кошти. Без злодійства ці ліквідатори України одного дня прожити не можуть.
03.02.2026 10:04 Ответить
Головне гроші 💰 вкрасти.
А будуть їздити не будуть.
03.02.2026 10:32 Ответить
 
 