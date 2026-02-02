Более 170 тысяч поездок оформлено по программе УЗ "3000 км по Украине"

Украинцы оформили более 170 тысяч бесплатных билетов в рамках программы "3000 км по Украине".

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Украины Юлии Свириденко, на которое ссылается Цензор.НЕТ.

Общая протяженность поездок по оформленным билетам составляет около 80 миллионов километров. С момента запуска программы 580 тысяч пользователей зарегистрировались в приложении "Укрзализныци".

Программа объединяет прифронтовые и тыловые регионы

Юлия Свириденко отметила, что инициатива помогает украинцам поддерживать связь с близкими. Путешествия охватывают прифронтовые, центральные и западные области Украины.

"Благодаря программе украинцы могут сохранять связь несмотря на расстояние", - пояснила премьер-министр.

Бесплатные поездки действуют в непиковые периоды и сосредоточены на маршрутах к прифронтовым громадам. Билеты доступны исключительно через приложение "Укрзализныци".

Самые популярные маршруты программы

В конце декабря украинцы оформили около 40 тысяч билетов по этой программе. Чаще всего пассажиры выбирают следующие маршруты:

Фастов – Конотоп;

Одесса – Запорожье;

Киев / Жмеринка – Шостка;

Запорожье – Львов;

Сумы – Рахов.

Программа позволяет оформить до четырех поездок общей протяженностью до 3000 километров. Бесплатные билеты доступны в плацкарте, купе, региональных поездах и Интерсити второго класса.

Инициатива направлена на поддержку громад вблизи линии фронта. Для ее реализации не привлекаются дополнительные средства государственного бюджета.

