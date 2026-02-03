У В’єтнамі готувалися до потенційної війни зі США, попри стратегічне партнерство, - ABC

У внутрішньому документі Міністерства оборони Вʼєтнаму США розглядаються як "войовнича наддержава", здатна розпочати військове вторгнення.

Про це повідомляє ABC News із посиланням на аналітику правозахисної організації The 88 Project, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Документ "План другої інтервенції США"

Як зазначається, у серпні 2024 року Міністерство оборони Вʼєтнаму підготувало внутрішній документ під назвою "План другої інтервенції США".

У ньому військове керівництво Вʼєтнаму розглядає просування Сполученими Штатами "свободи і демократії" як інструмент збереження американського домінування в регіоні. У документі йдеться, що США можуть застосовувати військові втручання проти держав, які "відхиляються від їхньої орбіти", зокрема з метою стримування Китаю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У російському Кемерово чоловік штрикнув ножем пенсіонерку у магазині: "Все, я поехал на СВО! Твари #баные! Христос Воскрес!". ВIДЕО

Автори документа допускають можливість нападу США на Вʼєтнам у разі відмови Ханоя приєднатися до антикитайської коаліції.

"Хоча на цей момент існує невеликий ризик війни проти Вʼєтнаму, через войовничий характер США ми повинні бути пильними, щоб не допустити створення "приводу" для початку загарбницької війни", - цитує The 88 Project фрагмент документа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Місцеві жителі блокують будівництво військового кладовища на Сумщині

Ймовірна військова операція

У Міноборони Вʼєтнаму також зазначають, що ВМС США можуть використати географічні особливості регіону, зокрема довгу берегову лінію та морські акваторії країни, для проведення військових операцій. Документ містить припущення, що у разі невдалого вторгнення США можуть вдатися до застосування біохімічної або тактичної ядерної зброї.

Водночас у тексті йдеться, що Вашингтон розглядає Вʼєтнам як важливого партнера в Індо-Тихоокеанському регіоні та елемент стратегії стримування Китаю. Політика США за президентства Джо Байдена описується як спроба створити "лібералізований економічний блок західного зразка", який стане ринком збуту американських технологій, транспорту та озброєнь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Німеччині готуються до нападу Росії на НАТО, - Times

Позиція адміністраії Трампа

Адміністрація Дональда Трампа, за оцінкою авторів документа, мала ще жорсткішу позицію, зосереджену на нарощуванні військової потуги, стимулюванні гонки озброєнь і розширенні експорту американської військової техніки.

У вересні 2023 року під час візиту Джо Байдена до Вʼєтнаму сторони домовилися про всеосяжне стратегічне партнерство. Тоді Ханой підвищив США до найвищого рівня дипломатичних відносин - нарівні з Китаєм, Індією, Росією та Південною Кореєю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін зазнав невдачі у кожній своїй стратегічній цілі, - Стубб. ВIДЕО