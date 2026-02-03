Во Вьетнаме готовились к потенциальной войне с США, несмотря на стратегическое партнерство, - ABC

Во внутреннем документе Министерства обороны Вьетнама США рассматриваются как "воинственная сверхдержава", способная начать военное вторжение. 

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на аналитику правозащитной организации The 88 Project, передает Цензор.НЕТ.

Документ "План второй интервенции США"

Как отмечается, в августе 2024 года Министерство обороны Вьетнама подготовило внутренний документ под названием "План второй интервенции США".

В нем военное руководство Вьетнама рассматривает продвижение Соединенными Штатами "свободы и демократии" как инструмент сохранения американского доминирования в регионе. В документе говорится, что США могут применять военные вмешательства против государств, которые "отклоняются от их орбиты", в частности с целью сдерживания Китая.

Авторы документа допускают возможность нападения США на Вьетнам в случае отказа Ханоя присоединиться к антикитайской коалиции.

"Хотя на данный момент существует небольшой риск войны против Вьетнама, из-за воинственного характера США мы должны быть бдительными, чтобы не допустить создания "повода" для начала захватнической войны", - цитирует The 88 Project фрагмент документа.

Вероятная военная операция

В Минобороны Вьетнама также отмечают, что ВМС США могут использовать географические особенности региона, в частности длинную береговую линию и морские акватории страны, для проведения военных операций. Документ содержит предположение, что в случае неудачного вторжения США могут прибегнуть к применению биохимического или тактического ядерного оружия.

В то же время в тексте говорится, что Вашингтон рассматривает Вьетнам как важного партнера в Индо-Тихоокеанском регионе и элемент стратегии сдерживания Китая. Политика США при президентстве Джо Байдена описывается как попытка создать "либерализованный экономический блок западного образца", который станет рынком сбыта американских технологий, транспорта и вооружений.

Позиция администрации Трампа

Администрация Дональда Трампа, по оценке авторов документа, занимала еще более жесткую позицию, сосредоточенную на наращивании военной мощи, стимулировании гонки вооружений и расширении экспорта американской военной техники.

В сентябре 2023 года во время визита Джо Байдена во Вьетнам стороны договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Тогда Ханой повысил США до самого высокого уровня дипломатических отношений - наравне с Китаем, Индией, Россией и Южной Кореей.

А що тут дивного?)Америка колись же напала на В'єтнам,то коню зрозуміло,що може павтаріть)Це лиш українці з 1654 року вічно готувались до шашлика на майскіє(((
03.02.2026 17:30
03.02.2026 17:30 Ответить
Уточни в якому році напали.
03.02.2026 18:16 Ответить
Всі зрозуміли, що дід трампон ..обнутий на всю тупу голову з ротом, як жопа у курки
03.02.2026 17:27
03.02.2026 17:27 Ответить
03.02.2026 17:27 Ответить
ну так міністерство підготувало цей документ у серпні 24-го року, ще коли не було ніяких виборів у Штатах і було взагалі невідомо хто там стане президентом.
04.02.2026 06:34
04.02.2026 06:34 Ответить
03.02.2026 17:30 Ответить
03.02.2026 18:16 Ответить
24 листопада 1963 сказав, що «битва проти розповсюдження комунізму повинна вестися з усією міццю та рішучістю об'єднаними зусиллями вільного світу».
03.02.2026 18:23
03.02.2026 18:23 Ответить
США воювали в підтримку південного В'єтнаму. Тоді їх було два. Так що не можна казати що напав.
03.02.2026 18:29
03.02.2026 18:29 Ответить
Так,але потім офіційно підтримали і вторглися.
03.02.2026 18:37
03.02.2026 18:37 Ответить
Не нападали вони на вьетнам. Вчи історію, дебіл.
03.02.2026 19:39
03.02.2026 19:39 Ответить
Сам ти дИбіл.Відкрий вікіпедію на твоєму язику і прочитай)
03.02.2026 19:55
03.02.2026 19:55 Ответить
В очко собі вікіпедію засунь.
03.02.2026 20:16 Ответить
Ти так переважно робиш)В тебе вже там дупло,вочевидь)))
03.02.2026 20:17
03.02.2026 20:17 Ответить
Треба завжди бути готовими. Невідомо що завтра спаде на башку божевільному дискобульбулятору.
03.02.2026 17:41
03.02.2026 17:41 Ответить
та В'єтнам вже давно має маріонетний режив ,китайської червонодупої партії ...там вже повним ходом керує китай , хай заспокоються ,вони вже окупованні ...
03.02.2026 17:42
03.02.2026 17:42 Ответить
Похвально, на меморандуми не ведуться.
03.02.2026 18:23
03.02.2026 18:23 Ответить
Це як раз про гарантії США.
03.02.2026 21:58 Ответить
це повинно стосуватись любих угод з США -
03.02.2026 22:21
03.02.2026 22:21
 
 