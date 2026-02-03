Во Вьетнаме готовились к потенциальной войне с США, несмотря на стратегическое партнерство, - ABC

Во внутреннем документе Министерства обороны Вьетнама США рассматриваются как "воинственная сверхдержава", способная начать военное вторжение.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на аналитику правозащитной организации The 88 Project, передает Цензор.НЕТ.

Документ "План второй интервенции США"

Как отмечается, в августе 2024 года Министерство обороны Вьетнама подготовило внутренний документ под названием "План второй интервенции США".

В нем военное руководство Вьетнама рассматривает продвижение Соединенными Штатами "свободы и демократии" как инструмент сохранения американского доминирования в регионе. В документе говорится, что США могут применять военные вмешательства против государств, которые "отклоняются от их орбиты", в частности с целью сдерживания Китая.

Авторы документа допускают возможность нападения США на Вьетнам в случае отказа Ханоя присоединиться к антикитайской коалиции.

"Хотя на данный момент существует небольшой риск войны против Вьетнама, из-за воинственного характера США мы должны быть бдительными, чтобы не допустить создания "повода" для начала захватнической войны", - цитирует The 88 Project фрагмент документа.

Вероятная военная операция

В Минобороны Вьетнама также отмечают, что ВМС США могут использовать географические особенности региона, в частности длинную береговую линию и морские акватории страны, для проведения военных операций. Документ содержит предположение, что в случае неудачного вторжения США могут прибегнуть к применению биохимического или тактического ядерного оружия.

В то же время в тексте говорится, что Вашингтон рассматривает Вьетнам как важного партнера в Индо-Тихоокеанском регионе и элемент стратегии сдерживания Китая. Политика США при президентстве Джо Байдена описывается как попытка создать "либерализованный экономический блок западного образца", который станет рынком сбыта американских технологий, транспорта и вооружений.

Позиция администрации Трампа

Администрация Дональда Трампа, по оценке авторов документа, занимала еще более жесткую позицию, сосредоточенную на наращивании военной мощи, стимулировании гонки вооружений и расширении экспорта американской военной техники.

В сентябре 2023 года во время визита Джо Байдена во Вьетнам стороны договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Тогда Ханой повысил США до самого высокого уровня дипломатических отношений - наравне с Китаем, Индией, Россией и Южной Кореей.

