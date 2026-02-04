Мінветеранів почало формувати Раду ветеранів війни за незалежність України

Міністерство у справах ветеранів України розпочало формування Ради ветеранів війни за незалежність України - консультативно-дорадчого органу, який працюватиме при відомстві та залучатиме досвід і експертизу захисників і захисниць до напрацювання рішень у сфері ветеранської політики.

Для чого потрібна Рада?

Рада стане постійним майданчиком для діалогу між міністерством та ветеранською спільнотою. Її діяльність буде спрямована на сприяння формуванню та реалізації державної політики у сфері підтримки ветеранів і ветеранок, захисту їхніх прав та інтересів, а також врахування потреб родин загиблих або померлих захисників і захисниць.

Також рада напрацьовуватиме рішення та рекомендації з урахуванням позиції ветеранських громадських об’єднань. До її складу входитиме по одному представнику від кожної області, яких обиратимуть на регіональних зборах.

Хто може стати кандидатом?

У міністерстві зазначають, що кандидатами можуть бути ветерани й ветеранки, які є членами громадських об’єднань ветеранів війни у своїй області, Києві або всеукраїнських ветеранських організацій, що працюють не менше шести місяців.

Які документи треба подати для участі у відборі?

заяву;

рішення громадського об'єднання ветеранів війни про делегування свого члена;

біографічну довідку;

копію електронного посвідчення ветерана, посвідчення ветерана або витягу з ЄДРВВ;

витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання (перебування) кандидата до складу ради;

лист-підтримку кандидата з підписами щонайменше 30 учасників бойових дій;

повний витяг з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості";

мотиваційний лист кандидата до складу ради;

згода на збір та обробку персональних даних.

Які документи треба подати для участі в голосуванні?

заяву;

копію електронного посвідчення ветерана, посвідчення ветерана, або витягу з ЄДРВВ;

витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання (перебування) учасника регіональних зборів;

згоду на збір та обробку персональних даних.

Хто і як обиратиме кандидатів?

Кандидатів обиратимуть ветерани й ветеранки - учасники регіональних зборів, а також люди з інвалідністю внаслідок війни. Голосування відбуватиметься офлайн під час регіональних зборів, організованих ОВА, або через рейтингове онлайн-голосування за наявності технічної можливості.

Після завершення відбору обласні військові адміністрації подадуть кандидатури до Мінветеранів, яке затвердить склад Ради ветеранів війни за незалежність України.

