Мінветеранів почало формувати Раду ветеранів війни за незалежність України

Міністерство у справах ветеранів України розпочало формування Ради ветеранів війни за незалежність України - консультативно-дорадчого органу, який працюватиме при відомстві та залучатиме досвід і експертизу захисників і захисниць до напрацювання рішень у сфері ветеранської політики.

Для чого потрібна Рада?

Рада стане постійним майданчиком для діалогу між міністерством та ветеранською спільнотою. Її діяльність буде спрямована на сприяння формуванню та реалізації державної політики у сфері підтримки ветеранів і ветеранок, захисту їхніх прав та інтересів, а також врахування потреб родин загиблих або померлих захисників і захисниць.

Також рада напрацьовуватиме рішення та рекомендації з урахуванням позиції ветеранських громадських об’єднань. До її складу входитиме по одному представнику від кожної області, яких обиратимуть на регіональних зборах.

Хто може стати кандидатом?

У міністерстві зазначають, що кандидатами можуть бути ветерани й ветеранки, які є членами громадських об’єднань ветеранів війни у своїй області, Києві або всеукраїнських ветеранських організацій, що працюють не менше шести місяців.

Які документи треба подати для участі у відборі?

  • заяву;
  • рішення громадського об'єднання ветеранів війни про делегування свого члена;
  • біографічну довідку;
  • копію електронного посвідчення ветерана, посвідчення ветерана або витягу з ЄДРВВ;
  • витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання (перебування) кандидата до складу ради;
  • лист-підтримку кандидата з підписами щонайменше 30 учасників бойових дій;
  • повний витяг з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості";
  • мотиваційний лист кандидата до складу ради;
  • згода на збір та обробку персональних даних.

Які документи треба подати для участі в голосуванні?

  • заяву;
  • копію електронного посвідчення ветерана, посвідчення ветерана, або витягу з ЄДРВВ;
  • витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання (перебування) учасника регіональних зборів;
  • згоду на збір та обробку персональних даних.

Хто і як обиратиме кандидатів?

Кандидатів обиратимуть ветерани й ветеранки - учасники регіональних зборів, а також люди з інвалідністю внаслідок війни. Голосування відбуватиметься офлайн під час регіональних зборів, організованих ОВА, або через рейтингове онлайн-голосування за наявності технічної можливості.

Після завершення відбору обласні військові адміністрації подадуть кандидатури до Мінветеранів, яке затвердить склад Ради ветеранів війни за незалежність України.

Топ коментарі
для того щоб виграти гонку її треба очолити і повести фальшивою дорогою!
04.02.2026 12:18 Відповісти
А може краще коли самі ветерани організуються для захисту своїх прав.І це не буде до них спущено згори владою.Відчувається що комусь дуже кортить очолити ветеранів.А так розумію що зашевелились після того що вчинив Русінов?
04.02.2026 12:19 Відповісти
Це неймовірно корисний орган! Він висуне наступного президента білецького, а ви за нього проголосуєте в Дії. І якщо навіть не хочете, проголосуєте на 146%
04.02.2026 12:22 Відповісти
Абсолютно бесполезный орган! От младшей санитарки в больнице больше тока!
04.02.2026 12:15 Відповісти
100% - якщо процес не зупинити - його треба очолити !
04.02.2026 14:03 Відповісти
щоб успішно розвалити!
04.02.2026 14:07 Відповісти
Безвідмовний спосіб з
скомпрометувати,нейтралізувати й знищити будь який рух-дати державі його "організувати й очолити"!
04.02.2026 12:20 Відповісти
Тарас Іщик

Сьогодні у Верховній Раді виступала міністерка ветеранів Наталія Калмикова і мала б озвучити, яким має бути шлях виходу з тієї кризи, в яку в тому числі вона і її команда увігнали Національне військове меморіальне кладовище.

Натомість, в її доповіді ми не почули нічого, що могло б натякати на план дій.
Зате почули про якісь службові перевірки, результатів яких не дізнаємось ніколи.
04.02.2026 12:22 Відповісти
Дозволю собі запропонувати план дій, який на мою думку міг би бути конструктивним в цій ситуації:

1. Зрозуміти, яким чином виконати рішення Верховного Суду;

2. Провести незалежний аудит всього процесу постання НВМК;

3. Провести міжнародну гідрологічну експертизу ділянки НВМК паралельно думаючи над альтернативними місцями, якщо це місце буде визнаним непридатним для поховання.
04.02.2026 12:23 Відповісти
4. За висновком аудиту виконати певні управлінські рішення (в т.ч відставки відповідальних посадових осіб);

5. Створити наглядову раду НВМК, яка обере дирекцію кладовища на конкурсній основі;
6. Якщо процес вимагатиме нової ділянки, запустити всі процедури у відповідності із законодавством і враховуючи важливий рівень цього проєкту, в тому числі відкритий всеукраїнський або міжнародний архітектурний конкурс, тобто все наново.
04.02.2026 12:25 Відповісти
Можна звісно пробувати це діло "дотиснути", але не зчуєшся, як винирнуть нові і нові рішення, які можуть лише погіршити репутації і організаторів, і виконавців цих дій.
Найважливіший військовий меморіальний обʼєкт - Національне військове меморіальне кладовище - має бути збудоване належним чином, з дотриманням законодавства і в порозумінні з фаховим середовищем.
Ніяка маніпуляція полеглими, живими ветеранами, чи грошима не допоможе збудувати святиню.
Лише чистим серцем і намірами.
04.02.2026 12:26 Відповісти
Я Вас поддерживаю, что если дЕбилы не умеют по закону, нужно думать. Но думать никто не хочет. Даже власть не хотела связываться с судейской системой( до отдельного зазевавшегося судью можно выдернуть из стоя, но сработавшуюся машину победить очень сложно. Кто натравливает военных на "систему"? Думайте.
04.02.2026 12:58 Відповісти
Ну Дыбилизм!Незнают что придумать для пилки денег как лапшу вешать науши!
04.02.2026 12:22 Відповісти
Среди ветеранов тоже найдутся готовые продаться вонючим квартальщикам?
04.02.2026 12:24 Відповісти
Нажаль так. Ветеран це не гарантія того, що не ******.
04.02.2026 12:35 Відповісти
зараз неберуть мінєтчиків зеленського
04.02.2026 12:34 Відповісти
Побільше різних міністерств, рад і органів
04.02.2026 12:47 Відповісти
ну вот шо они там курят тяжелое такое? да хоть 100 советов создайте но если экономика в сраке, бюджет пустой, бизнес под давлением, откуда им будут платить? нужно помоч бизнесу и экономике, а они вытянут ветеранов , по другому это не работает, это популизм
04.02.2026 12:47 Відповісти
наша страна катится в совок, на одного раба три прораба (была такая совковая поговорка)
04.02.2026 12:50 Відповісти
Якщо ця органвзація буде під владою, можна зразу ставити на ній хрест

Та й іншої влада просто не дозволить
Залишилося побачити прізвища

Іде підготовка до виборів найвеличнішого...
04.02.2026 12:53 Відповісти
тепленьке місце для когось , потім фінансування , та спроба це приєднати до виборів
04.02.2026 13:15 Відповісти
НЕ ТРОГАЙТЕ ВЕТЕРАНІВ: ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ--чинушам
