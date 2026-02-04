Мінветеранів почало формувати Раду ветеранів війни за незалежність України
Міністерство у справах ветеранів України розпочало формування Ради ветеранів війни за незалежність України - консультативно-дорадчого органу, який працюватиме при відомстві та залучатиме досвід і експертизу захисників і захисниць до напрацювання рішень у сфері ветеранської політики.
Про це повідомили у пресслужбі Мінветеранів, передає Цензор.НЕТ.
Для чого потрібна Рада?
Рада стане постійним майданчиком для діалогу між міністерством та ветеранською спільнотою. Її діяльність буде спрямована на сприяння формуванню та реалізації державної політики у сфері підтримки ветеранів і ветеранок, захисту їхніх прав та інтересів, а також врахування потреб родин загиблих або померлих захисників і захисниць.
Також рада напрацьовуватиме рішення та рекомендації з урахуванням позиції ветеранських громадських об’єднань. До її складу входитиме по одному представнику від кожної області, яких обиратимуть на регіональних зборах.
Хто може стати кандидатом?
У міністерстві зазначають, що кандидатами можуть бути ветерани й ветеранки, які є членами громадських об’єднань ветеранів війни у своїй області, Києві або всеукраїнських ветеранських організацій, що працюють не менше шести місяців.
Які документи треба подати для участі у відборі?
- заяву;
- рішення громадського об'єднання ветеранів війни про делегування свого члена;
- біографічну довідку;
- копію електронного посвідчення ветерана, посвідчення ветерана або витягу з ЄДРВВ;
- витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання (перебування) кандидата до складу ради;
- лист-підтримку кандидата з підписами щонайменше 30 учасників бойових дій;
- повний витяг з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості";
- мотиваційний лист кандидата до складу ради;
- згода на збір та обробку персональних даних.
Які документи треба подати для участі в голосуванні?
- заяву;
- копію електронного посвідчення ветерана, посвідчення ветерана, або витягу з ЄДРВВ;
- витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання (перебування) учасника регіональних зборів;
- згоду на збір та обробку персональних даних.
Хто і як обиратиме кандидатів?
Кандидатів обиратимуть ветерани й ветеранки - учасники регіональних зборів, а також люди з інвалідністю внаслідок війни. Голосування відбуватиметься офлайн під час регіональних зборів, організованих ОВА, або через рейтингове онлайн-голосування за наявності технічної можливості.
Після завершення відбору обласні військові адміністрації подадуть кандидатури до Мінветеранів, яке затвердить склад Ради ветеранів війни за незалежність України.
скомпрометувати,нейтралізувати й знищити будь який рух-дати державі його "організувати й очолити"!
Сьогодні у Верховній Раді виступала міністерка ветеранів Наталія Калмикова і мала б озвучити, яким має бути шлях виходу з тієї кризи, в яку в тому числі вона і її команда увігнали Національне військове меморіальне кладовище.
Натомість, в її доповіді ми не почули нічого, що могло б натякати на план дій.
Зате почули про якісь службові перевірки, результатів яких не дізнаємось ніколи.
1. Зрозуміти, яким чином виконати рішення Верховного Суду;
2. Провести незалежний аудит всього процесу постання НВМК;
3. Провести міжнародну гідрологічну експертизу ділянки НВМК паралельно думаючи над альтернативними місцями, якщо це місце буде визнаним непридатним для поховання.
5. Створити наглядову раду НВМК, яка обере дирекцію кладовища на конкурсній основі;
6. Якщо процес вимагатиме нової ділянки, запустити всі процедури у відповідності із законодавством і враховуючи важливий рівень цього проєкту, в тому числі відкритий всеукраїнський або міжнародний архітектурний конкурс, тобто все наново.
Найважливіший військовий меморіальний обʼєкт - Національне військове меморіальне кладовище - має бути збудоване належним чином, з дотриманням законодавства і в порозумінні з фаховим середовищем.
Ніяка маніпуляція полеглими, живими ветеранами, чи грошима не допоможе збудувати святиню.
Лише чистим серцем і намірами.
