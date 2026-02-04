Минветеранов начало формировать Совет ветеранов войны за независимость Украины
Министерство по делам ветеранов Украины приступило к формированию Совета ветеранов войны за независимость Украины - консультативно-совещательного органа, который будет работать при ведомстве и привлекать опыт и экспертизу защитников и защитниц к выработке решений в сфере ветеранской политики.
Об этом сообщили в пресс-службе Минветеранов, передает Цензор.НЕТ.
Для чего нужен Совет?
Совет станет постоянной площадкой для диалога между министерством и ветеранским сообществом. Его деятельность будет направлена на содействие формированию и реализации государственной политики в сфере поддержки ветеранов и ветеранок, защиты их прав и интересов, а также учета потребностей семей погибших или умерших защитников и защитниц.
Также совет будет вырабатывать решения и рекомендации с учетом позиции ветеранских общественных объединений. В его состав будет входить по одному представителю от каждой области, которых будут выбирать на региональных собраниях.
Кто может стать кандидатом?
В министерстве отмечают, что кандидатами могут быть ветераны и ветеранки, которые являются членами общественных объединений ветеранов войны в своей области, Киеве или всеукраинских ветеранских организаций, работающих не менее шести месяцев.
Какие документы нужно подать для участия в отборе?
- заявление;
- решение общественного объединения ветеранов войны о делегировании своего члена;
- биографическую справку;
- копию электронного удостоверения ветерана, удостоверения ветерана или выписки из ЕГРВВ;
- выписку из реестра территориальной общины о месте жительства (пребывания) кандидата в состав совета;
- письмо-поддержку кандидата с подписями не менее 30 участников боевых действий;
- полную выписку из информационно-аналитической системы "Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости";
- мотивационное письмо кандидата в состав совета;
- согласие на сбор и обработку персональных данных.
Какие документы нужно подать для участия в голосовании?
- заявление;
- копию электронного удостоверения ветерана, удостоверения ветерана или выписки из ЕДРВВ;
- выписку из реестра территориальной общины о месте жительства (пребывания) участника регионального собрания;
- согласие на сбор и обработку персональных данных.
Кто и как будет выбирать кандидатов?
Кандидатов будут выбирать ветераны и ветеранки - участники региональных собраний, а также люди с инвалидностью вследствие войны. Голосование будет проходить офлайн во время региональных собраний, организованных ОВА, или через рейтинговое онлайн-голосование при наличии технической возможности.
После завершения отбора областные военные администрации подадут кандидатуры в Минветеранов, которое утвердит состав Совета ветеранов войны за независимость Украины.
скомпрометувати,нейтралізувати й знищити будь який рух-дати державі його "організувати й очолити"!
Сьогодні у Верховній Раді виступала міністерка ветеранів Наталія Калмикова і мала б озвучити, яким має бути шлях виходу з тієї кризи, в яку в тому числі вона і її команда увігнали Національне військове меморіальне кладовище.
Натомість, в її доповіді ми не почули нічого, що могло б натякати на план дій.
Зате почули про якісь службові перевірки, результатів яких не дізнаємось ніколи.
1. Зрозуміти, яким чином виконати рішення Верховного Суду;
2. Провести незалежний аудит всього процесу постання НВМК;
3. Провести міжнародну гідрологічну експертизу ділянки НВМК паралельно думаючи над альтернативними місцями, якщо це місце буде визнаним непридатним для поховання.
5. Створити наглядову раду НВМК, яка обере дирекцію кладовища на конкурсній основі;
6. Якщо процес вимагатиме нової ділянки, запустити всі процедури у відповідності із законодавством і враховуючи важливий рівень цього проєкту, в тому числі відкритий всеукраїнський або міжнародний архітектурний конкурс, тобто все наново.
Найважливіший військовий меморіальний обʼєкт - Національне військове меморіальне кладовище - має бути збудоване належним чином, з дотриманням законодавства і в порозумінні з фаховим середовищем.
Ніяка маніпуляція полеглими, живими ветеранами, чи грошима не допоможе збудувати святиню.
Лише чистим серцем і намірами.
Та й іншої влада просто не дозволить
Залишилося побачити прізвища
Іде підготовка до виборів найвеличнішого...