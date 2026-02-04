РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11352 посетителя онлайн
Новости Совет ветеранов войны за независимость Украины
1 660 23

Минветеранов начало формировать Совет ветеранов войны за независимость Украины

ветераны,обучение,ит

Министерство по делам ветеранов Украины приступило к формированию Совета ветеранов войны за независимость Украины - консультативно-совещательного органа, который будет работать при ведомстве и привлекать опыт и экспертизу защитников и защитниц к выработке решений в сфере ветеранской политики.

Об этом сообщили в пресс-службе Минветеранов, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Для чего нужен Совет?

Совет станет постоянной площадкой для диалога между министерством и ветеранским сообществом. Его деятельность будет направлена на содействие формированию и реализации государственной политики в сфере поддержки ветеранов и ветеранок, защиты их прав и интересов, а также учета потребностей семей погибших или умерших защитников и защитниц.

Также совет будет вырабатывать решения и рекомендации с учетом позиции ветеранских общественных объединений. В его состав будет входить по одному представителю от каждой области, которых будут выбирать на региональных собраниях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скандал с бронированием пиарщика Зеленского Петрова: в учреждении "Военное кладбище" говорят, что не обязаны согласовывать кадровые решения с Минветеранов

Кто может стать кандидатом?

В министерстве отмечают, что кандидатами могут быть ветераны и ветеранки, которые являются членами общественных объединений ветеранов войны в своей области, Киеве или всеукраинских ветеранских организаций, работающих не менее шести месяцев.

Какие документы нужно подать для участия в отборе?

  • заявление;
  • решение общественного объединения ветеранов войны о делегировании своего члена;
  • биографическую справку;
  • копию электронного удостоверения ветерана, удостоверения ветерана или выписки из ЕГРВВ;
  • выписку из реестра территориальной общины о месте жительства (пребывания) кандидата в состав совета;
  • письмо-поддержку кандидата с подписями не менее 30 участников боевых действий;
  • полную выписку из информационно-аналитической системы "Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости";
  • мотивационное письмо кандидата в состав совета;
  • согласие на сбор и обработку персональных данных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минветеранов начало служебное расследование по бронированию в Национальном военном мемориальном кладбище

Какие документы нужно подать для участия в голосовании?

  • заявление;
  • копию электронного удостоверения ветерана, удостоверения ветерана или выписки из ЕДРВВ;
  • выписку из реестра территориальной общины о месте жительства (пребывания) участника регионального собрания;
  • согласие на сбор и обработку персональных данных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Митинг ветеранов в Черкассах: требуют от МВД и Нацполиции объективного расследования гибели побратима Сергея Русинова. ФОТОрепортаж

Кто и как будет выбирать кандидатов?

Кандидатов будут выбирать ветераны и ветеранки - участники региональных собраний, а также люди с инвалидностью вследствие войны. Голосование будет проходить офлайн во время региональных собраний, организованных ОВА, или через рейтинговое онлайн-голосование при наличии технической возможности.

После завершения отбора областные военные администрации подадут кандидатуры в Минветеранов, которое утвердит состав Совета ветеранов войны за независимость Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На работу возвращаются трое из четырех защитников: В "Интерпайпе" Пинчука рассказали о программе адаптации ветеранов

Автор: 

ветераны (1180) Министерство по делам ветеранов (234)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
для того щоб виграти гонку її треба очолити і повести фальшивою дорогою!
показать весь комментарий
04.02.2026 12:18 Ответить
+9
А може краще коли самі ветерани організуються для захисту своїх прав.І це не буде до них спущено згори владою.Відчувається що комусь дуже кортить очолити ветеранів.А так розумію що зашевелились після того що вчинив Русінов?
показать весь комментарий
04.02.2026 12:19 Ответить
+8
Це неймовірно корисний орган! Він висуне наступного президента білецького, а ви за нього проголосуєте в Дії. І якщо навіть не хочете, проголосуєте на 146%
показать весь комментарий
04.02.2026 12:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Абсолютно бесполезный орган! От младшей санитарки в больнице больше тока!
показать весь комментарий
04.02.2026 12:15 Ответить
Це неймовірно корисний орган! Він висуне наступного президента білецького, а ви за нього проголосуєте в Дії. І якщо навіть не хочете, проголосуєте на 146%
показать весь комментарий
04.02.2026 12:22 Ответить
від Зебанди??
показать весь комментарий
04.02.2026 12:17 Ответить
для того щоб виграти гонку її треба очолити і повести фальшивою дорогою!
показать весь комментарий
04.02.2026 12:18 Ответить
100% - якщо процес не зупинити - його треба очолити !
показать весь комментарий
04.02.2026 14:03 Ответить
щоб успішно розвалити!
показать весь комментарий
04.02.2026 14:07 Ответить
А може краще коли самі ветерани організуються для захисту своїх прав.І це не буде до них спущено згори владою.Відчувається що комусь дуже кортить очолити ветеранів.А так розумію що зашевелились після того що вчинив Русінов?
показать весь комментарий
04.02.2026 12:19 Ответить
Безвідмовний спосіб з
скомпрометувати,нейтралізувати й знищити будь який рух-дати державі його "організувати й очолити"!
показать весь комментарий
04.02.2026 12:20 Ответить
Тарас Іщик

Сьогодні у Верховній Раді виступала міністерка ветеранів Наталія Калмикова і мала б озвучити, яким має бути шлях виходу з тієї кризи, в яку в тому числі вона і її команда увігнали Національне військове меморіальне кладовище.

Натомість, в її доповіді ми не почули нічого, що могло б натякати на план дій.
Зате почули про якісь службові перевірки, результатів яких не дізнаємось ніколи.
показать весь комментарий
04.02.2026 12:22 Ответить
Дозволю собі запропонувати план дій, який на мою думку міг би бути конструктивним в цій ситуації:

1. Зрозуміти, яким чином виконати рішення Верховного Суду;

2. Провести незалежний аудит всього процесу постання НВМК;

3. Провести міжнародну гідрологічну експертизу ділянки НВМК паралельно думаючи над альтернативними місцями, якщо це місце буде визнаним непридатним для поховання.
показать весь комментарий
04.02.2026 12:23 Ответить
4. За висновком аудиту виконати певні управлінські рішення (в т.ч відставки відповідальних посадових осіб);

5. Створити наглядову раду НВМК, яка обере дирекцію кладовища на конкурсній основі;
6. Якщо процес вимагатиме нової ділянки, запустити всі процедури у відповідності із законодавством і враховуючи важливий рівень цього проєкту, в тому числі відкритий всеукраїнський або міжнародний архітектурний конкурс, тобто все наново.
показать весь комментарий
04.02.2026 12:25 Ответить
Можна звісно пробувати це діло "дотиснути", але не зчуєшся, як винирнуть нові і нові рішення, які можуть лише погіршити репутації і організаторів, і виконавців цих дій.
Найважливіший військовий меморіальний обʼєкт - Національне військове меморіальне кладовище - має бути збудоване належним чином, з дотриманням законодавства і в порозумінні з фаховим середовищем.
Ніяка маніпуляція полеглими, живими ветеранами, чи грошима не допоможе збудувати святиню.
Лише чистим серцем і намірами.
показать весь комментарий
04.02.2026 12:26 Ответить
Я Вас поддерживаю, что если дЕбилы не умеют по закону, нужно думать. Но думать никто не хочет. Даже власть не хотела связываться с судейской системой( до отдельного зазевавшегося судью можно выдернуть из стоя, но сработавшуюся машину победить очень сложно. Кто натравливает военных на "систему"? Думайте.
показать весь комментарий
04.02.2026 12:58 Ответить
Ну Дыбилизм!Незнают что придумать для пилки денег как лапшу вешать науши!
показать весь комментарий
04.02.2026 12:22 Ответить
Среди ветеранов тоже найдутся готовые продаться вонючим квартальщикам?
показать весь комментарий
04.02.2026 12:24 Ответить
Нажаль так. Ветеран це не гарантія того, що не ******.
показать весь комментарий
04.02.2026 12:35 Ответить
зараз неберуть мінєтчиків зеленського
показать весь комментарий
04.02.2026 12:34 Ответить
Побільше різних міністерств, рад і органів
показать весь комментарий
04.02.2026 12:47 Ответить
ну вот шо они там курят тяжелое такое? да хоть 100 советов создайте но если экономика в сраке, бюджет пустой, бизнес под давлением, откуда им будут платить? нужно помоч бизнесу и экономике, а они вытянут ветеранов , по другому это не работает, это популизм
показать весь комментарий
04.02.2026 12:47 Ответить
наша страна катится в совок, на одного раба три прораба (была такая совковая поговорка)
показать весь комментарий
04.02.2026 12:50 Ответить
Якщо ця органвзація буде під владою, можна зразу ставити на ній хрест

Та й іншої влада просто не дозволить
Залишилося побачити прізвища

Іде підготовка до виборів найвеличнішого...
показать весь комментарий
04.02.2026 12:53 Ответить
тепленьке місце для когось , потім фінансування , та спроба це приєднати до виборів
показать весь комментарий
04.02.2026 13:15 Ответить
НЕ ТРОГАЙТЕ ВЕТЕРАНІВ: ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ--чинушам
показать весь комментарий
04.02.2026 16:32 Ответить
 
 