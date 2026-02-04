Минветеранов начало формировать Совет ветеранов войны за независимость Украины

Министерство по делам ветеранов Украины приступило к формированию Совета ветеранов войны за независимость Украины - консультативно-совещательного органа, который будет работать при ведомстве и привлекать опыт и экспертизу защитников и защитниц к выработке решений в сфере ветеранской политики.

Для чего нужен Совет?

Совет станет постоянной площадкой для диалога между министерством и ветеранским сообществом. Его деятельность будет направлена на содействие формированию и реализации государственной политики в сфере поддержки ветеранов и ветеранок, защиты их прав и интересов, а также учета потребностей семей погибших или умерших защитников и защитниц.

Также совет будет вырабатывать решения и рекомендации с учетом позиции ветеранских общественных объединений. В его состав будет входить по одному представителю от каждой области, которых будут выбирать на региональных собраниях.

Кто может стать кандидатом?

В министерстве отмечают, что кандидатами могут быть ветераны и ветеранки, которые являются членами общественных объединений ветеранов войны в своей области, Киеве или всеукраинских ветеранских организаций, работающих не менее шести месяцев.

Какие документы нужно подать для участия в отборе?

заявление;

решение общественного объединения ветеранов войны о делегировании своего члена;

биографическую справку;

копию электронного удостоверения ветерана, удостоверения ветерана или выписки из ЕГРВВ;

выписку из реестра территориальной общины о месте жительства (пребывания) кандидата в состав совета;

письмо-поддержку кандидата с подписями не менее 30 участников боевых действий;

полную выписку из информационно-аналитической системы "Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости";

мотивационное письмо кандидата в состав совета;

согласие на сбор и обработку персональных данных.

Какие документы нужно подать для участия в голосовании?

заявление;

копию электронного удостоверения ветерана, удостоверения ветерана или выписки из ЕДРВВ;

выписку из реестра территориальной общины о месте жительства (пребывания) участника регионального собрания;

согласие на сбор и обработку персональных данных.

Кто и как будет выбирать кандидатов?

Кандидатов будут выбирать ветераны и ветеранки - участники региональных собраний, а также люди с инвалидностью вследствие войны. Голосование будет проходить офлайн во время региональных собраний, организованных ОВА, или через рейтинговое онлайн-голосование при наличии технической возможности.

После завершения отбора областные военные администрации подадут кандидатуры в Минветеранов, которое утвердит состав Совета ветеранов войны за независимость Украины.

