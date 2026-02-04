На фронті відбулося 40 боєзіткнень: Сили оборони відбили 11 атак на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку доби середи, 4 лютого, на фронті відбулося 40 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Клюси Чернігівської області; Рижівка, Рогізне, Будки, Іскрисківщина, Волфине, Біла Береза Сумської області.
Бої на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав два авіаудари, скину п’ять авіабомб та здійснив 30 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів.
Обстановка на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік населених пунктів Графське та Вовчанські Хутори.
- На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири атаки загарбників в бік населених пунктів Новоселівка, Ставки, Лиман.
На Слов’янському напрямку росіяни намагаються просунутися на позиції наших військ в районі Платонівки та у бік Рай-Олександрівки. Три боєзіткнення в даний час тривають.
На Краматорському напрямку противник здійснював одну наступальну дію в районі Васюківки.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик та Софіївка.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 16 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Молодецьке, Філія. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 11 атак.
На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
Бої на півдні
- На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім атак окупантів, у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Нового Запоріжжя, Залізничного. Одне боєзіткнення ще триває. Під ворожими авіаударами опинилися Зелене та Верхня Терса.
- На Оріхівському напрямку противник здійснював одну наступальну дію в районі Степногірська. Ворог завдав авіаудару до Комишувасі.
- На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.
- На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.
"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали в Генштабі.
Запеклі бої продовжуються в Гришиному, за селище Щербакова, на північ від Покровська, за околиці Мирнограда і в районі лісосмуг на північ і на північний захід від Родинського.
На Дружківському напрямку російські війська закріпилися в районі Софіївки та просочуються на західний берег Казенного Торця в районі населеного пункту Торецьке. Також є спроби противника просунутися вздовж ставка на схід від Софіївки.
На Костянтинівському напрямку противник закріпився на захід від Клебан-Бикського водосховища і штурмує в районі Берестока та на ближніх підступах до Іллінівки. Під останнім у сіру зону перейшов район балки.
Костянтинівка є однією з головних цілей ворога на 2026 рік, тому противник прагне підійти до міста широким фронтом та підтягнути за рахунок ширини ділянки великі сили. ЗСУ активно працюють по російських силах, проте чисельна перевага в піхоті та перевага в небі фронтової авіації позначаються на ситуації."