На фронте произошло 40 боестолкновений: Силы обороны отразили 11 атак на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток среды, 4 февраля, на фронте произошло 40 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Клюсы Черниговской области; Рыжевка, Рогизное, Будки, Искрисковщина, Волфино, Белая Береза Сумской области.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара, сбросил пять авиабомб и осуществил 30 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений.

Читайте также: На фронте произошло 157 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении, - Генштаб

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенных пунктов Графское и Волчанские Хутора.

в сторону населенных пунктов Графское и Волчанские Хутора. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили четыре атаки захватчиков в сторону населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Лиман.

На Славянском направлении россияне пытаются продвинуться на позиции наших войск в районе Платоновки и в сторону Рай-Александровки. Три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Краматорском направлении противник осуществлял одно наступательное действие в районе Васюковки.

На Константиновском направлении захватчики осуществили шесть наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык и Софиевка.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 16 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Молодецкое, Филия. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 11 атак.

На Александровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Читайте также: Зафиксировано 63 боестолкновения на фронте, из них 28 - на Покровском направлении, - Генштаб

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили семь атак оккупантов , в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Нового Запорожья, Железнодорожного. Одно боестолкновение еще продолжается. Под вражескими авиаударами оказались Зеленое и Верхняя Терса.

, в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Нового Запорожья, Железнодорожного. Одно боестолкновение еще продолжается. Под вражескими авиаударами оказались Зеленое и Верхняя Терса. На Ореховском направлении противник осуществлял одно наступательное действие в районе Степногорска. Враг нанес авиаудар по Камышевахе.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.

Смотрите также: На Покровском направлении остановлено 48 штурмов врага, - Генштаб. КАРТА