На фронте произошло 40 боестолкновений: Силы обороны отразили 11 атак на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток среды, 4 февраля, на фронте произошло 40 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Клюсы Черниговской области; Рыжевка, Рогизное, Будки, Искрисковщина, Волфино, Белая Береза Сумской области.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара, сбросил пять авиабомб и осуществил 30 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений.
Обстановка в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенных пунктов Графское и Волчанские Хутора.
- На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отбили четыре атаки захватчиков в сторону населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Лиман.
На Славянском направлении россияне пытаются продвинуться на позиции наших войск в районе Платоновки и в сторону Рай-Александровки. Три боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Краматорском направлении противник осуществлял одно наступательное действие в районе Васюковки.
На Константиновском направлении захватчики осуществили шесть наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык и Софиевка.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 16 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Молодецкое, Филия. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 11 атак.
На Александровском направлении враг наступательных действий не проводил.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили семь атак оккупантов, в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Нового Запорожья, Железнодорожного. Одно боестолкновение еще продолжается. Под вражескими авиаударами оказались Зеленое и Верхняя Терса.
- На Ореховском направлении противник осуществлял одно наступательное действие в районе Степногорска. Враг нанес авиаудар по Камышевахе.
- На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.
- На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.
"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.
Запеклі бої продовжуються в Гришиному, за селище Щербакова, на північ від Покровська, за околиці Мирнограда і в районі лісосмуг на північ і на північний захід від Родинського.
На Дружківському напрямку російські війська закріпилися в районі Софіївки та просочуються на західний берег Казенного Торця в районі населеного пункту Торецьке. Також є спроби противника просунутися вздовж ставка на схід від Софіївки.
На Костянтинівському напрямку противник закріпився на захід від Клебан-Бикського водосховища і штурмує в районі Берестока та на ближніх підступах до Іллінівки. Під останнім у сіру зону перейшов район балки.
Костянтинівка є однією з головних цілей ворога на 2026 рік, тому противник прагне підійти до міста широким фронтом та підтягнути за рахунок ширини ділянки великі сили. ЗСУ активно працюють по російських силах, проте чисельна перевага в піхоті та перевага в небі фронтової авіації позначаються на ситуації."