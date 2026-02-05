Естонія дозволила судну Baltic Spirit, яке затримали через підозру в контрабанді, вирушити до РФ

Естонія дозволила вантажному судну Baltic Spirit, затриманому через підозру в перевезенні наркотиків, продовжити шлях до Росії.

Про це повідомляє Postimees, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, кілька днів тому до Податково-митного департаменту Естонії (ПМД) надійшли дані від міжнародних партнерів про можливу наявність на борту судна підозрілого контейнера з наркотичними речовинами.

Судно прямувало з Еквадору до російського Санкт-Петербурга, а його останнім портом заходу був Пуерто-Болівар. Естонські прикордонники та поліція спільно з партнерами затримали Baltic Spirit і направили його до порту Мууга для перевірки.

Під час огляду з судна зняли підозрілі морські контейнери та провели митний контроль вантажу. За результатами перевірки жодних заборонених або підозрілих предметів виявлено не було.

"Цього разу інформація, що надійшла від міжнародних партнерів, не знайшла підтвердження", - заявив керівник служби боротьби з наркотиками слідчого відділу ПМД Віталій Заярін.

Після завершення перевірок судну дозволили залишити порт Мууга та продовжити рейс.

Що передувало?

Естонські правоохоронці затримали контейнеровоз Baltic Spirit під прапором Багамських островів із російським екіпажем у внутрішніх водах країни за підозрою в контрабандному перевезенні вантажу з Еквадору до Росії.

