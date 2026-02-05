Естонія дозволила судну Baltic Spirit, яке затримали через підозру в контрабанді, вирушити до РФ

Естонія дозволила вантажному судну Baltic Spirit, затриманому через підозру в перевезенні наркотиків, продовжити шлях до Росії.

За інформацією видання, кілька днів тому до Податково-митного департаменту Естонії (ПМД) надійшли дані від міжнародних партнерів про можливу наявність на борту судна підозрілого контейнера з наркотичними речовинами.

Судно прямувало з Еквадору до російського Санкт-Петербурга, а його останнім портом заходу був Пуерто-Болівар. Естонські прикордонники та поліція спільно з партнерами затримали Baltic Spirit і направили його до порту Мууга для перевірки.

Під час огляду з судна зняли підозрілі морські контейнери та провели митний контроль вантажу. За результатами перевірки жодних заборонених або підозрілих предметів виявлено не було.

"Цього разу інформація, що надійшла від міжнародних партнерів, не знайшла підтвердження", - заявив керівник служби боротьби з наркотиками слідчого відділу ПМД Віталій Заярін.

Після завершення перевірок судну дозволили залишити порт Мууга та продовжити рейс.

Що передувало?

Естонські правоохоронці затримали контейнеровоз Baltic Spirit під прапором Багамських островів із російським екіпажем у внутрішніх водах країни за підозрою в контрабандному перевезенні вантажу з Еквадору до Росії.

Якби такі "повідомлення від міжнародних партнерів" надходили щодо кожного судна, яке прямує до руснявих портів, було б нормально.
05.02.2026 13:19 Відповісти
Брехня не викликає нічого крім зневаги.
05.02.2026 13:32 Відповісти
Вата 3 дні оголошувала війну Естонії та НАТО.
05.02.2026 13:36 Відповісти
Недовго музика грала.....
05.02.2026 13:43 Відповісти
Відкупилися...
05.02.2026 13:47 Відповісти
вереску багато а шерсті мало, сказав чорт підстригаючі кішку.
05.02.2026 14:08 Відповісти
погано шукали - вони у консервах закатані.
05.02.2026 14:45 Відповісти
Нагадує старий анекдот:
Таможенник поднимается на борт, заходит в капитанскую каюту..
Валюту везете?
- А как же! достает "дипломат", открывает - вот доллары, фунты, евро..
У таможенника глаза на лоб:
- И наркотики есть?
- Конечно! достает "дипломат", открывает. - Вот, кокаин, героин, опиум, марихуана.. все расфасовано, упаковано
У таможенника челюсть падает на пол..
Может, еще и оружие есть?!
- Ну конечно! достает "дипломат", открывает. - УЗИ, пара пистолетов, обоймы с патронами..
- и что, это все ваше?!
- нет-нет, это ВАШЕ! моё в трюме и вы его не видели...
05.02.2026 17:38 Відповісти
 
 