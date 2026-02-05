Эстония разрешила судну Baltic Spirit, которое задержали по подозрению в контрабанде, отправиться в РФ
Эстония разрешила грузовому судну Baltic Spirit, задержанному по подозрению в перевозке наркотиков, продолжить путь в Россию.
Об этом сообщает Postimees, передает Цензор.НЕТ.
По информации издания, несколько дней назад в Налогово-таможенный департамент Эстонии (НТД) поступили данные от международных партнеров о возможном наличии на борту судна подозрительного контейнера с наркотическими веществами.
Судно следовало из Эквадора в российский Санкт-Петербург, а его последним портом захода был Пуэрто-Боливар. Эстонские пограничники и полиция совместно с партнерами задержали Baltic Spirit и направили его в порт Мууга для проверки.
Во время досмотра с судна сняли подозрительные морские контейнеры и провели таможенный контроль груза. По результатам проверки никаких запрещенных или подозрительных предметов обнаружено не было.
"На этот раз информация, поступившая от международных партнеров, не нашла подтверждения", - заявил руководитель службы по борьбе с наркотиками следственного отдела ПМД Виталий Заярин.
После завершения проверок судну разрешили покинуть порт Мууга и продолжить рейс.
Что предшествовало?
Эстонские правоохранители задержали контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов с российским экипажем во внутренних водах страны по подозрению в контрабандной перевозке груза из Эквадора в Россию.
Таможенник поднимается на борт, заходит в капитанскую каюту..
Валюту везете?
- А как же! достает "дипломат", открывает - вот доллары, фунты, евро..
У таможенника глаза на лоб:
- И наркотики есть?
- Конечно! достает "дипломат", открывает. - Вот, кокаин, героин, опиум, марихуана.. все расфасовано, упаковано
У таможенника челюсть падает на пол..
Может, еще и оружие есть?!
- Ну конечно! достает "дипломат", открывает. - УЗИ, пара пистолетов, обоймы с патронами..
- и что, это все ваше?!
- нет-нет, это ВАШЕ! моё в трюме и вы его не видели...