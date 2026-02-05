Эстония разрешила судну Baltic Spirit, которое задержали по подозрению в контрабанде, отправиться в РФ

Эстония разрешила грузовому судну Baltic Spirit, задержанному по подозрению в перевозке наркотиков, продолжить путь в Россию.

Об этом сообщает Postimees, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации издания, несколько дней назад в Налогово-таможенный департамент Эстонии (НТД) поступили данные от международных партнеров о возможном наличии на борту судна подозрительного контейнера с наркотическими веществами.

Судно следовало из Эквадора в российский Санкт-Петербург, а его последним портом захода был Пуэрто-Боливар. Эстонские пограничники и полиция совместно с партнерами задержали Baltic Spirit и направили его в порт Мууга для проверки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Эстонии Цахкна прибыл с визитом в Украину

Во время досмотра с судна сняли подозрительные морские контейнеры и провели таможенный контроль груза. По результатам проверки никаких запрещенных или подозрительных предметов обнаружено не было.

"На этот раз информация, поступившая от международных партнеров, не нашла подтверждения", - заявил руководитель службы по борьбе с наркотиками следственного отдела ПМД Виталий Заярин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Латвия и Эстония призвали назначить спецпосланника ЕС для переговоров с Россией

После завершения проверок судну разрешили покинуть порт Мууга и продолжить рейс.

Что предшествовало?

Эстонские правоохранители задержали контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов с российским экипажем во внутренних водах страны по подозрению в контрабандной перевозке груза из Эквадора в Россию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российским экипажем по подозрению в контрабанде