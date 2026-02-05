РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12639 посетителей онлайн
Новости Теневой флот России
1 645 8

Эстония разрешила судну Baltic Spirit, которое задержали по подозрению в контрабанде, отправиться в РФ

судно

Эстония разрешила грузовому судну Baltic Spirit, задержанному по подозрению в перевозке наркотиков, продолжить путь в Россию.

Об этом сообщает Postimees, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации издания, несколько дней назад в Налогово-таможенный департамент Эстонии (НТД) поступили данные от международных партнеров о возможном наличии на борту судна подозрительного контейнера с наркотическими веществами.

Судно следовало из Эквадора в российский Санкт-Петербург, а его последним портом захода был Пуэрто-Боливар. Эстонские пограничники и полиция совместно с партнерами задержали Baltic Spirit и направили его в порт Мууга для проверки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Эстонии Цахкна прибыл с визитом в Украину

Во время досмотра с судна сняли подозрительные морские контейнеры и провели таможенный контроль груза. По результатам проверки никаких запрещенных или подозрительных предметов обнаружено не было.

"На этот раз информация, поступившая от международных партнеров, не нашла подтверждения", - заявил руководитель службы по борьбе с наркотиками следственного отдела ПМД Виталий Заярин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Латвия и Эстония призвали назначить спецпосланника ЕС для переговоров с Россией

После завершения проверок судну разрешили покинуть порт Мууга и продолжить рейс.

Что предшествовало?

Эстонские правоохранители задержали контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов с российским экипажем во внутренних водах страны по подозрению в контрабандной перевозке груза из Эквадора в Россию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российским экипажем по подозрению в контрабанде

Автор: 

контрабанда (2361) россия (97504) Эстония (1631)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якби такі "повідомлення від міжнародних партнерів" надходили щодо кожного судна, яке прямує до руснявих портів, було б нормально.
показать весь комментарий
05.02.2026 13:19 Ответить
Брехня не викликає нічого крім зневаги.
показать весь комментарий
05.02.2026 13:32 Ответить
Вата 3 дні оголошувала війну Естонії та НАТО.
показать весь комментарий
05.02.2026 13:36 Ответить
Недовго музика грала.....
показать весь комментарий
05.02.2026 13:43 Ответить
Відкупилися...
показать весь комментарий
05.02.2026 13:47 Ответить
вереску багато а шерсті мало, сказав чорт підстригаючі кішку.
показать весь комментарий
05.02.2026 14:08 Ответить
погано шукали - вони у консервах закатані.
показать весь комментарий
05.02.2026 14:45 Ответить
Нагадує старий анекдот:
Таможенник поднимается на борт, заходит в капитанскую каюту..
Валюту везете?
- А как же! достает "дипломат", открывает - вот доллары, фунты, евро..
У таможенника глаза на лоб:
- И наркотики есть?
- Конечно! достает "дипломат", открывает. - Вот, кокаин, героин, опиум, марихуана.. все расфасовано, упаковано
У таможенника челюсть падает на пол..
Может, еще и оружие есть?!
- Ну конечно! достает "дипломат", открывает. - УЗИ, пара пистолетов, обоймы с патронами..
- и что, это все ваше?!
- нет-нет, это ВАШЕ! моё в трюме и вы его не видели...
показать весь комментарий
05.02.2026 17:38 Ответить
 
 