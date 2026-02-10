Естонія визначилися з датою президентських виборів: чинний президент не балотуватиметься

Тури президентських виборів у парламенті Естонії Рійгікогу заплановані на 2 і 3 вересня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві спікера парламенту Естонії Лаурі Хуссара для видання ERR.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дати турів і зміни до виборчого законодавства

Лаурі Хуссар зазначив, що 2 і 3 вересня розглядаються як дні проведення першого, другого і третього турів виборів у Рійгікогу.

"Ми розглядали 2 і 3 вересня як дні, коли в Рійгікогу могли б відбутися всі тури президентських виборів", — заявив спікер парламенту.

Він додав, що на основі цих дат буде визначено і період роботи колегії виборників. Також парламенту належить затвердити зміни до закону про вибори президента країни. Йдеться про перенесення терміну висування кандидатів на більш ранній період. Це має забезпечити кращу підготовку до виборчого процесу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський програє вибори партіям Залужного, Порошенка та Буданова, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Пошук кандидатів і позиція чинного президента

За словами Хуссара, обговорювалося питання максимально широкого пошуку кандидатів у президенти. Було вирішено продовжити роботу у форматі розширеної Ради старійшин.

У цьому форматі кожна парламентська фракція буде представлена двома членами. При цьому один із представників може не бути депутатом Рійгікогу.

Розширена Рада старійшин має зібратися 26 лютого. Також триває обговорення залучення до пошуку спільного кандидата політично невизначених депутатів.

Наразі у парламенті розглядається законопроєкт про зміни до закону про вибори президента. Поправки щодо зміни чисельності колегії виборників були відхилені.

Чинний президент Естонії Алар Каріс, який обіймає посаду з жовтня 2021 року, раніше заявив, що з великою ймовірністю не балотуватиметься на другий термін.

Раніше генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін заявив, що Росія здатна одночасно воювати проти України та нарощувати армію, однак ознак підготовки нападу на Естонію та країни НАТО наразі немає.

Також читайте: Естонія заборонила в’їзд до Шенгенської зони для ще 1073 осіб, які воювали проти України на боці РФ, - глава МВС Таро