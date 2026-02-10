Эстония определилась с датой президентских выборов: действующий президент не будет баллотироваться

Туры президентских выборов в парламенте Эстонии Рийгикогу запланированы на 2 и 3 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении спикера парламента Эстонии Лаури Хуссара для издания ERR.

Даты туров и изменения в избирательное законодательство

Лаури Хуссар отметил, что 2 и 3 сентября рассматриваются как дни проведения первого, второго и третьего туров выборов в Рийгикогу.

"Мы рассматривали 2 и 3 сентября как дни, когда в Рийгикогу могли бы состояться все туры президентских выборов", — заявил спикер парламента.

Он добавил, что на основе этих дат будет определен и период работы коллегии выборщиков. Также парламенту предстоит утвердить изменения в закон о выборах президента страны. Речь идет о переносе срока выдвижения кандидатов на более ранний период. Это должно обеспечить лучшую подготовку к избирательному процессу.

Поиск кандидатов и позиция действующего президента

По словам Хуссара, обсуждался вопрос максимально широкого поиска кандидатов в президенты. Было решено продолжить работу в формате расширенного Совета старейшин.

В этом формате каждая парламентская фракция будет представлена двумя членами. При этом один из представителей может не быть депутатом Рийгикогу.

Расширенный Совет старейшин должен собраться 26 февраля. Также продолжается обсуждение привлечения к поиску общего кандидата политически неопределившихся депутатов.

Сейчас в парламенте рассматривается законопроект об изменениях в закон о выборах президента. Поправки об изменении численности коллегии выборщиков были отклонены.

Действующий президент Эстонии Алар Карис, занимающий пост с октября 2021 года, ранее заявил, что с большой вероятностью не будет баллотироваться на второй срок.

