Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 249 380 осіб (+820 за добу), 11 661 танк, 37 148 артсистем, 24 020 ББМ

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 249 380 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 249 380 (+820) осіб
  • танків - 11 661 (+5) од.
  • бойових броньованих машин - 24 020 (+2) од.
  • артилерійських систем - 37 148 (+59) од.
  • РСЗВ - 1 638 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 298 (+1) од.
  • літаків - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів - 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 130 711 (+1 551) од.
  • крилаті ракети - 4 270 (+0) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 77 969 (+235) од.
  • спеціальна техніка - 4 070 (+0) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

+16
Завтра юбилей- 1,25 млн. закабздоненных свинособак. Но лучше бы их стало 125 миллионов.
11.02.2026 08:04 Відповісти
+10
Героям слава!!!!!
11.02.2026 07:08 Відповісти
+9
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
11.02.2026 10:18 Відповісти
Та їх стільки й в природі не існує,100 лямів було б саме те.
11.02.2026 08:16 Відповісти
Внутри границ параши может и так, но если весь этот говносброд по миру собрать, в т.ч. ждунов в самой Украине, то будет даже больше. И в топку его весь (буквально в топку).
11.02.2026 08:31 Відповісти
Ті касапи що по міру розбрелися - сидять тихо - з них краще спочатку репарації брати, а лиш потім вирішити їх долю туди...
11.02.2026 08:41 Відповісти
11.02.2026 18:39 Відповісти
Логістика
11.02.2026 08:17 Відповісти
А де обіцяні 50000 за місяць ? Коли закінчиться брехня і піар?
11.02.2026 08:39 Відповісти
Ваня, коментуй уважніше. Було заявлено довести кількість до 50К на протязі року. Йдеться про переробку стратегії і структури. А по твоєму виходить "от я сьогодні мало стріляв. завтра більше буду стріляти".
11.02.2026 11:40 Відповісти
Вони (50 000) тобі не обіцяні. Була поставлена така задача. Можливо, саме ти її й будеш виконувати.
11.02.2026 11:47 Відповісти
Ставили задачу знищувати більше, ніж набирають. 50 тисяч то по показникам набору у 2025-му.
11.02.2026 15:03 Відповісти
Десять діб лютого - десять тисяч безпілотників
11.02.2026 12:16 Відповісти
 
 