Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 249 380 осіб (+820 за добу), 11 661 танк, 37 148 артсистем, 24 020 ББМ
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 249 380 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 249 380 (+820) осіб
- танків - 11 661 (+5) од.
- бойових броньованих машин - 24 020 (+2) од.
- артилерійських систем - 37 148 (+59) од.
- РСЗВ - 1 638 (+1) од.
- засоби ППО - 1 298 (+1) од.
- літаків - 435 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 130 711 (+1 551) од.
- крилаті ракети - 4 270 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 77 969 (+235) од.
- спеціальна техніка - 4 070 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
