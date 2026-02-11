Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 249 380 человек (+820 за сутки), 11 661 танк, 37 148 артсистем, 24 020 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 249 380 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 249 380 (+820) человек
- танков - 11 661 (+5) единица
- боевых бронированных машин - 24 020 (+2) единиц
- артиллерийских систем - 37 148 (+59) единиц
- РСЗО - 1 638 (+1) единиц
- средств ПВО - 1 298 (+1) единиц
- самолетов - 435 (+0) единиц
- вертолетов - 347 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 130 711 (+1 551) единиц
- крылатых ракет - 4 270 (+0) единиц
- кораблей / катеров - 28 (+0) единиц
- подводных лодок - 2 (+0) единицы
- автомобильной техник и автоцистерн - 77 969 (+235) единиц
- специальной техники - 4 070 (+0) единиц.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
