Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 249 380 человек (+820 за сутки), 11 661 танк, 37 148 артсистем, 24 020 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 249 380 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.02.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 249 380 (+820) человек

танков - 11 661 (+5) единица

боевых бронированных машин - 24 020 (+2) единиц

артиллерийских систем - 37 148 (+59) единиц

РСЗО - 1 638 (+1) единиц

средств ПВО - 1 298 (+1) единиц

самолетов - 435 (+0) единиц

вертолетов - 347 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 130 711 (+1 551) единиц

крылатых ракет - 4 270 (+0) единиц

кораблей / катеров - 28 (+0) единиц

подводных лодок - 2 (+0) единицы

автомобильной техник и автоцистерн - 77 969 (+235) единиц

специальной техники - 4 070 (+0) единиц.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

