3 993 14

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 249 380 человек (+820 за сутки), 11 661 танк, 37 148 артсистем, 24 020 ББМ. ИНФОГРАФИКА

уничтожение российского ЗРК

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 249 380 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 249 380 (+820) человек
  • танков - 11 661 (+5) единица
  • боевых бронированных машин - 24 020 (+2) единиц
  • артиллерийских систем - 37 148 (+59) единиц
  • РСЗО - 1 638 (+1) единиц
  • средств ПВО - 1 298 (+1) единиц
  • самолетов - 435 (+0) единиц
  • вертолетов - 347 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 130 711 (+1 551) единиц
  • крылатых ракет - 4 270 (+0) единиц
  • кораблей / катеров - 28 (+0) единиц
  • подводных лодок - 2 (+0) единицы
  • автомобильной техник и автоцистерн - 77 969 (+235) единиц
  • специальной техники - 4 070 (+0) единиц.

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

+16
Завтра юбилей- 1,25 млн. закабздоненных свинособак. Но лучше бы их стало 125 миллионов.
11.02.2026 08:04
+10
Героям слава!!!!!
11.02.2026 07:08
+9
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
11.02.2026 10:18
Героям слава!!!!!
11.02.2026 07:08
Завтра юбилей- 1,25 млн. закабздоненных свинособак. Но лучше бы их стало 125 миллионов.
11.02.2026 08:04
Та їх стільки й в природі не існує,100 лямів було б саме те.
11.02.2026 08:16
Внутри границ параши может и так, но если весь этот говносброд по миру собрать, в т.ч. ждунов в самой Украине, то будет даже больше. И в топку его весь (буквально в топку).
11.02.2026 08:31
Ті касапи що по міру розбрелися - сидять тихо - з них краще спочатку репарації брати, а лиш потім вирішити їх долю туди...
11.02.2026 08:41
Логістика
11.02.2026 08:17
А де обіцяні 50000 за місяць ? Коли закінчиться брехня і піар?
11.02.2026 08:39
Ваня, коментуй уважніше. Було заявлено довести кількість до 50К на протязі року. Йдеться про переробку стратегії і структури. А по твоєму виходить "от я сьогодні мало стріляв. завтра більше буду стріляти".
11.02.2026 11:40
Вони (50 000) тобі не обіцяні. Була поставлена така задача. Можливо, саме ти її й будеш виконувати.
11.02.2026 11:47
Ставили задачу знищувати більше, ніж набирають. 50 тисяч то по показникам набору у 2025-му.
11.02.2026 15:03
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
11.02.2026 10:18
Десять діб лютого - десять тисяч безпілотників
11.02.2026 12:16
 
 