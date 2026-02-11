РФ значно наростила виробництво снарядів, готуючись до нових конфліктів, - розвідка Естонії

У Службі зовнішньої розвідки Естонії повідомили, що Росія значно збільшила виробництво боєприпасів, що свідчить про можливу підготовку до нових військових дій поза межами України.

Про це йдеться у звіті розвідки Естонії за 2026 рік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Виробництво боєприпасів зросло у 17 разів

За оцінками естонської спецслужби, у 2025 році російські заводи виробили понад 7 мільйонів снарядів, мінометних мін і ракет, порівняно з 4,5 мільйона у 2024 році. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну виробництво боєприпасів у РФ зросло у 17 разів, переважно завдяки будівництву нових виробничих потужностей.

Деталі

Структура виробництва у 2025 році виглядала так:

гаубичні боєприпаси (122 мм, 152 мм і 203 мм) – 3,4 млн;

мінометні міни (120 мм і 240 мм) – 2,3 млн;

боєприпаси для танків і БМП – 0,8 млн;

ракети для РСЗВ – 0,5 млн.

Окрім власного виробництва, Росія активно імпортує боєприпаси. З 2023 року Москва отримала 5–7 мільйонів снарядів від Ірану та Північної Кореї. За даними розвідки, боєприпаси з КНДР склали до половини всіх снарядів, випущених Росією по Україні в другій половині 2025 року.

Закупівля цих боєприпасів коштувала Росії близько 1 трлн рублів (10,6 млрд євро) у 2025 році. При цьому собівартість залишається низькою: наприклад, снаряд калібру 152 мм коштує менше ніж 100 тисяч рублів (близько 1050 євро), що в рази дешевше за західні аналоги калібру 155 мм.

"Для Кремля підтримання цих запасів майже напевно є критично важливим елементом планування потенційних майбутніх конфліктів... Росія ставить перед собою довгострокові оперативні цілі у війні проти України. Це підтверджує, що нещодавнє пожвавлення риторики про мирні переговори є лише тактикою, аби виграти час", - йдеться у звіті.