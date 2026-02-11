РФ значительно нарастила производство снарядов, готовясь к новым конфликтам, - разведка Эстонии

В Службе внешней разведки Эстонии сообщили, что Россия значительно увеличила производство боеприпасов, что свидетельствует о возможной подготовке к новым военным действиям за пределами Украины.

Об этом говорится в отчете разведки Эстонии за 2026 год, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Производство боеприпасов выросло в 17 раз

По оценкам эстонской спецслужбы, в 2025 году российские заводы произвели более 7 миллионов снарядов, минометных мин и ракет, по сравнению с 4,5 миллионами в 2024 году. В целом с начала полномасштабного вторжения в Украину производство боеприпасов в РФ выросло в 17 раз, преимущественно благодаря строительству новых производственных мощностей.

Детали

Структура производства в 2025 году выглядела так:

гаубичные боеприпасы (122 мм, 152 мм и 203 мм) – 3,4 млн;

минометные мины (120 мм и 240 мм) – 2,3 млн;

боеприпасы для танков и БМП – 0,8 млн;

ракеты для РСЗО – 0,5 млн.

Помимо собственного производства, Россия активно импортирует боеприпасы. С 2023 года Москва получила 5-7 миллионов снарядов от Ирана и Северной Кореи. По данным разведки, боеприпасы из КНДР составили до половины всех снарядов, выпущенных Россией по Украине во второй половине 2025 года.

Закупка этих боеприпасов обошлась России примерно в 1 трлн рублей (10,6 млрд евро) в 2025 году. При этом себестоимость остается низкой: например, снаряд калибра 152 мм стоит менее 100 тысяч рублей (около 1050 евро), что в разы дешевле западных аналогов калибра 155 мм.

"Для Кремля поддержание этих запасов почти наверняка является критически важным элементом планирования потенциальных будущих конфликтов... Россия ставит перед собой долгосрочные оперативные цели в войне против Украины. Это подтверждает, что недавнее оживление риторики о мирных переговорах является лишь тактикой, чтобы выиграть время", - говорится в отчете.