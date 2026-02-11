2 486 17

Терехов вимагає скорочення графіків відключень для Харкова: Це питання не лише комфорту

як відключають світло у Харкові

Ситуація, в якій опинилися сьогодні майже всі міста України, без перебільшення складна. Харків - прифронтове місто, яке вже четверту зиму живе під постійними атаками та де енергетична інфраструктура зазнала безпрецедентних руйнувань. 

Про це пише у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Звернення Терехова

"І саме тому я змушений публічно звернутися до керівництва "Укренерго" та до Першого віце-премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля. Після обстрілу 3 лютого близько 900 харківських будинків залишилися без тепла. Тоді ж пролунала чітка обіцянка: у будинках без теплопостачання відключення електроенергії триватимуть не більше 4 годин. Ця обіцянка має бути виконана.

Відключення електроенергії по 15–19 годин на добу - неприйнятні для Харкова. Утім, як і для будь-якого українського міста. Бо в кожному місті за цими цифрами стоять не графіки - стоять люди", - пише він.

За словами Терехова, для Харкова це питання не лише комфорту.

Наслідки тривалих відключень

Коли місто одночасно стикається з наслідками ударів по теплопостачанню, тривале знеструмлення означає:

  • холод у квартирах;
  • зупинку насосів;
  • ризики для систем водо- й теплопостачання;
  • неможливість елементарно обігріти житло.

"Прифронтові міста потребують особливого, пріоритетного підходу до енергозабезпечення", - наголошує він.

Які його вимоги?

Терехов вимагає:

  • перегляду тривалості та принципів застосування графіків відключень для Харкова;
  • максимально можливого скорочення часу знеструмлення;
  • публічного й чесного пояснення людям логіки ухвалених рішень.

"Це запит не лише Харкова. Це запит справедливості для міст, які живуть під постійною загрозою ударів. Міська влада, комунальні служби, тепловики, водоканал працюють цілодобово, утримуючи критичну інфраструктуру", - резюмує очільник міста.

Топ коментарі
+9
Цікаво коли б Кличко вимагав, то що б отримав у відповідь 🤔
11.02.2026 14:07 Відповісти
+4
Харків'яни, тримайтесь!
11.02.2026 14:33 Відповісти
+4
не вийобуйся, харківський експерт у сфері житлово-комунального господарства менше місяця тому вимагала "рівняння на Харків" та розповсюдження на всі українські міста передового досвіду всесвітньовідомої "школи Геннадія Адольфовича Кернеса" й дивувалася "слабкій стійкості" енергоструктур Києва, Одеси, Чернігова, Дніпра, Запоріжжя.
тож беручи до увагии її реляції, оце ниття виглядає дивно.
давай там, не пали контору, бо ми вже всі увірували, що міська влада Харькова є зразком серед зразків (ні).
11.02.2026 14:46 Відповісти
Те саме, що й Терехов - нічого.
11.02.2026 14:37 Відповісти
а хіба Київ прифронтове місто??
11.02.2026 18:06 Відповісти
Ні, але недалеко від кордону, тим паче для ракет.
11.02.2026 18:54
11.02.2026 18:54 Відповісти
А власники енергомереж, в Україні не живуть тому і такі наслідки для Українців, які оплачують їм таке життя!
11.02.2026 14:09
11.02.2026 14:09 Відповісти
Вся Україна під постійною загрозою ударів.
11.02.2026 14:10
11.02.2026 14:10 Відповісти
А Зеля каже, що за тривалість блек-аутів відповідальні мери... А тоді чого Терехов звертається з цього приводу до Укренерго та до Шмигаля?
11.02.2026 14:18
11.02.2026 14:18 Відповісти
філатов пі@ар, читай статтю та вчися у Терехова
11.02.2026 14:18
11.02.2026 14:18 Відповісти
Звісно що Тєрєхов ще той ватан і популіст.
Але як красиво і, головне, справедливо він спихнув відповідальність на Укренерго як монополіста, в якості якого його нам всім нав'язала держава.
І хай тепер зеленосрака Зебізяна спробує щось ригнути проти цього висловлювання чи наїхати на мера у відповідь - про голоси харків'ян тоді може забути )))
11.02.2026 14:24 Відповісти
О как!) А так можно?) В Киеве тоже нет света по 18 часов. И отопление есть не у всех, а у тех у кого оно было уже начали отключат. Видимо -5 на улице это уже тепло по нынешним меркам. С другой стороны это Кличко плохо подготовился у обстрелам, в отличии от Харькова)
11.02.2026 14:34
11.02.2026 14:34 Відповісти
Ну, правильно. В цю гру можна грати вдвох: один доручення дає, інший вимагає.
І нічого, крім шуму, не відбувається
11.02.2026 14:51 Відповісти
Не в Буковелі ж світло відключати
11.02.2026 15:12 Відповісти
Я тоже требую сокращения для своей Полтавщины, свет дают на один час, потом пять часов нет. Но думаю все эти требования государству пох.
11.02.2026 15:22
11.02.2026 15:22 Відповісти
а по 10-12 відразу не пробували?
11.02.2026 18:09 Відповісти
 
 