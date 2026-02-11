Терехов вимагає скорочення графіків відключень для Харкова: Це питання не лише комфорту

Ситуація, в якій опинилися сьогодні майже всі міста України, без перебільшення складна. Харків - прифронтове місто, яке вже четверту зиму живе під постійними атаками та де енергетична інфраструктура зазнала безпрецедентних руйнувань.

Про це пише у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Звернення Терехова

"І саме тому я змушений публічно звернутися до керівництва "Укренерго" та до Першого віце-премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля. Після обстрілу 3 лютого близько 900 харківських будинків залишилися без тепла. Тоді ж пролунала чітка обіцянка: у будинках без теплопостачання відключення електроенергії триватимуть не більше 4 годин. Ця обіцянка має бути виконана.

Відключення електроенергії по 15–19 годин на добу - неприйнятні для Харкова. Утім, як і для будь-якого українського міста. Бо в кожному місті за цими цифрами стоять не графіки - стоять люди", - пише він.

За словами Терехова, для Харкова це питання не лише комфорту.

Також читайте: Близько 100 тис. сімей залишилися без опалення через атаки РФ на енергооб’єкти в Харкові, - Шмигаль. ФОТО

Наслідки тривалих відключень

Коли місто одночасно стикається з наслідками ударів по теплопостачанню, тривале знеструмлення означає:

холод у квартирах;

зупинку насосів;

ризики для систем водо- й теплопостачання;

неможливість елементарно обігріти житло.

"Прифронтові міста потребують особливого, пріоритетного підходу до енергозабезпечення", - наголошує він.

Також читайте: ТЕЦ-5 і 2 підстанції пошкоджені у Харкові, без тепла 105 тис. абонентів, оголошено надзвичайну ситуацію, - Терехов

Які його вимоги?

Терехов вимагає:

перегляду тривалості та принципів застосування графіків відключень для Харкова;

максимально можливого скорочення часу знеструмлення;

публічного й чесного пояснення людям логіки ухвалених рішень.

"Це запит не лише Харкова. Це запит справедливості для міст, які живуть під постійною загрозою ударів. Міська влада, комунальні служби, тепловики, водоканал працюють цілодобово, утримуючи критичну інфраструктуру", - резюмує очільник міста.

Читайте: Харків під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків