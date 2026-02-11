Терехов требует сокращения графиков отключений для Харькова: Это вопрос не только комфорта
Ситуация, в которой оказались сегодня почти все города Украины, без преувеличения сложная. Харьков - прифронтовой город, который уже четвертую зиму живет под постоянными атаками и где энергетическая инфраструктура подверглась беспрецедентным разрушениям.
Об этом пишет в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Обращение Терехова
"И именно поэтому я вынужден публично обратиться к руководству "Укренерго" и к первому вице-премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. После обстрела 3 февраля около 900 харьковских домов остались без тепла. Тогда же прозвучало четкое обещание: в домах без теплоснабжения отключение электроэнергии будет длиться не более 4 часов. Это обещание должно быть выполнено.
Отключение электроэнергии по 15-19 часов в сутки - неприемлемо для Харькова. Впрочем, как и для любого украинского города. Потому что в каждом городе за этими цифрами стоят не графики - стоят люди", - пишет он.
По словам Терехова, для Харькова это вопрос не только комфорта.
Последствия длительных отключений
Когда город одновременно сталкивается с последствиями ударов по теплоснабжению, длительное отключение электроэнергии означает:
- холод в квартирах;
- остановку насосов;
- риски для систем водо- и теплоснабжения;
- невозможность элементарно обогреть жилье.
"Прифронтовые города нуждаются в особом, приоритетном подходе к энергообеспечению", - отмечает он.
Каковы его требования?
Терехов требует:
- пересмотр продолжительности и принципов применения графиков отключений для Харькова;
- максимально возможного сокращения времени обесточивания;
- публичного и честного объяснения людям логики принятых решений.
"Это запрос не только Харькова. Это запрос справедливости для городов, которые живут под постоянной угрозой ударов. Городские власти, коммунальные службы, тепловики, водоканал работают круглосуточно, поддерживая критическую инфраструктуру", - резюмирует глава города.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але як красиво і, головне, справедливо він спихнув відповідальність на Укренерго як монополіста, в якості якого його нам всім нав'язала держава.
І хай тепер зеленосрака Зебізяна спробує щось ригнути проти цього висловлювання чи наїхати на мера у відповідь - про голоси харків'ян тоді може забути )))
тож беручи до увагии її реляції, оце ниття виглядає дивно.
давай там, не пали контору, бо ми вже всі увірували, що міська влада Харькова є зразком серед зразків (ні).
І нічого, крім шуму, не відбувається