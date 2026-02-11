РУС
Терехов требует сокращения графиков отключений для Харькова: Это вопрос не только комфорта

как отключают свет в Харькове

Ситуация, в которой оказались сегодня почти все города Украины, без преувеличения сложная. Харьков - прифронтовой город, который уже четвертую зиму живет под постоянными атаками и где энергетическая инфраструктура подверглась беспрецедентным разрушениям. 

Об этом пишет в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Обращение Терехова

"И именно поэтому я вынужден публично обратиться к руководству "Укренерго" и к первому вице-премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. После обстрела 3 февраля около 900 харьковских домов остались без тепла. Тогда же прозвучало четкое обещание: в домах без теплоснабжения отключение электроэнергии будет длиться не более 4 часов. Это обещание должно быть выполнено.

Отключение электроэнергии по 15-19 часов в сутки - неприемлемо для Харькова. Впрочем, как и для любого украинского города. Потому что в каждом городе за этими цифрами стоят не графики - стоят люди", - пишет он.

По словам Терехова, для Харькова это вопрос не только комфорта.

Читайте также: Около 100 тыс. семей остались без отопления из-за атак РФ на энергообъекты в Харькове, - Шмыгаль. ФОТО

Последствия длительных отключений

Когда город одновременно сталкивается с последствиями ударов по теплоснабжению, длительное отключение электроэнергии означает:

  • холод в квартирах;
  • остановку насосов;
  • риски для систем водо- и теплоснабжения;
  • невозможность элементарно обогреть жилье.

"Прифронтовые города нуждаются в особом, приоритетном подходе к энергообеспечению", - отмечает он.

Читайте также: ТЭЦ-5 и 2 подстанции повреждены в Харькове, без тепла 105 тыс. абонентов, объявлена чрезвычайная ситуация, - Терехов

Каковы его требования?

Терехов требует:

  • пересмотр продолжительности и принципов применения графиков отключений для Харькова;
  • максимально возможного сокращения времени обесточивания;
  • публичного и честного объяснения людям логики принятых решений.

"Это запрос не только Харькова. Это запрос справедливости для городов, которые живут под постоянной угрозой ударов. Городские власти, коммунальные службы, тепловики, водоканал работают круглосуточно, поддерживая критическую инфраструктуру", - резюмирует глава города.

Читайте: Харьков под ударами РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов

Автор: 

Харьков (7931) энергетика (3298) отключение света (732) Харьковская область (2221) Харьковский район (677)
Топ комментарии
+9
Цікаво коли б Кличко вимагав, то що б отримав у відповідь 🤔
показать весь комментарий
11.02.2026 14:07 Ответить
+4
Харків'яни, тримайтесь!
показать весь комментарий
11.02.2026 14:33 Ответить
+4
не вийобуйся, харківський експерт у сфері житлово-комунального господарства менше місяця тому вимагала "рівняння на Харків" та розповсюдження на всі українські міста передового досвіду всесвітньовідомої "школи Геннадія Адольфовича Кернеса" й дивувалася "слабкій стійкості" енергоструктур Києва, Одеси, Чернігова, Дніпра, Запоріжжя.
тож беручи до увагии її реляції, оце ниття виглядає дивно.
давай там, не пали контору, бо ми вже всі увірували, що міська влада Харькова є зразком серед зразків (ні).
показать весь комментарий
11.02.2026 14:46 Ответить
Цікаво коли б Кличко вимагав, то що б отримав у відповідь 🤔
показать весь комментарий
11.02.2026 14:07 Ответить
Те саме, що й Терехов - нічого.
показать весь комментарий
11.02.2026 14:37 Ответить
а хіба Київ прифронтове місто??
показать весь комментарий
11.02.2026 18:06 Ответить
Ні, але недалеко від кордону, тим паче для ракет.
показать весь комментарий
11.02.2026 18:54 Ответить
А власники енергомереж, в Україні не живуть тому і такі наслідки для Українців, які оплачують їм таке життя!
показать весь комментарий
11.02.2026 14:09 Ответить
Вся Україна під постійною загрозою ударів.
показать весь комментарий
11.02.2026 14:10 Ответить
А Зеля каже, що за тривалість блек-аутів відповідальні мери... А тоді чого Терехов звертається з цього приводу до Укренерго та до Шмигаля?
показать весь комментарий
11.02.2026 14:18 Ответить
філатов пі@ар, читай статтю та вчися у Терехова
показать весь комментарий
11.02.2026 14:18 Ответить
Звісно що Тєрєхов ще той ватан і популіст.
Але як красиво і, головне, справедливо він спихнув відповідальність на Укренерго як монополіста, в якості якого його нам всім нав'язала держава.
І хай тепер зеленосрака Зебізяна спробує щось ригнути проти цього висловлювання чи наїхати на мера у відповідь - про голоси харків'ян тоді може забути )))
показать весь комментарий
11.02.2026 14:24 Ответить
Харків'яни, тримайтесь!
показать весь комментарий
11.02.2026 14:33 Ответить
О как!) А так можно?) В Киеве тоже нет света по 18 часов. И отопление есть не у всех, а у тех у кого оно было уже начали отключат. Видимо -5 на улице это уже тепло по нынешним меркам. С другой стороны это Кличко плохо подготовился у обстрелам, в отличии от Харькова)
показать весь комментарий
11.02.2026 14:34 Ответить
не вийобуйся, харківський експерт у сфері житлово-комунального господарства менше місяця тому вимагала "рівняння на Харків" та розповсюдження на всі українські міста передового досвіду всесвітньовідомої "школи Геннадія Адольфовича Кернеса" й дивувалася "слабкій стійкості" енергоструктур Києва, Одеси, Чернігова, Дніпра, Запоріжжя.
тож беручи до увагии її реляції, оце ниття виглядає дивно.
давай там, не пали контору, бо ми вже всі увірували, що міська влада Харькова є зразком серед зразків (ні).
показать весь комментарий
11.02.2026 14:46 Ответить
Ну, правильно. В цю гру можна грати вдвох: один доручення дає, інший вимагає.
І нічого, крім шуму, не відбувається
показать весь комментарий
11.02.2026 14:51 Ответить
Не в Буковелі ж світло відключати
показать весь комментарий
11.02.2026 15:12 Ответить
Я тоже требую сокращения для своей Полтавщины, свет дают на один час, потом пять часов нет. Но думаю все эти требования государству пох.
показать весь комментарий
11.02.2026 15:22 Ответить
а по 10-12 відразу не пробували?
показать весь комментарий
11.02.2026 18:09 Ответить
 
 