США готові зняти санкції з нафти РФ у разі мирної угоди з Україною, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент допустив, що санкції Штатів щодо російської нафти скасують у разі укладення мирної угоди про завершення війни РФ проти України.

Про це він сказав в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

Скасування санкцій проти РФ

Бессент вважає, що це призведе до значного зниження цін на нафту у світі.

"Якщо вдасться досягти угоди з Венесуелою, Іраном, між Росією та Україною, то на ринки може надійти велика кількість нафти, а санкції Міністерства фінансів США будуть скасовані", - сказав він.

Інші заяви

Раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах підготували додаткові санкції проти Росії, однак наразі не планують їх впроваджувати.

Перед цим Бессент казав, що подальші санкції США проти Росії залежать від перебігу переговорів щодо припинення війни РФ проти України.

