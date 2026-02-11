США готові зняти санкції з нафти РФ у разі мирної угоди з Україною, - Бессент
Міністр фінансів США Скотт Бессент допустив, що санкції Штатів щодо російської нафти скасують у разі укладення мирної угоди про завершення війни РФ проти України.
Про це він сказав в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
Скасування санкцій проти РФ
Бессент вважає, що це призведе до значного зниження цін на нафту у світі.
"Якщо вдасться досягти угоди з Венесуелою, Іраном, між Росією та Україною, то на ринки може надійти велика кількість нафти, а санкції Міністерства фінансів США будуть скасовані", - сказав він.
Інші заяви
- Раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах підготували додаткові санкції проти Росії, однак наразі не планують їх впроваджувати.
- Перед цим Бессент казав, що подальші санкції США проти Росії залежать від перебігу переговорів щодо припинення війни РФ проти України.
- що цікаво вони проти ЕС
- проти Канади
- проти всіх союзників
......але РФ ублажають як можуть
записав би його Мозамбік, а не сатанинський кремль - ублажали би Мозамбік.
Якщо УКРАЇНА підпише мир - капітуляцію ,і втратить до 30 %
своєю рідної землі. А ще частково і суверенітет, то з паРаші з
кацапів знімуть санкції ....ЗЕ біли продажні виродки так
на хера Україні итакі угоди?