США готові зняти санкції з нафти РФ у разі мирної угоди з Україною, - Бессент

бессент,сша

Міністр фінансів США Скотт Бессент допустив, що санкції Штатів щодо російської нафти скасують у разі укладення мирної угоди про завершення війни РФ проти України.

Про це він сказав в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

Скасування санкцій проти РФ

Бессент вважає, що це призведе до значного зниження цін на нафту у світі.

"Якщо вдасться досягти угоди з Венесуелою, Іраном, між Росією та Україною, то на ринки може надійти велика кількість нафти, а санкції Міністерства фінансів США будуть скасовані", - сказав він.

Інші заяви

  • Раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах підготували додаткові санкції проти Росії, однак наразі не планують їх впроваджувати.
  • Перед цим Бессент казав, що подальші санкції США проти Росії залежать від перебігу переговорів щодо припинення війни РФ проти України.

нафта росія санкції США Бессент Скот
Топ коментарі
ТА США при Трампі взагалі готові прийняти в любій позі від РФ

- що цікаво вони проти ЕС
- проти Канади
- проти всіх союзників

......але РФ ублажають як можуть
11.02.2026 23:53 Відповісти
тож в інтересах України не йти на угоду поки кацапії не настане гаплик .
12.02.2026 00:06 Відповісти
Ідійоти...
(і пєдофіли)
11.02.2026 23:59 Відповісти
11.02.2026 23:53 Відповісти
в кого відео-записи з дітойобом трампоном-гандоном з того острова еЙНштейна - того і ублажають!
записав би його Мозамбік, а не сатанинський кремль - ублажали би Мозамбік.
12.02.2026 07:34 Відповісти
Вплив експорту нафти на рф звичайно існує, але воно сильно перебільшено.
11.02.2026 23:54 Відповісти
Подумаєш... якихось 70% всіх доходів кацапського бюджету... нема чого хвилюватись..
12.02.2026 00:01 Відповісти
та ну. звідки такі цифри? нафтогазові доходи там становили на початку повномасштабного вторгнення в межах 30-40%. тож навряд чи вони зараз виросли до 70%, особливо враховуючт той факт, що нафта зараз значно подешевшала у порівнянні з 22-м роком та й європейський ринок газу лапті втратили на 80-90%.
12.02.2026 00:14 Відповісти
Росія це держава бензоколонка як казав дуже розумний містер Джон Маккейн, тобто основні її доходи це енергоносії. А звісно, звідки росія ще може мати гроші? Чи в неї така потужна економика, чи вона продає технології? Точно ні. Вона заробляє на корисних копалинах, в кращому випадку на нафтопереробці. Тобто якщо її обмежити у продажах нафти, то і доходи дуже впадуть.
12.02.2026 02:02 Відповісти
основні, проте не всі доходи. доходи від нафти і газу це не 100% наповнення їхнього бюджету..
12.02.2026 02:39 Відповісти
Я цілком серьозно це написав. Вони і до вторгнення були такі. Я в цьому спираюся на дані проф. Ліпсіца, він це розклав по полицям. 30-40% це були офіційні кацапські дані, якими вони намагалися приховати повний провал диверсифікації джерел доходу. Вони враховували в цих відсотках не всі категорії доходу. Лише декілька категорій напряму, як акциз від видобутку чи шось накшталт того. Але не враховували купу додаткових податків + супутні доходи.
Шоб я не працював поламаним телефоном, ось тут він розбирає це питання: https://www.youtube.com/watch?v=9Oc1ZT2qc24
12.02.2026 11:00 Відповісти
ну-ну) на пол годика им перекрыть хотя бы 80% поставок запоют по другому))0)
12.02.2026 00:02 Відповісти
На 2026 фінансовий рік офіційно прогнозується, що доходи від нафти та газу складатимуть приблизно 22% - 25% загального федерального бюджету Росії.
12.02.2026 00:02 Відповісти
У 2025 році доходи від нафти та газу складали менше 23% федерального бюджету Росії.
Це означає значне зниження порівняно з приблизно 30% у 2024 році і є найнижчим показником щонайменше за два десятиліття.
12.02.2026 00:05 Відповісти
Експорт з рф мінеральної продукції за 2025 рік склав $225,3 млрд. Начебто це багато. Але це все разом: нафта, газ, вугілля, руда, алмази. А весь експорт $418 млрд.
12.02.2026 00:10 Відповісти
а в цьому експорті враховане золото, яке лапті продали китайським комунякам на суму близько 200 лярдів баксів?
12.02.2026 00:16 Відповісти
Думаю, що це міф. Весь імпорт рф в 2025 році $279,0 млрд. Їм просто не потрібно продавати золото на таку дику суму.
12.02.2026 00:20 Відповісти
то мабуть та цифра у 200 лярдів не за 25-й рік, а за період з початку повномасштабного вторгнення.
12.02.2026 01:57 Відповісти
Коли зняти санкції з нафти РФ, у разі мирної угоди з Україною, буде вирішувати мале приватне сімейне підприємство із США, яким керують Трамп, Кушнер і Меланія?
11.02.2026 23:58 Відповісти
Ви нічого не розумієте. Це потужна система важелів та противаг яка існує в системі керування США.
12.02.2026 00:12 Відповісти
Трамп може зняти лише санкції, які вводила його адміністрація, а це лише санкції проти Лукойла і Роснєфті. на відміну усіх інших санкцій йому потрібен дозвіл Конгресу.. навряд чи він його отримає, навіть якби і дуже хотів..
12.02.2026 00:18 Відповісти
12.02.2026 00:21 Відповісти
Ага, ПісДіл нєізбєжен 😂
12.02.2026 09:24 Відповісти
Ідійоти...
(і пєдофіли)
11.02.2026 23:59 Відповісти
Скот. І нема чого додати.
12.02.2026 00:05 Відповісти
тож в інтересах України не йти на угоду поки кацапії не настане гаплик .
12.02.2026 00:06 Відповісти
Ти ще віриш в ці сказки зеленомордих під@рів?цікаво де ти живеш шо не бачиш на власні очі що робиться....
12.02.2026 05:01 Відповісти
Рудий виродок готовий відсосати у )(уйла, лиш би получити Нобелівську премію миру.
12.02.2026 00:15 Відповісти
щось мені здається, вся ця легенда про те що трамп хоче отримати премію мира - прикриття справжньої цілі трапма, змусити капітулювати Україну на користь рф
12.02.2026 00:30 Відповісти
Зняття санкцій більш небезпечна річ, ніж повна здача Донбасу. Росії не можна давати відновитись. Трамп хоч і дурень, але це повинен розуміти.
12.02.2026 00:35 Відповісти
Він телепень. А то невиправне. До того ж парашофіл.
12.02.2026 07:28 Відповісти
Вже не знають як вгодити рашці, тьху...
12.02.2026 00:39 Відповісти
А если русня эту нефть дешево в исраиль поставлять будет - это санкционно будет или нет?
12.02.2026 01:01 Відповісти
С педофилом трампом ничего хорошего Украине не будет. Надо дотерпеть до ноября когда конроль над Конгрессом будет у демократов.
12.02.2026 01:18 Відповісти
жили ми вже при демократах...
12.02.2026 01:35 Відповісти
І що було при демократах поганого? Принаймні при демократах Україні давали зброю, Х'уйло ходило обісцяне і опущене, і його називали вбивцею, а не як зараз московського людоїда називають другом сша, розстеляють червоні доріжки і запрошують на вечерю. При цьому ще й Україну звинувачують в тому що це ми агресор і не хочемо міру
12.02.2026 09:24 Відповісти
При демократах вистачило одного Джонсона, щоб Україні припинили постачання зброї.
12.02.2026 09:26 Відповісти
Тільки Джонсона поставили респи і Тромб. Які з кальсонів вискакували щоб Україні заблокувати поставки зброї і іншої допомоги. І Тромб до сих пір не може пробачити Байдену який надавав Україні допомогу врятувавши Україну від повної окупації. І я дивуюсь скільки ще наївних які вірять що Тромб і його шавки змінили свої цілі здати Україну Х'уйлу.
12.02.2026 09:31 Відповісти
який наївний коментар від наївного американця!!! В тебе якийсь особливий вид сліпоти напевно, якщо не бачив, що в тих файлах вказані І ДЕМОКРАТИ, І РЕСПУБЛІКАНЦІ....
саме тому про ці файли демократи ПОВНІСТЮ МОВЧАЛИ, коли були при владі і тепер республіканці НІЧОГО І НІКОГО НЕ РОЗСЛІДУЮТЬ навіть після того, як частину файлів оприлюднили!
12.02.2026 07:28 Відповісти
Якщо знімуть санкції, то це буде означати, що будь-яка злочинна держава може вбивати, грабувати, віджимати території у сусідів, знищувати все і їй за це ніякого покарання не буде.
12.02.2026 02:07 Відповісти
* будь-яка злочинна держава з ЯЗ
12.02.2026 09:27 Відповісти
Всё как россия планировала , санкции временно , территория и авторитет на всегда. Можно забирать и дальше и пугать европу и сша ставя условия
12.02.2026 02:10 Відповісти
Йшов 12й рік війни. В США досі думають, що для ***** гроші мають значення і можна придумати "мегавигідну угоду".
Лапті в гімні будуть по вуха сидіти з обрізаною соціалкою і **** в сраці, але Україну та мразь так просто не залишить. Це і для ******* персональний фетиш і для населення тої проклятої богом країни.
12.02.2026 04:03 Відповісти
Путін вже давно не договороздатний
12.02.2026 06:00 Відповісти
Ну так партнери ж.
12.02.2026 07:25 Відповісти
жидомасони хочуть якнайскоріше все порішати з жидокацапами, щоб нарешті вже перейти до **** дітей в тишині і спокої на якомусь черговому острові якогось чергового жида....😡

аж навіть жида призначили грати роль президента України і все-одно сатаністам щось не йде карта! ХАХАХАХАХА!!!!
12.02.2026 07:26 Відповісти
А де місцнві трампофіли,рендал флагі фіфс сьорди та інша пєрхоть з під крайньої плоті?
12.02.2026 08:13 Відповісти


Якщо УКРАЇНА підпише мир - капітуляцію ,і втратить до 30 %
своєю рідної землі. А ще частково і суверенітет, то з паРаші з
кацапів знімуть санкції ....ЗЕ біли продажні виродки так
на хера Україні итакі угоди?
12.02.2026 08:33 Відповісти
Тобто, можна вбити мільйони людей і дітей, зруйнувати цілу країну зробивши біженцями десятки мільйонів людей, а потім коли надокучить вбивати то підписати угоду і з тебе знімуть санкції і відповідальність за масовий геноцид? Зате за розпиття алкоголю в людному місці чи за несплату податків в сша саджають на величезні терміни. А вбивай, гвалтуй людей скільки хочеш, ще й назвуть хорошим хлопцем. Це і є американські цінності на які нам пропонують рівнятися.
12.02.2026 09:02 Відповісти
Тобто злочини путлерівського режиму й самого путлера адміністрація США вже пробачила рфії..... мерзотні виродки.
12.02.2026 09:46 Відповісти
 
 