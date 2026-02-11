РУС
3 173 49

США готовы снять санкции с нефти РФ в случае мирного соглашения с Украиной, - Бессент

бессент,сша

Министр финансов США Скотт Бессент допустил, что санкции Штатов в отношении российской нефти отменят в случае заключения мирного соглашения о завершении войны РФ против Украины.

Об этом он сказал в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Отмена санкций против РФ

Бессент считает, что это приведет к значительному снижению цен на нефть в мире.

"Если удастся достичь соглашения с Венесуэлой, Ираном, между Россией и Украиной, то на рынки может поступить большое количество нефти, а санкции Министерства финансов США будут отменены", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Добыча нефти в России сокращается из-за усиления давления со стороны США, - Bloomberg

Другие заявления

  • Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах подготовили дополнительные санкции против России, однако пока не планируют их вводить.
  • Перед этим Бессент говорил, что дальнейшие санкции США против России зависят от хода переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия санкций Трампа: Российский "Лукойл" нашел американского покупателя на свои иностранные активы

Автор: 

нефть (2138) россия (98966) санкции (12171) США (29240) Скотт Бессент (84)
Топ комментарии
+37
ТА США при Трампі взагалі готові прийняти в любій позі від РФ

- що цікаво вони проти ЕС
- проти Канади
- проти всіх союзників

......але РФ ублажають як можуть
11.02.2026 23:53 Ответить
11.02.2026 23:53 Ответить
+11
тож в інтересах України не йти на угоду поки кацапії не настане гаплик .
12.02.2026 00:06 Ответить
12.02.2026 00:06 Ответить
+9
Ідійоти...
(і пєдофіли)
11.02.2026 23:59 Ответить
11.02.2026 23:59 Ответить
ТА США при Трампі взагалі готові прийняти в любій позі від РФ

- що цікаво вони проти ЕС
- проти Канади
- проти всіх союзників

......але РФ ублажають як можуть
11.02.2026 23:53 Ответить
11.02.2026 23:53 Ответить
в кого відео-записи з дітойобом трампоном-гандоном з того острова еЙНштейна - того і ублажають!
записав би його Мозамбік, а не сатанинський кремль - ублажали би Мозамбік.
12.02.2026 07:34 Ответить
12.02.2026 07:34 Ответить
Вплив експорту нафти на рф звичайно існує, але воно сильно перебільшено.
11.02.2026 23:54 Ответить
11.02.2026 23:54 Ответить
Подумаєш... якихось 70% всіх доходів кацапського бюджету... нема чого хвилюватись..
12.02.2026 00:01 Ответить
12.02.2026 00:01 Ответить
та ну. звідки такі цифри? нафтогазові доходи там становили на початку повномасштабного вторгнення в межах 30-40%. тож навряд чи вони зараз виросли до 70%, особливо враховуючт той факт, що нафта зараз значно подешевшала у порівнянні з 22-м роком та й європейський ринок газу лапті втратили на 80-90%.
12.02.2026 00:14 Ответить
12.02.2026 00:14 Ответить
Росія це держава бензоколонка як казав дуже розумний містер Джон Маккейн, тобто основні її доходи це енергоносії. А звісно, звідки росія ще може мати гроші? Чи в неї така потужна економика, чи вона продає технології? Точно ні. Вона заробляє на корисних копалинах, в кращому випадку на нафтопереробці. Тобто якщо її обмежити у продажах нафти, то і доходи дуже впадуть.
12.02.2026 02:02 Ответить
12.02.2026 02:02 Ответить
основні, проте не всі доходи. доходи від нафти і газу це не 100% наповнення їхнього бюджету..
12.02.2026 02:39 Ответить
12.02.2026 02:39 Ответить
Я цілком серьозно це написав. Вони і до вторгнення були такі. Я в цьому спираюся на дані проф. Ліпсіца, він це розклав по полицям. 30-40% це були офіційні кацапські дані, якими вони намагалися приховати повний провал диверсифікації джерел доходу. Вони враховували в цих відсотках не всі категорії доходу. Лише декілька категорій напряму, як акциз від видобутку чи шось накшталт того. Але не враховували купу додаткових податків + супутні доходи.
Шоб я не працював поламаним телефоном, ось тут він розбирає це питання: https://www.youtube.com/watch?v=9Oc1ZT2qc24
показать весь комментарий
12.02.2026 11:00 Ответить
ну-ну) на пол годика им перекрыть хотя бы 80% поставок запоют по другому))0)
12.02.2026 00:02 Ответить
12.02.2026 00:02 Ответить
На 2026 фінансовий рік офіційно прогнозується, що доходи від нафти та газу складатимуть приблизно 22% - 25% загального федерального бюджету Росії.
12.02.2026 00:02 Ответить
12.02.2026 00:02 Ответить
У 2025 році доходи від нафти та газу складали менше 23% федерального бюджету Росії.
Це означає значне зниження порівняно з приблизно 30% у 2024 році і є найнижчим показником щонайменше за два десятиліття.
12.02.2026 00:05 Ответить
12.02.2026 00:05 Ответить
Експорт з рф мінеральної продукції за 2025 рік склав $225,3 млрд. Начебто це багато. Але це все разом: нафта, газ, вугілля, руда, алмази. А весь експорт $418 млрд.
12.02.2026 00:10 Ответить
12.02.2026 00:10 Ответить
а в цьому експорті враховане золото, яке лапті продали китайським комунякам на суму близько 200 лярдів баксів?
12.02.2026 00:16 Ответить
12.02.2026 00:16 Ответить
Думаю, що це міф. Весь імпорт рф в 2025 році $279,0 млрд. Їм просто не потрібно продавати золото на таку дику суму.
12.02.2026 00:20 Ответить
12.02.2026 00:20 Ответить
то мабуть та цифра у 200 лярдів не за 25-й рік, а за період з початку повномасштабного вторгнення.
12.02.2026 01:57 Ответить
12.02.2026 01:57 Ответить
Коли зняти санкції з нафти РФ, у разі мирної угоди з Україною, буде вирішувати мале приватне сімейне підприємство із США, яким керують Трамп, Кушнер і Меланія?
11.02.2026 23:58 Ответить
11.02.2026 23:58 Ответить
Ви нічого не розумієте. Це потужна система важелів та противаг яка існує в системі керування США.
12.02.2026 00:12 Ответить
12.02.2026 00:12 Ответить
Трамп може зняти лише санкції, які вводила його адміністрація, а це лише санкції проти Лукойла і Роснєфті. на відміну усіх інших санкцій йому потрібен дозвіл Конгресу.. навряд чи він його отримає, навіть якби і дуже хотів..
12.02.2026 00:18 Ответить
12.02.2026 00:18 Ответить
12.02.2026 00:21 Ответить
12.02.2026 00:21 Ответить
Ага, ПісДіл нєізбєжен 😂
12.02.2026 09:24 Ответить
12.02.2026 09:24 Ответить
Ідійоти...
(і пєдофіли)
11.02.2026 23:59 Ответить
11.02.2026 23:59 Ответить
Скот. І нема чого додати.
12.02.2026 00:05 Ответить
12.02.2026 00:05 Ответить
тож в інтересах України не йти на угоду поки кацапії не настане гаплик .
12.02.2026 00:06 Ответить
12.02.2026 00:06 Ответить
Ти ще віриш в ці сказки зеленомордих під@рів?цікаво де ти живеш шо не бачиш на власні очі що робиться....
12.02.2026 05:01 Ответить
12.02.2026 05:01 Ответить
Рудий виродок готовий відсосати у )(уйла, лиш би получити Нобелівську премію миру.
12.02.2026 00:15 Ответить
12.02.2026 00:15 Ответить
щось мені здається, вся ця легенда про те що трамп хоче отримати премію мира - прикриття справжньої цілі трапма, змусити капітулювати Україну на користь рф
12.02.2026 00:30 Ответить
12.02.2026 00:30 Ответить
Зняття санкцій більш небезпечна річ, ніж повна здача Донбасу. Росії не можна давати відновитись. Трамп хоч і дурень, але це повинен розуміти.
12.02.2026 00:35 Ответить
12.02.2026 00:35 Ответить
Він телепень. А то невиправне. До того ж парашофіл.
12.02.2026 07:28 Ответить
12.02.2026 07:28 Ответить
Вже не знають як вгодити рашці, тьху...
12.02.2026 00:39 Ответить
12.02.2026 00:39 Ответить
А если русня эту нефть дешево в исраиль поставлять будет - это санкционно будет или нет?
12.02.2026 01:01 Ответить
12.02.2026 01:01 Ответить
С педофилом трампом ничего хорошего Украине не будет. Надо дотерпеть до ноября когда конроль над Конгрессом будет у демократов.
12.02.2026 01:18 Ответить
12.02.2026 01:18 Ответить
жили ми вже при демократах...
12.02.2026 01:35 Ответить
12.02.2026 01:35 Ответить
І що було при демократах поганого? Принаймні при демократах Україні давали зброю, Х'уйло ходило обісцяне і опущене, і його називали вбивцею, а не як зараз московського людоїда називають другом сша, розстеляють червоні доріжки і запрошують на вечерю. При цьому ще й Україну звинувачують в тому що це ми агресор і не хочемо міру
12.02.2026 09:24 Ответить
12.02.2026 09:24 Ответить
При демократах вистачило одного Джонсона, щоб Україні припинили постачання зброї.
12.02.2026 09:26 Ответить
12.02.2026 09:26 Ответить
Тільки Джонсона поставили респи і Тромб. Які з кальсонів вискакували щоб Україні заблокувати поставки зброї і іншої допомоги. І Тромб до сих пір не може пробачити Байдену який надавав Україні допомогу врятувавши Україну від повної окупації. І я дивуюсь скільки ще наївних які вірять що Тромб і його шавки змінили свої цілі здати Україну Х'уйлу.
12.02.2026 09:31 Ответить
12.02.2026 09:31 Ответить
який наївний коментар від наївного американця!!! В тебе якийсь особливий вид сліпоти напевно, якщо не бачив, що в тих файлах вказані І ДЕМОКРАТИ, І РЕСПУБЛІКАНЦІ....
саме тому про ці файли демократи ПОВНІСТЮ МОВЧАЛИ, коли були при владі і тепер республіканці НІЧОГО І НІКОГО НЕ РОЗСЛІДУЮТЬ навіть після того, як частину файлів оприлюднили!
показать весь комментарий
12.02.2026 07:28 Ответить
Якщо знімуть санкції, то це буде означати, що будь-яка злочинна держава може вбивати, грабувати, віджимати території у сусідів, знищувати все і їй за це ніякого покарання не буде.
12.02.2026 02:07 Ответить
12.02.2026 02:07 Ответить
* будь-яка злочинна держава з ЯЗ
12.02.2026 09:27 Ответить
12.02.2026 09:27 Ответить
Всё как россия планировала , санкции временно , территория и авторитет на всегда. Можно забирать и дальше и пугать европу и сша ставя условия
12.02.2026 02:10 Ответить
12.02.2026 02:10 Ответить
Йшов 12й рік війни. В США досі думають, що для ***** гроші мають значення і можна придумати "мегавигідну угоду".
Лапті в гімні будуть по вуха сидіти з обрізаною соціалкою і **** в сраці, але Україну та мразь так просто не залишить. Це і для ******* персональний фетиш і для населення тої проклятої богом країни.
12.02.2026 04:03 Ответить
12.02.2026 04:03 Ответить
Путін вже давно не договороздатний
12.02.2026 06:00 Ответить
12.02.2026 06:00 Ответить
Ну так партнери ж.
12.02.2026 07:25 Ответить
12.02.2026 07:25 Ответить
жидомасони хочуть якнайскоріше все порішати з жидокацапами, щоб нарешті вже перейти до **** дітей в тишині і спокої на якомусь черговому острові якогось чергового жида....😡

аж навіть жида призначили грати роль президента України і все-одно сатаністам щось не йде карта! ХАХАХАХАХА!!!!
12.02.2026 07:26 Ответить
12.02.2026 07:26 Ответить
А де місцнві трампофіли,рендал флагі фіфс сьорди та інша пєрхоть з під крайньої плоті?
12.02.2026 08:13 Ответить
12.02.2026 08:13 Ответить


Якщо УКРАЇНА підпише мир - капітуляцію ,і втратить до 30 %
своєю рідної землі. А ще частково і суверенітет, то з паРаші з
кацапів знімуть санкції ....ЗЕ біли продажні виродки так
на хера Україні итакі угоди?
12.02.2026 08:33 Ответить
12.02.2026 08:33 Ответить
Тобто, можна вбити мільйони людей і дітей, зруйнувати цілу країну зробивши біженцями десятки мільйонів людей, а потім коли надокучить вбивати то підписати угоду і з тебе знімуть санкції і відповідальність за масовий геноцид? Зате за розпиття алкоголю в людному місці чи за несплату податків в сша саджають на величезні терміни. А вбивай, гвалтуй людей скільки хочеш, ще й назвуть хорошим хлопцем. Це і є американські цінності на які нам пропонують рівнятися.
12.02.2026 09:02 Ответить
12.02.2026 09:02 Ответить
Тобто злочини путлерівського режиму й самого путлера адміністрація США вже пробачила рфії..... мерзотні виродки.
12.02.2026 09:46 Ответить
12.02.2026 09:46 Ответить
 
 