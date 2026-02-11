США готовы снять санкции с нефти РФ в случае мирного соглашения с Украиной, - Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент допустил, что санкции Штатов в отношении российской нефти отменят в случае заключения мирного соглашения о завершении войны РФ против Украины.
Об этом он сказал в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
Отмена санкций против РФ
Бессент считает, что это приведет к значительному снижению цен на нефть в мире.
"Если удастся достичь соглашения с Венесуэлой, Ираном, между Россией и Украиной, то на рынки может поступить большое количество нефти, а санкции Министерства финансов США будут отменены", - сказал он.
Другие заявления
- Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах подготовили дополнительные санкции против России, однако пока не планируют их вводить.
- Перед этим Бессент говорил, что дальнейшие санкции США против России зависят от хода переговоров о прекращении войны РФ против Украины.
Михайло Иляш
роман #583809
Зэлэный_Змий
- що цікаво вони проти ЕС
- проти Канади
- проти всіх союзників
......але РФ ублажають як можуть
записав би його Мозамбік, а не сатанинський кремль - ублажали би Мозамбік.
Шоб я не працював поламаним телефоном, ось тут він розбирає це питання: https://www.youtube.com/watch?v=9Oc1ZT2qc24
Це означає значне зниження порівняно з приблизно 30% у 2024 році і є найнижчим показником щонайменше за два десятиліття.
(і пєдофіли)
саме тому про ці файли демократи ПОВНІСТЮ МОВЧАЛИ, коли були при владі і тепер республіканці НІЧОГО І НІКОГО НЕ РОЗСЛІДУЮТЬ навіть після того, як частину файлів оприлюднили!
Лапті в гімні будуть по вуха сидіти з обрізаною соціалкою і **** в сраці, але Україну та мразь так просто не залишить. Це і для ******* персональний фетиш і для населення тої проклятої богом країни.
аж навіть жида призначили грати роль президента України і все-одно сатаністам щось не йде карта! ХАХАХАХАХА!!!!
Якщо УКРАЇНА підпише мир - капітуляцію ,і втратить до 30 %
своєю рідної землі. А ще частково і суверенітет, то з паРаші з
кацапів знімуть санкції ....ЗЕ біли продажні виродки так
на хера Україні итакі угоди?