США готовы снять санкции с нефти РФ в случае мирного соглашения с Украиной, - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент допустил, что санкции Штатов в отношении российской нефти отменят в случае заключения мирного соглашения о завершении войны РФ против Украины.

Об этом он сказал в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Отмена санкций против РФ

Бессент считает, что это приведет к значительному снижению цен на нефть в мире.

"Если удастся достичь соглашения с Венесуэлой, Ираном, между Россией и Украиной, то на рынки может поступить большое количество нефти, а санкции Министерства финансов США будут отменены", - сказал он.

Другие заявления

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах подготовили дополнительные санкции против России, однако пока не планируют их вводить.

Перед этим Бессент говорил, что дальнейшие санкции США против России зависят от хода переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

