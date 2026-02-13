УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8647 відвідувачів онлайн
Новини Мюнхенська конференція 2026
937 19

Завтра у Мюнхені представимо бачення безпеки Європи, - Зеленський

Зеленський назвав мету на Мюнхенській конференції

Президент Володимир Зеленський заявив, що завтра на засіданні Мюнхенської безпекової конференції Україна представить бачення безпеки Європи.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

На думку президента, Європі потрібна незалежна й сильна оборонна промисловість – у партнерстві зі Сполученими Штатами.

Читайте також: Ідея виборів під час війни належить росіянам, бо вони "хочуть позбутися мене", - Зеленський

"Я вважаю, що Європа має бути незалежною, із сильними гарантіями безпеки. Упевнений, що Україна є сильним партнером, хорошим партнером із реальним досвідом, здобутим через цю війну – трагічну війну.

Але ми готові ділитися ним, готові бути партнерами, готові підтримувати Європу, і, звісно, ми розраховуємо на стратегічне партнерство з Німеччиною та іншими європейськими країнами", - розповів Зеленський.

Під час Мюнхенської конференції з питань безпеки Україна відкриває спільне виробництво.

"І ми говоритимемо про безпеку. Наше бачення буде представлене завтра", - додав він.

Також дивіться: Зеленський відвідав перше німецько-українське підприємство, що виготовляє дрони: 10 тис. передадуть вже цьогоріч. ВIДЕО

Що передувало?

Читайте: США обговорять з Угорщиною та Словаччиною закупівлі енергоносіїв РФ, - Рубіо

Автор: 

Зеленський Володимир (27812) оборона (4941)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Він зовсім стає неадекватним. За кого він себе має, якщо що тим хто його усім забезпечує, починає давати вказівки
показати весь коментар
13.02.2026 15:15 Відповісти
+4
Кукуха вже поїхала. Потрібно фіксувати розлад і Радой голосувати імпічмент
показати весь коментар
13.02.2026 15:22 Відповісти
+3
він себе має за представника неадекватної більшості населення України
показати весь коментар
13.02.2026 15:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.02.2026 15:12 Відповісти
Він зовсім стає неадекватним. За кого він себе має, якщо що тим хто його усім забезпечує, починає давати вказівки
показати весь коментар
13.02.2026 15:15 Відповісти
він себе має за представника неадекватної більшості населення України
показати весь коментар
13.02.2026 15:18 Відповісти
Мабуть ти сам дебіл, якщо думаєш що більшість населення України неадекватна.
показати весь коментар
13.02.2026 15:23 Відповісти
це не я так думаю. Це академічна соціологія так думає. В будь-якій країні і в будь-які часи.

Ти знаєш слово "академічна" ?

Чи ти чисто по телемарафону знання отримуєш ?
показати весь коментар
13.02.2026 15:26 Відповісти
Нікада нєт врємєні ****** стратєгічєскі
показати весь коментар
13.02.2026 15:16 Відповісти
Кукуха вже поїхала. Потрібно фіксувати розлад і Радой голосувати імпічмент
показати весь коментар
13.02.2026 15:22 Відповісти
"Упевнений, що Україна є хорошим партнером із реальним досвідом, здобутим через цю війну.
І ми говоритимемо про безпеку. Наше бачення буде представлене завтра" (с)
показати весь коментар
13.02.2026 15:23 Відповісти
Будуть шашлики европейського масштабу у травні .
показати весь коментар
13.02.2026 15:24 Відповісти
Спочатку з безпекою України розберись і не масштабуй це на Європу.
показати весь коментар
13.02.2026 15:31 Відповісти
Прості гарантії безпеки це свої балістичні ракети, южмаш колись робив
показати весь коментар
13.02.2026 15:38 Відповісти
Так вже Ішингер, голова цієї конференції, сказав, що поки триває війна в Україні - Європа може спати спокійно... Ось і всі "гарантії" для Європи.
показати весь коментар
13.02.2026 15:42 Відповісти
Про безпеку Європи він буде нести,при тому,що безпеку своєї країни не вміє забезпечити...
показати весь коментар
13.02.2026 15:59 Відповісти
Що ты там предоставить можешь, патужный мародер?
показати весь коментар
13.02.2026 16:15 Відповісти
Что-то рано у него началось, если смотреть на Трампа.
Напевне це владна деменція.
показати весь коментар
13.02.2026 16:18 Відповісти
БАЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПО ЗЕЛЕНСЬКОМУ.

показати весь коментар
13.02.2026 16:24 Відповісти
Ти вже в 2022р.представляв!
показати весь коментар
13.02.2026 20:57 Відповісти
Просрочений диктатор на гастролі , намародерив і вивозить чемодани нечесть метрова
показати весь коментар
13.02.2026 21:53 Відповісти
 
 