Завтра у Мюнхені представимо бачення безпеки Європи, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що завтра на засіданні Мюнхенської безпекової конференції Україна представить бачення безпеки Європи.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

На думку президента, Європі потрібна незалежна й сильна оборонна промисловість – у партнерстві зі Сполученими Штатами.

Читайте також: Ідея виборів під час війни належить росіянам, бо вони "хочуть позбутися мене", - Зеленський

"Я вважаю, що Європа має бути незалежною, із сильними гарантіями безпеки. Упевнений, що Україна є сильним партнером, хорошим партнером із реальним досвідом, здобутим через цю війну – трагічну війну.

Але ми готові ділитися ним, готові бути партнерами, готові підтримувати Європу, і, звісно, ми розраховуємо на стратегічне партнерство з Німеччиною та іншими європейськими країнами", - розповів Зеленський.

Під час Мюнхенської конференції з питань безпеки Україна відкриває спільне виробництво.

"І ми говоритимемо про безпеку. Наше бачення буде представлене завтра", - додав він.

Також дивіться: Зеленський відвідав перше німецько-українське підприємство, що виготовляє дрони: 10 тис. передадуть вже цьогоріч. ВIДЕО

Що передувало?

Відомо, що президент Зеленський прибув до Мюнхена, де стартувала Мюнхенська безпекова конференція.

У Німеччині Зеленський відвідав перше німецько-українське підприємство , що виробляє дрони для української армії.

Читайте: США обговорять з Угорщиною та Словаччиною закупівлі енергоносіїв РФ, - Рубіо