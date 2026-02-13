Завтра у Мюнхені представимо бачення безпеки Європи, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що завтра на засіданні Мюнхенської безпекової конференції Україна представить бачення безпеки Європи.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
На думку президента, Європі потрібна незалежна й сильна оборонна промисловість – у партнерстві зі Сполученими Штатами.
"Я вважаю, що Європа має бути незалежною, із сильними гарантіями безпеки. Упевнений, що Україна є сильним партнером, хорошим партнером із реальним досвідом, здобутим через цю війну – трагічну війну.
Але ми готові ділитися ним, готові бути партнерами, готові підтримувати Європу, і, звісно, ми розраховуємо на стратегічне партнерство з Німеччиною та іншими європейськими країнами", - розповів Зеленський.
Під час Мюнхенської конференції з питань безпеки Україна відкриває спільне виробництво.
"І ми говоритимемо про безпеку. Наше бачення буде представлене завтра", - додав він.
Що передувало?
- Відомо, що президент Зеленський прибув до Мюнхена, де стартувала Мюнхенська безпекова конференція.
- У Німеччині Зеленський відвідав перше німецько-українське підприємство, що виробляє дрони для української армії.
Ти знаєш слово "академічна" ?
Чи ти чисто по телемарафону знання отримуєш ?
Напевне це владна деменція.