Завтра в Мюнхене представим видение безопасности Европы, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что завтра на заседании Мюнхенской конференции по безопасности Украина представит свое видение безопасности Европы.
Что известно
По мнению президента, Европе нужна независимая и сильная оборонная промышленность - в партнерстве с Соединенными Штатами.
"Я считаю, что Европа должна быть независимой, с сильными гарантиями безопасности. Уверен, что Украина является сильным партнером, хорошим партнером с реальным опытом, полученным благодаря этой войне - трагической войне.
Но мы готовы делиться им, готовы быть партнерами, готовы поддерживать Европу, и, конечно, мы рассчитываем на стратегическое партнерство с Германией и другими европейскими странами", - рассказал Зеленский.
Во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Украина открывает совместное производство.
"И мы будем говорить о безопасности. Наше видение будет представлено завтра", - добавил он.
Что предшествовало?
- Известно, что президент Зеленский прибыл в Мюнхен, где стартовала Мюнхенская конференция по безопасности.
- В Германии Зеленскийпосетил первое немецко-украинское предприятие, производящее дроны для украинской армии.
