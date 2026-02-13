РУС
Новости Мюнхенская конференция 2026
856 19

Завтра в Мюнхене представим видение безопасности Европы, - Зеленский

Зеленский назвал цель на Мюнхенской конференции

Президент Владимир Зеленский заявил, что завтра на заседании Мюнхенской конференции по безопасности Украина представит свое видение безопасности Европы.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По мнению президента, Европе нужна независимая и сильная оборонная промышленность - в партнерстве с Соединенными Штатами.

"Я считаю, что Европа должна быть независимой, с сильными гарантиями безопасности. Уверен, что Украина является сильным партнером, хорошим партнером с реальным опытом, полученным благодаря этой войне - трагической войне.

Но мы готовы делиться им, готовы быть партнерами, готовы поддерживать Европу, и, конечно, мы рассчитываем на стратегическое партнерство с Германией и другими европейскими странами", - рассказал Зеленский.

Во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Украина открывает совместное производство.

"И мы будем говорить о безопасности. Наше видение будет представлено завтра", - добавил он.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (23705) оборона (5366)
Він зовсім стає неадекватним. За кого він себе має, якщо що тим хто його усім забезпечує, починає давати вказівки
Кукуха вже поїхала. Потрібно фіксувати розлад і Радой голосувати імпічмент
він себе має за представника неадекватної більшості населення України
13.02.2026 15:18 Ответить
Він зовсім стає неадекватним. За кого він себе має, якщо що тим хто його усім забезпечує, починає давати вказівки
він себе має за представника неадекватної більшості населення України
Мабуть ти сам дебіл, якщо думаєш що більшість населення України неадекватна.
це не я так думаю. Це академічна соціологія так думає. В будь-якій країні і в будь-які часи.

Ти знаєш слово "академічна" ?

Чи ти чисто по телемарафону знання отримуєш ?
Нікада нєт врємєні ****** стратєгічєскі
Кукуха вже поїхала. Потрібно фіксувати розлад і Радой голосувати імпічмент
"Упевнений, що Україна є хорошим партнером із реальним досвідом, здобутим через цю війну.
І ми говоритимемо про безпеку. Наше бачення буде представлене завтра" (с)
Будуть шашлики европейського масштабу у травні .
Спочатку з безпекою України розберись і не масштабуй це на Європу.
Прості гарантії безпеки це свої балістичні ракети, южмаш колись робив
Так вже Ішингер, голова цієї конференції, сказав, що поки триває війна в Україні - Європа може спати спокійно... Ось і всі "гарантії" для Європи.
Про безпеку Європи він буде нести,при тому,що безпеку своєї країни не вміє забезпечити...
Що ты там предоставить можешь, патужный мародер?
Что-то рано у него началось, если смотреть на Трампа.
Напевне це владна деменція.
БАЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПО ЗЕЛЕНСЬКОМУ.

Ти вже в 2022р.представляв!
Просрочений диктатор на гастролі , намародерив і вивозить чемодани нечесть метрова
