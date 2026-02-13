Завтра в Мюнхене представим видение безопасности Европы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что завтра на заседании Мюнхенской конференции по безопасности Украина представит свое видение безопасности Европы.

Цензор.НЕТ

Что известно

По мнению президента, Европе нужна независимая и сильная оборонная промышленность - в партнерстве с Соединенными Штатами.

"Я считаю, что Европа должна быть независимой, с сильными гарантиями безопасности. Уверен, что Украина является сильным партнером, хорошим партнером с реальным опытом, полученным благодаря этой войне - трагической войне.

Но мы готовы делиться им, готовы быть партнерами, готовы поддерживать Европу, и, конечно, мы рассчитываем на стратегическое партнерство с Германией и другими европейскими странами", - рассказал Зеленский.

Во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Украина открывает совместное производство.

"И мы будем говорить о безопасности. Наше видение будет представлено завтра", - добавил он.

Что предшествовало?

Известно, что президент Зеленский прибыл в Мюнхен, где стартовала Мюнхенская конференция по безопасности.

В Германии Зеленскийпосетил первое немецко-украинское предприятие, производящее дроны для украинской армии.

