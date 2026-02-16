1 633 15

Швейцарія гарантує безпечний проліт делегації Росії для участі у переговорах у Женеві

Швейцарська сторона підтвердила безпечний проліт делегації Росії на мирні перемовини у форматі "Україна – США – Росія", що пройдуть у Женеві 17-18 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

"Безумовно, Швейцарія як майданчик, що приймає, відіграватиме роль у забезпеченні безпеки прибуття делегацій", - йдеться в повідомленні.

Склад делегації

До складу делегації РФ увійдуть щонайменше 15 осіб. 

Зокрема, у переговорах братиме участь заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін, а очолить делегацію помічник президента РФ Володимир Мединський.

Що передувало?

Топ коментарі
Швейцарія дуже нейтральна. Нвіть еврейське золото в Другу Світову приймала у нацистів, не червоніючи.
16.02.2026 06:46 Відповісти
а до Швейцарії ніхто не гарантує
16.02.2026 06:49 Відповісти
Швейцарія красива країна.
Там живуть троє неповнолітніх дітей ексміністра енергетики Германа Галущенка, але то таке.
16.02.2026 06:46 Відповісти
Конкретні деталі маршруту та заходів безпеки не розкриваються.
16.02.2026 06:44 Відповісти
От-от... Бо навкруги Швейцарії купа країн (в тому числі, і НАТО)... І всі вони підписали мандат на арешт Путіна... Хіба що через космос полетять...
16.02.2026 07:47 Відповісти
та де ж та довбана делегація?
он вже два гаранта вашої нашої безпеки чекають на "відіграти роль"
а якщо не потягнуть, догарантуємо літаком ))

...чому одразу по Вам?
ми невідомі дрони збивати готуємось,
а Вас спеціально ніхто чіпати не буде... підете як "суміжні втрати"

16.02.2026 10:46 Відповісти
НАБУ підтвердило затримання Галущенка під час перетину кордону.
16.02.2026 06:50 Відповісти
ну і дурак ,огородами треба було
16.02.2026 06:58 Відповісти
або через Тису...
і нехай не нервує, що плавати не вміє...
таке 💩 не потоне
16.02.2026 10:38 Відповісти
Паша Лазаренко також в швейцарських банках свої відкати від юльки тримав.
Їздив в Швейцарію до своїх рахунків (прикриваючись переговорами) і спалився.
16.02.2026 07:12 Відповісти
Чи й ге гаранти. Можуть тільки гарантувати депозит з золотих коронок закатованих у концтаборах.
16.02.2026 07:07 Відповісти
колись швейцарський діспетчер звів два літака у небі
тоді ще чеченець його того... на порозі за це...
така безпека...
16.02.2026 07:14 Відповісти
а добиратися під@ри до "гаранта" як будуть???
16.02.2026 08:29 Відповісти
Швейцарія не межує з Росією, і може хтось з Європи подарує людям радісний момент.
16.02.2026 08:52 Відповісти
Ну нехай собі Швейцарія щось і гарантує, але крім неї в світі залишається ще близько двох сотень країн, які ніколи нічого рашці не гарантували.
16.02.2026 11:21 Відповісти
 
 