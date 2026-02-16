Швейцарія гарантує безпечний проліт делегації Росії для участі у переговорах у Женеві
Швейцарська сторона підтвердила безпечний проліт делегації Росії на мирні перемовини у форматі "Україна – США – Росія", що пройдуть у Женеві 17-18 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
"Безумовно, Швейцарія як майданчик, що приймає, відіграватиме роль у забезпеченні безпеки прибуття делегацій", - йдеться в повідомленні.
Склад делегації
До складу делегації РФ увійдуть щонайменше 15 осіб.
Зокрема, у переговорах братиме участь заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін, а очолить делегацію помічник президента РФ Володимир Мединський.
Що передувало?
-
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
-
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
он вже два гаранта
вашоїнашої безпеки чекають на "відіграти роль"
а якщо не потягнуть, догарантуємо літаком ))
...чому одразу по Вам?
ми невідомі дрони збивати готуємось,
а Вас спеціально ніхто чіпати не буде... підете як "суміжні втрати"
Там живуть троє неповнолітніх дітей ексміністра енергетики Германа Галущенка, але то таке.
і нехай не нервує, що плавати не вміє...
таке 💩 не потоне
Їздив в Швейцарію до своїх рахунків (прикриваючись переговорами) і спалився.
тоді ще чеченець його того... на порозі за це...
така безпека...