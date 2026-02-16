Швейцарія гарантує безпечний проліт делегації Росії для участі у переговорах у Женеві

Швейцарська сторона підтвердила безпечний проліт делегації Росії на мирні перемовини у форматі "Україна – США – Росія", що пройдуть у Женеві 17-18 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

"Безумовно, Швейцарія як майданчик, що приймає, відіграватиме роль у забезпеченні безпеки прибуття делегацій", - йдеться в повідомленні.

Склад делегації

До складу делегації РФ увійдуть щонайменше 15 осіб.

Зокрема, у переговорах братиме участь заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін, а очолить делегацію помічник президента РФ Володимир Мединський.

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.

У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

