Швейцария гарантирует безопасный пролет делегации России для участия в переговорах в Женеве
Швейцарская сторона подтвердила безопасный пролет делегации России на мирные переговоры в формате "Украина – США – Россия", которые пройдут в Женеве 17-18 февраля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
"Безусловно, Швейцария как принимающая сторона будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций", – говорится в сообщении.
Состав делегации
В состав делегации РФ войдут не менее 15 человек.
В частности, в переговорах примет участие заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, а возглавит делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
