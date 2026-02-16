Швейцария гарантирует безопасный пролет делегации России для участия в переговорах в Женеве

Швейцарская сторона подтвердила безопасный пролет делегации России на мирные переговоры в формате "Украина – США – Россия", которые пройдут в Женеве 17-18 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Безусловно, Швейцария как принимающая сторона будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций", – говорится в сообщении.

Состав делегации

В состав делегации РФ войдут не менее 15 человек.

В частности, в переговорах примет участие заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, а возглавит делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.

Что предшествовало?

Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.

В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация направляется в Женеву на новый раунд переговоров, - Буданов