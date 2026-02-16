РУС
Новости Мирные переговоры
1 415 15

Швейцария гарантирует безопасный пролет делегации России для участия в переговорах в Женеве

Швейцария обеспечит безопасный пролет делегации РФ на переговоры в Женеве

Швейцарская сторона подтвердила безопасный пролет делегации России на мирные переговоры в формате "Украина – США – Россия", которые пройдут в Женеве 17-18 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

"Безусловно, Швейцария как принимающая сторона будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций", – говорится в сообщении.

Состав делегации

В состав делегации РФ войдут не менее 15 человек. 

В частности, в переговорах примет участие заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, а возглавит делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация направляется в Женеву на новый раунд переговоров, - Буданов

Автор: 

россия (17054) Швейцария (49)
+12
Швейцарія дуже нейтральна. Нвіть еврейське золото в Другу Світову приймала у нацистів, не червоніючи.
16.02.2026 06:46 Ответить
+9
а до Швейцарії ніхто не гарантує
16.02.2026 06:49 Ответить
+7
Швейцарія красива країна.
Там живуть троє неповнолітніх дітей ексміністра енергетики Германа Галущенка, але то таке.
16.02.2026 06:46 Ответить
Конкретні деталі маршруту та заходів безпеки не розкриваються.
16.02.2026 06:44 Ответить
16.02.2026 06:49 Ответить
От-от... Бо навкруги Швейцарії купа країн (в тому числі, і НАТО)... І всі вони підписали мандат на арешт Путіна... Хіба що через космос полетять...
16.02.2026 07:47 Ответить
та де ж та довбана делегація?
он вже два гаранта вашої нашої безпеки чекають на "відіграти роль"
а якщо не потягнуть, догарантуємо літаком ))

...чому одразу по Вам?
ми невідомі дрони збивати готуємось,
а Вас спеціально ніхто чіпати не буде... підете як "суміжні втрати"

16.02.2026 10:46 Ответить
16.02.2026 06:46 Ответить
НАБУ підтвердило затримання Галущенка під час перетину кордону.
16.02.2026 06:50 Ответить
ну і дурак ,огородами треба було
16.02.2026 06:58 Ответить
або через Тису...
і нехай не нервує, що плавати не вміє...
таке 💩 не потоне
16.02.2026 10:38 Ответить
16.02.2026 06:46 Ответить
Паша Лазаренко також в швейцарських банках свої відкати від юльки тримав.
Їздив в Швейцарію до своїх рахунків (прикриваючись переговорами) і спалився.
16.02.2026 07:12 Ответить
Чи й ге гаранти. Можуть тільки гарантувати депозит з золотих коронок закатованих у концтаборах.
16.02.2026 07:07 Ответить
колись швейцарський діспетчер звів два літака у небі
тоді ще чеченець його того... на порозі за це...
така безпека...
16.02.2026 07:14 Ответить
а добиратися під@ри до "гаранта" як будуть???
16.02.2026 08:29 Ответить
Швейцарія не межує з Росією, і може хтось з Європи подарує людям радісний момент.
16.02.2026 08:52 Ответить
Ну нехай собі Швейцарія щось і гарантує, але крім неї в світі залишається ще близько двох сотень країн, які ніколи нічого рашці не гарантували.
16.02.2026 11:21 Ответить
 
 