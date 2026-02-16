Стубб про відносини Фінляндії зі США та перспективи миру в Україні
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що відносини Фінляндії зі США досягли "червоної лінії". Він також наголосив на врегулюванні питання Гренландії та важливості участі США у мирному процесі в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.
Стубб також зазначив, що відносини Європи з США змінилися через ідеологічні розбіжності, в тому числі вихід США з Паризької кліматичної угоди і ряду міжнародних організацій.
При цьому США залишаються залученими до мирного процесу в Україні, проте ключове питання, на думку Стубба, - готовність Росії прийняти можливу угоду, і зараз така перспектива малоймовірна.
Що передувало?
-
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
-
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Andris F. ***********