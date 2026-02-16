Стубб про відносини Фінляндії зі США та перспективи миру в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що відносини Фінляндії зі США досягли "червоної лінії". Він також наголосив на врегулюванні питання Гренландії та важливості участі США у мирному процесі в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

Стубб також зазначив, що відносини Європи з США змінилися через ідеологічні розбіжності, в тому числі вихід США з Паризької кліматичної угоди і ряду міжнародних організацій.

При цьому США залишаються залученими до мирного процесу в Україні, проте ключове питання, на думку Стубба, - готовність Росії прийняти можливу угоду, і зараз така перспектива малоймовірна.

