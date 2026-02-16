Стубб об отношениях Финляндии с США и перспективах мира в Украине
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения Финляндии с США достигли "красной линии". Он также подчеркнул важность урегулирования вопроса Гренландии и участия США в мирном процессе в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.
Стубб также отметил, что отношения Европы с США изменились из-за идеологических разногласий, в том числе выхода США из Парижского климатического соглашения и ряда международных организаций.
При этом США остаются вовлеченными в мирный процесс в Украине, однако ключевой вопрос, по мнению Стубба, - готовность России принять возможное соглашение, и сейчас такая перспектива маловероятна.
Что предшествовало?
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
