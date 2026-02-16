РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9422 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры Трамп хочет видеть Гренландию в США
2 184 9

Стубб об отношениях Финляндии с США и перспективах мира в Украине

Александр Стубб об отношениях Финляндии и США и мире в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения Финляндии с США достигли "красной линии". Он также подчеркнул важность урегулирования вопроса Гренландии и участия США в мирном процессе в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Стубб также отметил, что отношения Европы с США изменились из-за идеологических разногласий, в том числе выхода США из Парижского климатического соглашения и ряда международных организаций.

При этом США остаются вовлеченными в мирный процесс в Украине, однако ключевой вопрос, по мнению Стубба, - готовность России принять возможное соглашение, и сейчас такая перспектива маловероятна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина победит в войне, Путин уже потерпел стратегическое поражение, - президент Финляндии Стубб

Что предшествовало?

Автор: 

россия (17054) США (4582) Стубб Александр (129) война в Украине (5465)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і Стуббу дійшло
показать весь комментарий
16.02.2026 08:53 Ответить
Нічого йому не дійшло, він точно знає, що всі миротворчі зусилля США потужний при підтримці європейських партнерів помножить на нуль.
показать весь комментарий
16.02.2026 09:01 Ответить
Беги уже на ращу сдавайся *****
показать весь комментарий
16.02.2026 10:42 Ответить
Типова відповідь потужно-незламного поцріота коли немає чим крити правду: матюки і хамство. Першими побіжать твої зелені кумири до своїх закордонних маєтків , коли орки остаточно добють українську енергетику і логістику і Україна зануриться в гуманітарну катастрофу, а "краснобокі" будуть на руїнах зустрічати москалів.
показать весь комментарий
16.02.2026 15:16 Ответить
Стубб виграв у рижого у гольф?
показать весь комментарий
16.02.2026 09:21 Ответить
Не припинення російської військової агресії проти України, я мир в Україні. І треба так розуміти, що Зеленський з таким формулювання́м погоджується.
показать весь комментарий
16.02.2026 09:23 Ответить
Хочу дать бесплатный совет украинскому правительству (хотя у меня обычно консультации платные). Если на ближайших переговорах в Женеве от россиян будет Мединский, то от украинской стороны руководителем делегации должен быть Гордон. Дмитрий Ильич сделает так, что рoccияне подавятся зефиром Гордон, поперхнутся кавой Гордон и будут горько рыдать в подушку Гордон. Выжившие получат в подарок книгу с автографом Гордона и ароматизатор "Пахучий гордон". Домой из них вернутся не все...
Andris F. ***********
показать весь комментарий
16.02.2026 09:31 Ответить
Слушна порада! Тільки наше керівництво не прислухається до неї, як і до всіх розумних і слушних порад.
показать весь комментарий
16.02.2026 12:50 Ответить
США -Це вже держава на кшталт Бразілії. Достатньо було Трампа.
показать весь комментарий
16.02.2026 11:29 Ответить
 
 