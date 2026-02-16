Стубб об отношениях Финляндии с США и перспективах мира в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения Финляндии с США достигли "красной линии". Он также подчеркнул важность урегулирования вопроса Гренландии и участия США в мирном процессе в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Стубб также отметил, что отношения Европы с США изменились из-за идеологических разногласий, в том числе выхода США из Парижского климатического соглашения и ряда международных организаций.

При этом США остаются вовлеченными в мирный процесс в Украине, однако ключевой вопрос, по мнению Стубба, - готовность России принять возможное соглашение, и сейчас такая перспектива маловероятна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина победит в войне, Путин уже потерпел стратегическое поражение, - президент Финляндии Стубб

Что предшествовало?