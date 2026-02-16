Кім Чен Ин відкрив новий район у Пхеньяні для родин загиблих солдатів, які воювали на боці РФ в Україні, - Reuters
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин взяв участь у церемонії завершення будівництва житлового кварталу для сімей військовослужбовців, які загинули на війні Росії проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Кім Чен Ин заявив, що новий житловий район символізує "дух і жертву" загиблих військових. За його словами, ці будинки мають дозволити сім'ям, які втратили близьких, "пишатися своїми синами та чоловіками та жити щасливо".
Він додав, що наполягав на завершенні проєкту "навіть на один день раніше", сподіваючись, що це принесе "деяке полегшення" родинам військовослужбовців.
Що відомо?
Близько 6 тисяч північнокорейських військових загинули або зазнали поранень під час участі у війні Росії проти України.
Останніми місяцями в Пхеньяні відбулися кілька публічних церемоній на честь загиблих, зокрема відкриття нового меморіального комплексу, де планують встановити памʼятник солдатам, які загинули у війні Росії проти України.
Теж мені герої, пішли за наказом воювати на іншу половину земної кулі.
При цьому решта корейців як жила у злиднях поза Пхеньяном, так і житиме далі.
Тому все це - тупо надування щік.
тому що їх використовували виключно в курській обл.
Кім дурний, але хитрий.
брати безпосередню участь у війні на території України не став.
.
Обидві країни - як би не КНДР.
Північнокорейські війська були залучені у війну з Україною з осені 2024 року. Відтоді втрати КНА склали 6 тисяч осіб, а близько 11 тис. військових залишаються на території Росії в прикордонній із Сумською областю зоні.
Яка зараз роль північнокорейців у війні проти України і чому вони продовжують залишатися в Курській області? Давайте розберемося.
Скільки солдатів КНА було задіяно у війні
Хотілося б зазначити, що за весь час застосування північнокорейського контингенту у війні проти України на батьківщину з Росії повернулося, за даними південнокорейської розвідки, близько 1 100 військових. Так, з урахуванням втрат і контингенту, що зберігається в Курській області, у війні проти України було задіяно понад 18 тисяч північнокорейских військових.
Ще одним важливим моментом є те, що від дня залучення військових КНА в бойових діях вони брали участь в окупації українських територій лише опосередковано. Випадки, коли північнокорейці безпосередньо заходили на територію України, були поодинокі.
І з урахуванням того, що фіксувалися вони в прикордонній зоні Курської та Сумської областей, не виключено, що це був або помилковий захід північнокорейських підрозділів, або навмисне відправлення їх російським командуванням - за відсутності згоди на такі дії командирів Корейської народної армії.
Підрозділи КНА зараз переважно розміщуються в Курській області, беручи участь в артилерійських обстрілах Сумщини, а також нальотах за допомогою тактичних дронів, підвищуючи тим самим навички оперування fpv. Але в активних бойових діях на території України - ні.
Очевидно, це є невід'ємною частиною домовленостей між Пхеньяном і Москвою - не використовувати північнокорейців за межами Росії. Чи зумовлено це тим, що Пхеньян все-таки дотримується певних міжнародних обмежень у питаннях застосування свого контингенту в РФ, чи просто Кім Чен Ин для відправлення північнокорейців на територію України зажадав від Путіна значно більшої оплати і виставив непідйомні умови - складно сказати. Але факт такий, що солдати КНА намагаються не залишати Курську область. Принаймні поки що.
Ефект і ефективність КНА у 2024 році
Інформація про те, що північнокорейські війська можуть взяти участь у війні з Україною, почала з'являтися ще в червні 2024 року. У західних ЗМІ було опубліковано, що Володимир Путін під час зустрічі з Кім Чен Ином звернувся до того із запитом не тільки про постачання *********** і техніки, а й інженерних військ.
Озвучувалося припущення, що для потреб російських окупаційних військ можуть бути відправлені 3-4 інженерні бригади - на тлі просто катастрофічних втрат інженерних військ російської армії.
Але рейдова операція Сил оборони України в Курській області РФ у серпні 2024 року, вочевидь, кардинальним чином змусила переглянути запит Путіна. І мова зайшла не про 3-4 інженерні бригади, а саме про таку кількість піхоти. Причина та сама, що й під час першого запиту: катастрофічна ситуація з обороною Курської області у РОВ і відсутність можливості швидкого збільшення російського угруповання на провальному плацдармі.
Залучення військових КНА стало яскравою демонстрацією обмежених можливостей Росії самостійно справлятися з несподіваними викликами, навіть у тій категорії, яка, здавалося б, завжди для російської армії була безпроблемною, - набір людського ресурсу.
Тобто всі експертні висновки і думки про те, що Росія володіє безмежним людським ресурсом і в цьому питанні їй неможливо протистояти, - були розбиті в пух і прах. Завжди було можливо, головне - правильний підхід.
Зі свого боку ефект від застосування солдатів КНА в Курській області розкрив і явну недооцінку північнокорейської військової машини в питаннях підготовки військовослужбовців.
Коли почали з'являтися перші повідомлення про перекидання підрозділів КНА в Курську область, інформаційний простір України ряснів безглуздими, клікбейтними заголовками про те, що половина північнокорейців розбіглася, інша спилася і загрузла на порносайтах, і що ніхто не готовий воювати.
Реальність виявилася іншою.
Північнокорейські військові були водночас відчайдушні, сміливі та добре підготовлені. У солдатів КНА був високий рівень вогневої підготовки, що підтверджувало: у КНДР цьому приділяється багато уваги під час підготовки піхоти. І це не просто пропагандистські ролики, а факт. Нарівні з підготовкою навичок була й глибока ідеологічна обробка солдатів, які навіть коли отримували поранення і не мали змоги бути евакуйованими, закінчували життя самогубством.
У північнокорейських підрозділів відзначалася висока злагодженість дій бійців у ланці рота-взвод. Навіть за недостатнього зв'язку і підтримки вони діяли набагато організованіше й ефективніше за російських окупантів. Висока організація разом із безстрашністю і відчайдушністю дійсно давали результат там, де росіяни втрачали роту з нульовим ККД.
Це все привело до того, що підрозділи КНА зіграли вирішальну роль у поверненні контролю РОВ над частиною Курської області. За відсутності підтримки з боку північнокорейських підрозділів, які за ступенем підготовки були кращими за підрозділи РОВ і зазнавали втрат багато в чому через бездумне застосування їхнього ресурсу російськими командирами, російським військам навряд чи вдалося б повернути повний контроль над КуНР до кінця 2025 року.
Навіщо КНА залишаються в Росії
Тим часом, здавалося б, якщо РОВ повернули контроль над Курською областю, то навіщо північнокорейські війська залишаються на території Росії, а в КНДР повернулися всього 1100 військових?
Відповідь криється в тій самій причині, з якої північнокорейці взагалі з'явилися в РФ: російським військам критично не вистачає особового складу для закриття всіх ділянок фронту. І варто десь виникнути критичній ситуації, як одразу починається якщо не провал, то просідання за оборонними можливостями.
Якщо завтра з Курської області будуть виведені підрозділи КНА, то все угруповання різко ослабне і не зможе не тільки проводити наступальні дії в Сумській області, а й утримувати в обороні навіть захоплені території.
Минулого тижня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський зазначав, що в січні у РОВ був відзначений найважливіший дисбаланс: вони втратили за місяць більше особового складу, ніж змогли мобілізувати. Різниця склала 8 тисяч осіб!
На перший погляд це незначний показник, але - ні. З другої половини 2025 року російське окупаційне угруповання не збільшується, а зберігає середній кількісний показник у 700-715 тисяч осіб, з урахуванням резервів. Натомість з 2022 року РОВ щорічно за допомогою мобілізаційних заходів збільшувалися на 110-130 тисяч.
Очевидно, що армія Росії занурюється в мобілізаційну кризу, яку виправити можна буде тільки оголошенням загальної мобілізації - у жорсткому, репресивному форматі. Але поки що путінський режим із цим не поспішає, побоюючись внутрішньої дестабілізації в країні.
З цієї причини північнокорейські війська залишаються в Росії і, можливо, навіть буде порушено питання про збільшення цього контингенту.
РОВ занурюються в кризу, якої їм вдавалося уникнути протягом чотирьох років "частковою" мобілізацією і разовими виплатами контрактникам. Але охочих вирушити в Україну вбивати за пару-трійку мільйонів рублів, з високою ймовірністю повернутися назад у цинку, стає дедалі менше. Поступово надією для продовження війни для путінського режиму стають іноземні війська і рекрутинг у країнах третього світу."
Генерали і блатні полковники безкоштовно отримували по кілька квартир на тещ, батьків, і ще на додачу на себе після фіктивних розлученнь