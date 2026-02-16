Кім Чен Ин відкрив новий район у Пхеньяні для родин загиблих солдатів, які воювали на боці РФ в Україні, - Reuters

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин взяв участь у церемонії завершення будівництва житлового кварталу для сімей військовослужбовців, які загинули на війні Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Кім Чен Ин заявив, що новий житловий район символізує "дух і жертву" загиблих військових. За його словами, ці будинки мають дозволити сім'ям, які втратили близьких, "пишатися своїми синами та чоловіками та жити щасливо".

Він додав, що наполягав на завершенні проєкту "навіть на один день раніше", сподіваючись, що це принесе "деяке полегшення" родинам військовослужбовців.

Що відомо?

Близько 6 тисяч північнокорейських військових загинули або зазнали поранень під час участі у війні Росії проти України.

Останніми місяцями в Пхеньяні відбулися кілька публічних церемоній на честь загиблих, зокрема відкриття нового меморіального комплексу, де планують встановити памʼятник солдатам, які загинули у війні Росії проти України.

