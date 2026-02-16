Ким Чен Ын открыл новый район в Пхеньяне для семей погибших солдат, воевавших на стороне РФ в Украине, - Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства жилого квартала для семей военнослужащих, погибших в войне России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наReuters.

Ким Чен Ын заявил, что новый жилой район символизирует "дух и жертву" погибших военных. По его словам, эти дома должны позволить семьям, потерявшим близких, "гордиться своими сыновьями и мужьями и жить счастливо".

Он добавил, что настаивал на завершении проекта "даже на один день раньше", надеясь, что это принесет "некоторое облегчение" семьям военнослужащих.

Что известно?

Около 6 тысяч северокорейских военных погибли или получили ранения во время участия в войне России против Украины.

В последние месяцы в Пхеньяне состоялось несколько публичных церемоний в честь погибших, в частности открытие нового мемориального комплекса, где планируют установить памятник солдатам, погибшим в войне России против Украины.

