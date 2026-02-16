Суд залишив під вартою білоруську журналістку Кардаш, підозрювану в шпигунстві на користь КДБ

Російська шпигунка з Білорусі Інна Кардаш

Київський апеляційний суд відхилив скаргу на арешт білоруської журналістки Інни Кардаш, яку 20 січня затримала Служба безпеки України за підозрою в шпигунстві на користь КДБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Більше про Кардаш

За даними медіа, Кардаш працювала в Україні журналісткою з 2019 року, спочатку на телеканалі 112, а потім –– інформагентстві "Інтерфакс Україна". За версією слідства, з того ж року вона постійно контактувала з громадянином Білорусі, "який здійснював конфіденційне співробітництво зі білоруськими спецслужбами".

  • У вересні 2025 року вона поїхала в Білорусь, де її, за даними слідства, також завербував КДБ. Згодом вона підписала контракт з Головним управлінням розвідки України та влаштувалася в Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там, за даними слідства, вона фотографувала таємні документи та пересилала своєму куратору в КДБ.

Апеляція на арешт

Після затримання Шевченківський районний суд Києва її заарештував, але її захисниця Катерина Юсупова подала апеляцію. На засіданні 16 лютого вона просила відпустити Кардаш, оскільки, на її думку, прокуратура не обґрунтувала ризики перебування її на волі. За її словами, її підзахисна одружена, має квартиру й не буде тікати.

Сама Кардаш брала участь в засіданні відеозв’язком з СІЗО, її було погано чути. В короткій промові вона підтримала прокурорів і сказала, що не збирається нікуди тікати, і в її закордонному паспорті немає віз, щоб це зробити.

Прокурор наполягав, щоб її лишили в СІЗО. За його словами, підозра підтверджується записами прослуховування, а також експертизою, яка підтвердила, що Кардаш пересилала кураторам таємні документи. На думку прокурора, у білоруски немає сталих зв’язків в Україні. Її звільнили зі служби з ГУР, у неї немає дітей, лише чоловік, якого вона також намагалася завербувати.

Раніше СБУ публікувала відео, ймовірно зняте у квартирі Кардаш, де вона намагалась завербувати якогось чоловіка, але було незрозуміло хто це. ТСН з посилання на неназвані джерела писала, що це доброволець, якого Кардаш звабила, щоб завербувати.

На засіданні прокурор також повідомив, що "вживаються заходи щодо її обміну з білоруською стороною".

  • Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що російська агентка білоруського походження Інна Кардаш, яку нещодавно затримала СБУ за спробу проникнути в один із підрозділів ГУР, під прикриттям журналістики стала зручною співрозмовницею для української еліти. Вона роками працювала в Україні, отримавши доступ до ключових джерел інформації.

Топ коментарі
+12
Ось до чого опустив ГУР буданов, у якого було рильце в пушку зв'язками з гогілашвілі!
16.02.2026 17:34 Відповісти
+7
На палю к¥рву.
16.02.2026 17:31 Відповісти
+6
А коли черговий обмін?
Ермак ще дасть про себе знати,досвід по Цемаху ще не забув.
16.02.2026 17:37 Відповісти
Ось до чого опустив ГУР буданов, у якого було рильце в пушку зв'язками з гогілашвілі!
16.02.2026 17:34 Відповісти
Який з нього розвідник: як диверсант нижчої ланки- ще тягне,по гуру багатьох посилав відверто на невдачу,м'яко кажучи.
16.02.2026 18:06 Відповісти
А якщо говорити напряму, то вчинив кілька злочинів, пославши бійців на вірну смерть без жодної необхідності!
16.02.2026 18:59 Відповісти
А коли черговий обмін?
Ермак ще дасть про себе знати,досвід по Цемаху ще не забув.
16.02.2026 17:37 Відповісти
Цю "мато-харю" - ув'язнити за шпигунство на максимальний строк без права на обмін.
А в пам'ятку палкому на "медову пастку" колишньому очільнику інформагентства "Інтерфакс Україна" Мартиненку - нереспект.
16.02.2026 17:56 Відповісти
Дивно. Арештована за шпигунство але роздивляються можливість чекати суду на волі. Як так може бути по цій підозрі? Мовляв не втече бо в неї візи немає. У шпигуна є шпигунські копита. Вона іноземка шпигуюча в нашій країні. Що її тут тримає після провалу.
16.02.2026 18:35 Відповісти
А що, могли випустити? Про це навіть і не варто писати. Краще напишіть, хто її притягнув до Офісу Президента і навіщо? Невже Офіс Президента якесь зміїне болото?
16.02.2026 18:51 Відповісти
На заставу ще не сосна.... соснула(
16.02.2026 19:00 Відповісти
Обпалити її ноги вогнем, щоб заподіяти їй біль.
17.02.2026 08:57 Відповісти
 
 