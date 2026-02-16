Суд залишив під вартою білоруську журналістку Кардаш, підозрювану в шпигунстві на користь КДБ

Київський апеляційний суд відхилив скаргу на арешт білоруської журналістки Інни Кардаш, яку 20 січня затримала Служба безпеки України за підозрою в шпигунстві на користь КДБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За даними медіа, Кардаш працювала в Україні журналісткою з 2019 року, спочатку на телеканалі 112, а потім –– інформагентстві "Інтерфакс Україна". За версією слідства, з того ж року вона постійно контактувала з громадянином Білорусі, "який здійснював конфіденційне співробітництво зі білоруськими спецслужбами".

У вересні 2025 року вона поїхала в Білорусь, де її, за даними слідства, також завербував КДБ. Згодом вона підписала контракт з Головним управлінням розвідки України та влаштувалася в Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там, за даними слідства, вона фотографувала таємні документи та пересилала своєму куратору в КДБ.

Апеляція на арешт

Після затримання Шевченківський районний суд Києва її заарештував, але її захисниця Катерина Юсупова подала апеляцію. На засіданні 16 лютого вона просила відпустити Кардаш, оскільки, на її думку, прокуратура не обґрунтувала ризики перебування її на волі. За її словами, її підзахисна одружена, має квартиру й не буде тікати.

Сама Кардаш брала участь в засіданні відеозв’язком з СІЗО, її було погано чути. В короткій промові вона підтримала прокурорів і сказала, що не збирається нікуди тікати, і в її закордонному паспорті немає віз, щоб це зробити.

Прокурор наполягав, щоб її лишили в СІЗО. За його словами, підозра підтверджується записами прослуховування, а також експертизою, яка підтвердила, що Кардаш пересилала кураторам таємні документи. На думку прокурора, у білоруски немає сталих зв’язків в Україні. Її звільнили зі служби з ГУР, у неї немає дітей, лише чоловік, якого вона також намагалася завербувати.

Раніше СБУ публікувала відео, ймовірно зняте у квартирі Кардаш, де вона намагалась завербувати якогось чоловіка, але було незрозуміло хто це. ТСН з посилання на неназвані джерела писала, що це доброволець, якого Кардаш звабила, щоб завербувати.

На засіданні прокурор також повідомив, що "вживаються заходи щодо її обміну з білоруською стороною".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що російська агентка білоруського походження Інна Кардаш, яку нещодавно затримала СБУ за спробу проникнути в один із підрозділів ГУР, під прикриттям журналістики стала зручною співрозмовницею для української еліти. Вона роками працювала в Україні, отримавши доступ до ключових джерел інформації.

