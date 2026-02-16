Суд оставил под стражей белорусскую журналистку Кардаш, подозреваемую в шпионаже в пользу КГБ

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу на арест белорусской журналистки Инны Кардаш, которую 20 января задержала Служба безопасности Украины по подозрению в шпионаже в пользу КГБ.

По данным СМИ, Кардаш работала в Украине журналисткой с 2019 года, сначала - на телеканале 112, а затем - в информагентстве "Интерфакс Украина". По версии следствия, с того же года она постоянно контактировала с гражданином Беларуси, "который осуществлял конфиденциальное сотрудничество с белорусскими спецслужбами".

В сентябре 2025 года она поехала в Беларусь, где ее, по данным следствия, также завербовал КГБ. Впоследствии она подписала контракт с Главным управлением разведки Украины и устроилась в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Там, по данным следствия, она фотографировала секретные документы и пересылала их своему куратору в КГБ.

Апелляция на арест

После задержания Шевченковский районный суд Киева ее арестовал, но ее защитница Екатерина Юсупова подала апелляцию. На заседании 16 февраля она просила отпустить Кардаш, поскольку, по ее мнению, прокуратура не обосновала риски ее пребывания на свободе. По ее словам, ее подзащитная замужем, имеет квартиру и не будет бежать.

Сама Кардаш участвовала в заседании по видеосвязи из СИЗО, ее было плохо слышно. В короткой речи она поддержала прокуроров и сказала, что не собирается никуда бежать, и в ее загранпаспорте нет виз, чтобы это сделать.

Прокурор настаивал, чтобы ее оставили в СИЗО. По его словам, подозрение подтверждается записями прослушивания, а также экспертизой, которая подтвердила, что Кардаш пересылала кураторам секретные документы. По мнению прокурора, у белоруски нет постоянных связей в Украине. Ее уволили со службы из ГУР, у нее нет детей, только муж, которого она также пыталась завербовать.

Ранее СБУ публиковала видео, вероятно снятое в квартире Кардаш, где она пыталась завербовать какого-то мужчину, но было непонятно, кто это. ТСН со ссылкой на неназванные источники писала, что это доброволец, которого Кардаш соблазнила, чтобы завербовать.

На заседании прокурор также сообщил, что "принимаются меры по ее обмену с белорусской стороной".

Напомним, ранее СМИ сообщили, что российская агентка белорусского происхождения Инна Кардаш, которую недавно задержала СБУ за попытку проникнуть в одно из подразделений ГУР, под прикрытием журналистики стала удобной собеседницей для украинской элиты. Она годами работала в Украине, получив доступ к ключевым источникам информации.

