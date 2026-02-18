ЗСУ зірвали спробу прориву в Гришиному: ліквідовано близько 10 окупантів, - 7 корпус ДШВ

Ситуація на Покровському напрямку

Противник продовжує тиск на Гришине, що на північний захід від Покровська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Як зазначається, російські підрозділи використовують декілька маршрутів висування, діючи малими штурмовими групами. Українські військові у смузі оборони 7 корпусу швидкого реагування ДШВ виявляють та знищують ворога під час спроб інфільтрації та закріплення на околицях населеного пункту.

Ворог намагався проникнути у Гришине

"Нещодавно, скориставшись туманом, противник намагався вкотре проникнути у Гришине. Сили оборони ліквідували близько 10 окупантів, які у східній частині населеного пункту переховувалися у приватних будинках та нежитлових приміщеннях", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, по ворогу відпрацював танковий екіпаж Leopard зі складу 155 окремої механізованої бригади.

Ліквідація військ РФ

Також по ворожих укриттях завдали ударів підрозділи 147 окремої артилерійської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, застосувавши дрони-бомбардувальники Nemesis та Heavy Shot. Цілі вдалося визначити завдяки роботі розвідки 147 оабр.

Ніхто у світі всерйоз не очікував падіння Російської імперії в 1917 році та розпаду Радянського Союзу в 1991-му. Та українці як ніхто інший знають, що і Росія як імперія теж впаде. Ми зі стриманим оптимізмом дивимося на кризу російського ринку нерухомості, https://nv.ua/ukr/opinion/obmezhennya-telegram-u-rosiji-kontrol-nad-internetom-i-hto-vid-cogo-vigraye-50582945.html заборону Telegram та YouTube, затримки у виплатах військовим РФ. Але краще за інших ми також знаємо, що немає на планеті жодного «старшого», який допоможе нам відновити справедливість у війні з Росією.
Тому добивати їх ще у 2026 будемо самостійно.
18.02.2026 11:41 Відповісти
В нас що, партизанська війна? Чому кідари постійно поглинають наші теріторії, гришино знаходиться вже за Покровськом в напрямку Дніпра.
18.02.2026 11:57 Відповісти
це тому, що замість оборонних споруд в Покровську клали плиточку і висаджували клумби, а зрадник і колаборант мер втік в кацапівку і чекає "освобожденія".
Руслан Валерійович Требушкін (нар. 27 листопада 1975, Донецьк) - український політик, міський голова Покровська, колаборант з РФ (з 2014 року). Народний депутат України 9-го скликання. Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
18.02.2026 15:56 Відповісти
Чому? Тому що усi здесь а не там.
18.02.2026 16:34 Відповісти
Завітай до любої установи, там працівників стільки що якщо всі зберуться та вийдуть щоб боронити Україну, то через місяць ми вже будемо на наших первинних кордонах й жодного кідара не буде на наших теренах.
18.02.2026 16:40 Відповісти
Партизанська інакше виглядає.
18.02.2026 16:51 Відповісти
 
 