ЗСУ зірвали спробу прориву в Гришиному: ліквідовано близько 10 окупантів, - 7 корпус ДШВ

Противник продовжує тиск на Гришине, що на північний захід від Покровська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Як зазначається, російські підрозділи використовують декілька маршрутів висування, діючи малими штурмовими групами. Українські військові у смузі оборони 7 корпусу швидкого реагування ДШВ виявляють та знищують ворога під час спроб інфільтрації та закріплення на околицях населеного пункту.

Ворог намагався проникнути у Гришине

"Нещодавно, скориставшись туманом, противник намагався вкотре проникнути у Гришине. Сили оборони ліквідували близько 10 окупантів, які у східній частині населеного пункту переховувалися у приватних будинках та нежитлових приміщеннях", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, по ворогу відпрацював танковий екіпаж Leopard зі складу 155 окремої механізованої бригади.

Ліквідація військ РФ

Також по ворожих укриттях завдали ударів підрозділи 147 окремої артилерійської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, застосувавши дрони-бомбардувальники Nemesis та Heavy Shot. Цілі вдалося визначити завдяки роботі розвідки 147 оабр.

