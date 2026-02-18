ВСУ сорвали попытку прорыва в Гришино: ликвидировано около 10 оккупантов, - 7 корпус ДШВ
Противник продолжает давление на Гришино, что к северо-западу от Покровска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.
Как отмечается, российские подразделения используют несколько маршрутов выдвижения, действуя небольшими штурмовыми группами. Украинские военные в полосе обороны 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ обнаруживают и уничтожают врага при попытках инфильтрации и закрепления на окраинах населенного пункта.
Враг пытался проникнуть в Гришино
"Недавно, воспользовавшись туманом, противник пытался в очередной раз проникнуть в Гришино. Силы обороны ликвидировали около 10 оккупантов, которые в восточной части населенного пункта скрывались в частных домах и нежилых помещениях", - говорится в сообщении.
В частности, по врагу отработал танковый экипаж Leopard из состава 155 отдельной механизированной бригады.
Ликвидация войск РФ
Также по вражеским укрытиям нанесли удары подразделения 147 отдельной артиллерийской бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, применив дроны-бомбардировщики Nemesis и Heavy Shot. Цели удалось определить благодаря работе разведки 147 оабр.
