РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9847 посетителей онлайн
Новости Штурм РФ на Покровском направлении Боевые действия на Покровском направлении
270 1

ВСУ сорвали попытку прорыва в Гришино: ликвидировано около 10 оккупантов, - 7 корпус ДШВ

Ситуация на Покровском направлении

Противник продолжает давление на Гришино, что к северо-западу от Покровска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, российские подразделения используют несколько маршрутов выдвижения, действуя небольшими штурмовыми группами. Украинские военные в полосе обороны 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ обнаруживают и уничтожают врага при попытках инфильтрации и закрепления на окраинах населенного пункта.

Враг пытался проникнуть в Гришино

"Недавно, воспользовавшись туманом, противник пытался в очередной раз проникнуть в Гришино. Силы обороны ликвидировали около 10 оккупантов, которые в восточной части населенного пункта скрывались в частных домах и нежилых помещениях", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытается охватить "клешнями" Покровск и Мирноград, - 7 корпус ДШВ

В частности, по врагу отработал танковый экипаж Leopard из состава 155 отдельной механизированной бригады.

Ликвидация войск РФ

Также по вражеским укрытиям нанесли удары подразделения 147 отдельной артиллерийской бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, применив дроны-бомбардировщики Nemesis и Heavy Shot. Цели удалось определить благодаря работе разведки 147 оабр.

Читайте также: В Мирнограде продолжаются активные штурмы врага. - 38 ОБрМП

Автор: 

Донецкая область (5599) ДШВ Десантно-штурмовые войска (227) 130 отдельный разведывательный батальон (2) Покровский район (1517) Гришино (29)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніхто у світі всерйоз не очікував падіння Російської імперії в 1917 році та розпаду Радянського Союзу в 1991-му. Та українці як ніхто інший знають, що і Росія як імперія теж впаде. Ми зі стриманим оптимізмом дивимося на кризу російського ринку нерухомості, https://nv.ua/ukr/opinion/obmezhennya-telegram-u-rosiji-kontrol-nad-internetom-i-hto-vid-cogo-vigraye-50582945.html заборону Telegram та YouTube, затримки у виплатах військовим РФ. Але краще за інших ми також знаємо, що немає на планеті жодного «старшого», який допоможе нам відновити справедливість у війні з Росією.
Тому добивати їх ще у 2026 будемо самостійно.
показать весь комментарий
18.02.2026 11:41 Ответить
 
 